Amici 25 e Uomini e Donne, salta l’appuntamento con Maria De Filippi: cambio di programmazione su Canale 5
Canale 5 rivoluziona il suo daytime per l’8 dicembre: saltano le puntate di Amici e Uomini e Donne, confermato l’appuntamento con Dentro la Notizia di Nuzzi.
Con l’arrivo dell’8 dicembre, giornata festiva dedicata all’Immacolata Concezione, Canale 5 stravolge il consueto palinsesto pomeridiano. Chi si aspettava di seguire le puntate quotidiane dei programmi di Maria De Filippi dovrà prepararsi a una piccola sorpresa: Uomini e Donne e il daytime di Amici 25 oggi non andranno in onda. La scelta, dettata dalla volontà di rispettare la giornata festiva e le abitudini del pubblico, offrirà ai telespettatori una programmazione alternativa, comunque pensata per intrattenere chi resterà a casa davanti alla Tv.
Amici e Uomini e Donne oggi 8 dicembre non vanno in onda
Lunedì 8 dicembre, dunque, le amate trasmissioni di Maria De Filippi rimarranno fuori dal palinsesto. Una scelta mirata, che tiene conto della particolare giornata festiva e del fatto che molti telespettatori potrebbero trascorrerla fuori casa. Canale 5 ha preferito evitare la messa in onda dei programmi pomeridiani più seguiti, per non rischiare che vengano seguiti solo parzialmente e senza la giusta attenzione.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La decisione di sospendere temporaneamente Uomini e Donne e il daytime di Amici 25 non è certo una novità nei giorni ‘rossi’, ma resta sempre un piccolo dispiacere per chi segue quotidianamente le storie dei tronisti e le sfide dei giovani talenti. Inoltre, la mossa è in controtendenza rispetto alla strategia Rai, che invece oggi 8 dicembre ha scelto di confermare tutti i suoi programmi live come È sempre mezzogiorno, La Volta Buona e La Vita in diretta, che saranno regolarmente in onda nel daytime della prima rete. Tuttavia, i fan possono stare tranquilli: già a partire da martedì 9 dicembre, Uomini e Donne tornerà alle 14:45, mentre il daytime di Amici 25 riprenderà alle 16:25, come da tradizione.
Cosa vedremo al posto di Maria De Filippi
Per chi resterà sintonizzato su Canale 5, il pomeriggio dell’8 dicembre propone una programmazione alternativa comunque ricca di contenuti. Si parte alle 13:55 e alle 14:21 con Beautiful, in prima visione, pronta a catturare i fan della storica soap americana con le vicende di Ridge, Brooke e degli altri protagonisti. Alle 14:53 prenderà il via Forbidden Fruit, mentre dalle 16:25 andrà in onda l’altra dizzy La Forza di una Donna, che tornerà in onda alle 18:10 dopo l’appuntamento con Dentro la Notizia di Gianluigi Nuzzi (ore 16:45). Gli amanti delle soap turche potranno così continuare a seguire le intricate vicende di Zeynep, Mehdi e Barış, tra amori proibiti, segreti e colpi di scena. Infine, la fascia pomeridana di Canale 5 si chiuderà alle 18:45 con l’appuntamento con il quiz show Caduta Libera, condotto da Max Giusti, che ha debuttato ieri pomeriggio e promette di intrattenere il pubblico con domande, sfide e colpi di scena.
Ecco nel dettaglio il palinsesto completo del pomeriggio di Canale 5 valido per la giornata di lunedì 8 dicembre 2025:
- 13:55 – Beautiful14:21
- 14:53 – Forbidden Fruit
- 16:25 – La forza di una donna
- 16:45 – Dentro la Notizia
- 18:10 – La forza di una donna
- 18:45 – Caduta Libera
- 20:00 – TG5
Potrebbe interessarti anche
Grande Fratello tagliato, La Forza di una donna dilaga: come cambia il pomeriggio di Canale 5 (per Max Giusti)
Mediaset stravolge il pomeriggio di Canale 5: la striscia quotidiana del Grande Frat...
Forbidden Fruit e La forza di una donna, che fine fanno le soap di Canale 5: palinsesto stravolto
Da oggi tornano (29 settembre) in onda le strisce quotidiane con il talent e il real...
Palinsesti Rai, cosa cambia l’8 dicembre: Il Paradiso delle Signore, Affari Tuoi, Matano, chi salta e chi va in onda
Oggi – lunedì 8 dicembre – la programmazione di Rai 1 subirà alcune modifiche: Eleon...
Italia-Belgio, Coppa Davis su Rai 1: Il Paradiso delle Signore cambia orario e Balivo accorciata. Cambia la programmazione
La semifinale degli Azzurri di oggi venerdì 21 novembre 2025 a Bologna stravolge il ...
Io Sono Farah, puntate sospese da oggi 11 agosto. Il nuovo palinsesto delle soap turche su Canale 5
Da oggi 10 agosto a venerdì 15 "Io sono Farah" non va in onda su Canale 5, sostituit...
La Vita in Diretta, niente puntata oggi 21 novembre: perché la Rai ha cancellato Alberto Matano
Oggi pomeriggio, venerdì 21 novembre, La Vita in Diretta non va in onda su Rai 1 per...
Grande Fratello, soap tagliate e palinsesto stravolto: da Beautiful a Forbidden Fruit, la mossa che scontenta tutti
Tra tagli improvvisi, orari ballerini e proteste dei fan, i cambi di palinsesto per ...
Il Paradiso delle Signore, la Rai cambia l’orario della soap e Matano ringrazia: la nuova programmazione
Cambiamenti in corso d’opera nel daytime della rete ammiraglia: la fiction farà da t...