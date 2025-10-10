Amici, due ex allieve stanno insieme: un nuovo amore nato tra i banchi di scuola di Maria De Filippi. L’applauso dei social Come rivelato sui social, le due cantanti si sono innamorate dopo l’avventura nel talent show di Canale 5: la storia d’amore tra Flaza ed Elisabetta Ivankovich

Non solo Antonia Nocca e SenzaCri. Come trapelato sui social, infatti, altre due ex allieve di Amici hanno scoperto l’amore dopo l’avventura nel talent show di Canale 5. Conosciutesi tra i banchi di scuola di Maria De Filippi, le cantanti Flaza ed Elisabetta Ivankovich hanno svelato la loro relazione. Scopriamo cos’è successo tutta la loro storia.

Amici, la storia d’amore tra Flaza ed Elisabetta Ivankovich

Dopo Antonia Nocca e Senza Cri – come anticipato – altre due ex allieve di Amici hanno deciso di uscire allo scoperto e di rendere pubblica la propria storia d’amore sui social. Nella giornata di ieri, infatti, un video pubblicato su TikTok dalla cantante Flaza ha subito attirato l’attenzione degli appassionati del talent show di Maria De Filippi. L’ex allieva ha infatti pubblicato una serie di contenuti insieme a Elisabetta Ivankovic, altro ex volto del programma di Canale 5. Tra momenti di vita quotidiana e romantiche dediche, le due cantanti hanno di fatto reso pubblica la loro relazione. "T’amo t’amo t’amo" scrive Flaza nella didascalia di un video, ribadendo: "Ti amore amore mio" con la pronta risposta di Elisabetta: "Per sempre".

L’avventura ad Amici e l’applauso dei social

Flaza ed Elisabetta Ivankovich hanno preso parte alla 21esima edizione di Amici, nel 2021. Entrambe arrivarono alla fase Serale, ma nessuna delle riuscì a fare molta strada nel programma. Flaza – Flavia Zardetto all’anagrafe – fu eliminata per volere di Lorella Cuccarini, che la allontanò dalla sua squadra in seguito a vari richiami. Tra ritardi, uso del cellulare a scuola e in generale un comportamento svogliato, infatti, furono presi vari provvedimenti disciplinari nei confronti della cantante fino alla sua squalifica. Per Elisabetta Ivankovich si trattò invece della sua seconda avventura ad Amici, dopo avere preso parte alla 20esima edizione nel team di Arisa. La cantante si fermò però alla quinta settimana, quando fu eliminata dopo avere perso la sfida contro Alessandra Ciccariello. L’annuncio (seppure indiretto) della loro storia d’amore a più di 4 anni dalla loro esperienza ad Amici – come detto – è stato accolto con entusiasmo sui social dai follower delle due ex allieve: "Bellissime", "Sono perfette insieme"etc. si legge tra i commenti.

