Amici, Emiliano Fiasco ringrazia Maria De Filippi. La sorprendente (ed emozionante) risposta della conduttrice: “Certi sogni si avverano” Il ballerino ha pubblicato sui social una toccante dedica alla padrona di casa Fascino, che ha replicato tramite i canali ufficiali del talent: cosa ha detto

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Un legame nato tra i banchi della scuola di Amici e rimasto vivo anche lontano dalle telecamere. Emiliano Fiasco, giovane ballerino che ha partecipato alla scorsa edizione del talent show di Maria De Filippi, ha voluto rivolgere un messaggio speciale alla conduttrice, raccontando sui social quanto sia stata importante per il suo percorso. Parole che non sono rimaste senza risposta: Maria De Filippi ha infatti deciso di replicare pubblicamente, sorprendendo il giovane artista con un messaggio altrettanto affettuoso. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Amici, la dedica di Emiliano Fiasco: "Ci sei sempre stata per me"

Aveva soltanto sedici anni quando ha varcato per la prima volta la porta della scuola di Amici, riuscendo a conquistare un posto fino alla finalissima. Il percorso di Emiliano Fiasco, però, si è concluso in maniera inaspettata a causa di un malore provocato dalla forte emotività del momento. Quell’esperienza, tuttavia, ha rappresentato per lui un passaggio decisivo, tanto sul piano artistico quanto personale. A distanza di alcuni mesi, il ballerino ha scelto di affidare ai social una riflessione dedicata proprio a Maria De Filippi, riconoscendole un ruolo importante nella possibilità di trasformare la propria passione in un progetto concreto. "Voglio ringraziarti perché dentro il programma ci sei sempre stata per me, mi hai accompagnato, sostenuto e dato la possibilità di vivere qualcosa che non avrei mai immaginato. E oggi mi rendo conto ancora di più di quanto tutto questo sia stato importante: senza di te, non avrei avuto la possibilità di entrare in un’accademia così prestigiosa e di continuare a inseguire i miei sogni". Nel suo messaggio Fiasco ha inoltre espresso il desiderio di poterla incontrare nuovamente e riabbracciare presto, ribadendo il bene e la riconoscenza nei confronti della conduttrice che, a suo avviso, ha creduto nelle sue capacità.

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Maria De Filippi risponde: "Grazie, ma io non ho fatto nulla"

A dir poco a sorpresa, la replica di Maria De Filippi è arrivata attraverso il profilo social ufficiale della trasmissione e ha confermato il tono personale instaurato dal messaggio del ballerino. La conduttrice ha innanzitutto ridimensionato il proprio ruolo, rispondendo alle parole di Fiasco con un’umiltà che ha colpito i fan: "Grazie, ma io non ho fatto nulla". Subito dopo, però, ha voluto rivolgergli un incoraggiamento destinato a guardare al futuro: "Voglio dirti che ti voglio bene anche io, ma soprattutto di non aver paura e che certi sogni si avverano". Un messaggio che va oltre il semplice ricordo dell’esperienza ad Amici e che invita il giovane ballerino a proseguire il proprio cammino senza lasciarsi frenare dall’emotività.

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