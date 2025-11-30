Amici 25, cosa è successo: altro scontro di fuoco Zerbi-Pettinelli su Opi, due nuovi alunni entrano nella scuola Cosa è successo nella puntata di Amici di Maria De Filippi di domenica 30 novembre 2025

Nuova domenica, nuovo appuntamento con Amici di Maria De Filippi nel pomeriggio di Canale 5. La puntata del 30 novembre 2025, si apre con la sfida di Emiliano che se la deve vedere con il bravo Christian. A giudicare chi sia il vincitore arriva in studio una vecchia conoscenza del pubblico del talent, ovvero, Garrison La Rochelle. Durante la prova, Emiliano è acclamatissimo dal pubblico dei ragazzi in studio, talmente tanto che Maria De Filippi deve sottolineare, "Non è bello per Christian però!"

Comunque sia, Emiliano vince la sfida e torna a sedersi al suo banco, per la gioia della sua maestra Alessandra Celentano.

Subito dopo, iniziano le gare di canto e ballo. A giudicare i giovanissimi aspiranti cantanti arrivano in studio Stash dei The Kolors e Carlo Verdone che, con Maria De Filippi ricorda quanto la conduttrice sia stata professionale, partecipando per un cameo in Vita da Carlo, insieme all’ex Amici Sangiovanni e lei dice: "Ci mancherebbe! Mi hai chiamato, un onore, non volevo fare brutta figura con te!" A giudicare la gara dei giovani ballerini invece, è Eleonora Abbagnato.

Amici, domenica 30 novembre: la gara, i compiti, le polemiche, le new entry

A vincere la gara di canto, domenica 30 novembre 2025 è Valentina, seguita, sul podio, da Riccardo e Plasma. A finire in sfida invece sono l’ultimo piazzato Michele e Angie. Per la danza, dove esplodono polemiche infuocate su Pierpaolo, lodato da Abbagnato e criticato, come sempre da Celentano, il primo classificato è Emiliano e Pierpaolo finisce secondo. In sfida vanno Anna e Alessio.

E’ poi il momento del compito di Maria Rosaria, assegnato da Emanuel Lo, che ne vuole vedere la versatilità su un pezzo hip hop. Il commento finale del prof è: "Non conto la predisposizione, la predisposizione c’è. Quello dove potevi dare molto di più, secondo me è proprio l’espressività, potevi essere meno giocosa, più impattante e più show. Si vedeva il divertimento, ma alcune volte, i movimenti e l’intensità espressiva devono combaciare. Comunque stai andando meglio". Per la maestra Celentano non c’è dubbio che la ragazza merita la conferma della maglia.

E’ poi il momento di una polemica infuocata su un ragazzo del canto dopo quella sul ballerino Pierpaolo che ha visto Celentano contro Eleonora Abbagnato e Veronica Peparini.

Rudy Zerbi parla, di nuovo, di Opi: "Ho visto che la maestra Pettinelli ha ripreso in mano il tuo percorso e io ho visto un passo indietro rispetto alle settimane precedenti. Ho chiesto e mi è stato detto dal reparto musicale che è stato detto alla Pettinelli che la sua scelta non era adatta, ma lei non ha ascoltato i consigli".

Entra anche l’autore che avrebbe riferito il tutto a Zerbi, che conferma le sue parole, mentre Anna Pettinelli diceva che non è vero. Scoppia, a questo punto, una nuova polemica tra i due prof di musica. Zerbi ha anche chiamato un professionista esterno, Adriano Pennino per un parere su questo tema. Mentre Pettinelli dà del vigliacco a Zerbi e poi inizia a attaccare il collega.

Opi canta "Una vita da mediano" di Ligabue e poi una canzone di Edoardo Bennato. Una assegnato da Pettinelli, l’altra scelto da Opi. Secondo Pennino era più adatto il brano scelto dal ragazzo. "E’ meglio che continui a scegliere lui i suoi pezzi!" attacca quindi Zerbi. La polemica continua e anche l’autore musicale deve tornare in studio a confermare, per la seconda volta, che i consigli dati a Pettinelli sull’assegnazione a Opi non sono stati ascoltati.

Vengono poi presentati due nuovi ragazzi che entrano nella scuola, entrambi cantanti: Elena, scelta da Anna Pettinelli e Lorenzo, già noto per la sua partecipazione a X Factor dove era il pupillo di Achille Lauro. Entra nella squadra di Lorella Cuccarini.

