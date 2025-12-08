Amici 25 e Uomini e Donne, salta l’appuntamento con Maria De Filippi: cambio di programmazione su Canale 5 Canale 5 rivoluziona il suo daytime per l’8 dicembre: saltano le puntate di Amici e Uomini e Donne, confermato l’appuntamento con Dentro la Notizia di Nuzzi.

Con l’arrivo dell’8 dicembre, giornata festiva dedicata all’Immacolata Concezione, Canale 5 stravolge il consueto palinsesto pomeridiano. Chi si aspettava di seguire le puntate quotidiane dei programmi di Maria De Filippi dovrà prepararsi a una piccola sorpresa: Uomini e Donne e il daytime di Amici 25 oggi non andranno in onda. La scelta, dettata dalla volontà di rispettare la giornata festiva e le abitudini del pubblico, offrirà ai telespettatori una programmazione alternativa, comunque pensata per intrattenere chi resterà a casa davanti alla Tv.

Amici e Uomini e Donne oggi 8 dicembre non vanno in onda

Lunedì 8 dicembre, dunque, le amate trasmissioni di Maria De Filippi rimarranno fuori dal palinsesto. Una scelta mirata, che tiene conto della particolare giornata festiva e del fatto che molti telespettatori potrebbero trascorrerla fuori casa. Canale 5 ha preferito evitare la messa in onda dei programmi pomeridiani più seguiti, per non rischiare che vengano seguiti solo parzialmente e senza la giusta attenzione.

La decisione di sospendere temporaneamente Uomini e Donne e il daytime di Amici 25 non è certo una novità nei giorni ‘rossi’, ma resta sempre un piccolo dispiacere per chi segue quotidianamente le storie dei tronisti e le sfide dei giovani talenti. Inoltre, la mossa è in controtendenza rispetto alla strategia Rai, che invece oggi 8 dicembre ha scelto di confermare tutti i suoi programmi live come È sempre mezzogiorno, La Volta Buona e La Vita in diretta, che saranno regolarmente in onda nel daytime della prima rete. Tuttavia, i fan possono stare tranquilli: già a partire da martedì 9 dicembre, Uomini e Donne tornerà alle 14:45, mentre il daytime di Amici 25 riprenderà alle 16:25, come da tradizione.

Cosa vedremo al posto di Maria De Filippi

Per chi resterà sintonizzato su Canale 5, il pomeriggio dell’8 dicembre propone una programmazione alternativa comunque ricca di contenuti. Si parte alle 13:55 e alle 14:21 con Beautiful, in prima visione, pronta a catturare i fan della storica soap americana con le vicende di Ridge, Brooke e degli altri protagonisti. Alle 14:53 prenderà il via Forbidden Fruit, mentre dalle 16:25 andrà in onda l’altra dizzy La Forza di una Donna, che tornerà in onda alle 18:10 dopo l’appuntamento con Dentro la Notizia di Gianluigi Nuzzi (ore 16:45). Gli amanti delle soap turche potranno così continuare a seguire le intricate vicende di Zeynep, Mehdi e Barış, tra amori proibiti, segreti e colpi di scena. Infine, la fascia pomeridana di Canale 5 si chiuderà alle 18:45 con l’appuntamento con il quiz show Caduta Libera, condotto da Max Giusti, che ha debuttato ieri pomeriggio e promette di intrattenere il pubblico con domande, sfide e colpi di scena.

Ecco nel dettaglio il palinsesto completo del pomeriggio di Canale 5 valido per la giornata di lunedì 8 dicembre 2025:

13:55 – Beautiful14:21

14:53 – Forbidden Fruit

16:25 – La forza di una donna

16:45 – Dentro la Notizia

18:10 – La forza di una donna

18:45 – Caduta Libera

20:00 – TG5

