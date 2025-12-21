Amici, cosa è successo: Garrison fa arrabbiare Emanuel Lo su Alessio, Maria De Filippi stana Lorenzo e Gard Cosa è successo nell'ultima puntata di Amici del 2025: maglie sospese, polemiche, esibizioni e colpi di scena di domenica 21 dicembre

Ultimo appuntamento del 2025 per Amici di Maria De Filippi, domenica 21 dicembre, a partire dalle 14 su Canale 5.

Amici, domenica 21 dicembre 2025: cosa è successo

La puntata si apre in piena atmosfera natalizia con un’esibizione corale di tutti i ragazzi della scuola sulle note di "All I want for Christmas". Poi arriva subito un colpo di scena e un primo momento di tensione con l’acceso confronto tra Flavia e la sua insegnante Anna Pettinelli che le annuncia la sua decisione di sospenderle la maglia. La ragazza però non è assolutamente d’accordo, e dice che non è una misura che la farà crescere, inoltre è delusa perché non se l’aspettava.

Alla fine del confronto la ragazza deve lasciare lo studio.

Inizia poi la gara vera e propria, con l’annuncio, da parte di Maria De Filippi dei giudici ospiti: per la danza Garrison Larochelle e Angelo Madonia, per il canto invece, a giudicare i ragazzi arriva in studio Arisa.

Tra le prime esibizioni, a colpire di più i giudici di danza c’è quella di Emiliano che, secondo Garrison "è un fenomeno", mentre il coreografo fa esplodere la polemica dicendo che Alessio gli appare "sotto tono nella sua esibizione", chiedendogli se si sentiva bene. Parole che fanno infuriare il suo insegnante Emanuel Lo, che chiede a sua volta: "Garrison tu ti senti bene? Perchè forse hai visto un’altra esibizione". Ma a difendere Alessio ci si mette addirittura Alessandra Celentano che dice che il ragazzo ha invece ballato bene.

Anche Garrison, come precedenti giudici, fa i complimenti a Pierpaolo e, ancora una volta, Maria De Filippi non resiste a sottolinearlo a beneficio della maestra Celentano, a cui il giovane ballerino non piace proprio.

Tra i cantanti invece, a colpire tanto Arisa è Valentina, a cui dice: "Sei una ninfa, è impossibile non ascoltarti. Ovunque andrai con la tua voce avrai la possibilità di zittire tutti: sei magica". Anche Caterina, che reinterpreta a modo suo un grande classico della musica italiana, ottiene tanti complimenti dalla giudice ospite, non solo per la voce, ma per la personalità con cui interpreta.

Le classifiche di domenica 21 dicembre, e chi finisce in sfida

Finire le esibizioni ecco le classifiche della puntata do domenica 21 dicembre di Amici. Ad andare in sfida, per il ballo sono Anna e Giorgia, per il canto invece tocca a Riccardo e Opi.

Classifica canto:

Michele

Valentina

Angie, Caterina e Elena a pari merito

Plasma

Lorenzo

Opi

Riccardo

Classifica di ballo:

Emiliano

Pierpaolo

Alex

Paola

Maria Rosaria

Alessio

Giorgia

Anna

In chiusura di puntata, c’è la sfida di Gard giudicata da Lorenzo Toma, e vinta dall’alunno che rimane al suo posto nella scuola, e un simpatico momento in cui Maria De Filippi " mette in mezzo" Gard e Lorenzo diventati grandi amici, praticamente fratelli in casetta, tanto che li mette anche vicini di banco.

