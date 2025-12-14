Trova nel Magazine
Amici 25, il riassunto della puntata: Valentina spiazza Orietta Berti, scintille tra Alessandra Celentano e Emanuel Lo

Cosa è successo nella puntata di domenica 14 dicembre del talent show di Canale 5 guidato da Maria De Filippi

Valentina Di Nino

Valentina Di Nino

Giornalista

Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

Nuova domenica, nuovo appuntamento con Amici di Maria De Filippi, nel pomeriggio del 14 dicembre di Canale 5.

I ragazzi ammessi nella scuola, continuano il loro percorso tra sfide, esibizioni, compiti e indicazioni dei loro coach: Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

Amici, 14 dicembre: cosa è successo

Il lungo pomeriggio inizia dalla sfida di Giorgia, e c’è anche una novità per la ballerina ultima entrata nella scuola: dopo le polemiche della scorsa domenica, la Maestra Celentano ha deciso di "cedere" la giovane ballerina che entra quindi da oggi nella squadra di Veronica Peparini. Prima, però, deve affrontare la sua sfida contro Anna Nicole. A giudicarle arriva in studio il coreografo Kristian Cellini che decide che Giorgia merita di rimanere nel talent.

Si parte poi con la gara vera e propria. A giudicare gli aspiranti cantanti arrivano in studio Orietta Berti e Michele Bravi, i ballerini invece, saranno giudicati da Maura Paparo e Rebecca Bianchi.

A rompere il ghiaccio è l’esibizione di Caterina, che piace moltissimo a tutti. Piccolo incidente di percorso per Valentina, che però viene considerato un plus per come se la cava. La cantante della squadra di Rudy Zerbi infatti, inizia a intonare un brano ma non la convince, quindi decide di cambiare all’ultimo momento il brano e fa bene, se Orietta Berti, a fine esibizione esclama: "Che coraggio così giovane! Cambiare un brano all’ultimo momento, brava! Ti ho dato un voto alto per il coraggio!"

Riccardo invece, colpisce particolarmente Michele Brani, cantando "Come è strana la vita" in un modo talmente intenso che il giudice, finita la musica gli dice: "Se mi avessero detto che questo brano è tuo, ci avrei creduto". Davvero un grande complimento.

Tra i ballerini, ancora una volta il vituperato (da Celentano e Lo) Pierpaolo incassa i complimenti di Maura Paparo e finisce addirittura secondo alle spalle di Emiliano.

A fine esibizioni, per il canto finiscono in sfida Angie e Flavia , per il ballo Giorgia e Anna.

Ecco, di seguito, le classifiche della puntata di Amici di domenica 14 dicembre:

Canto:

  1. Caterina
  2. Riccardo
  3. Valentina
  4. Lorenzo e Michele
  5. Elena
  6. Opi
  7. Gard
  8. Flavia
  9. Angie

Ballo:

  1. Emiliano
  2. Pierpaolo
  3. Alex
  4. Alessio
  5. Maria Rosaria
  6. Anna
  7. Paola
  8. Giorgia

Finita la gara, è il momento dei compiti, e quello di Alessio, assegnatogli dalla maestra Alessandra Celentano provoca lo scontro con il suo insegnante Emanuel Lo che tira dentro anche Emiliano, al quale toccherà fare un compito simile a quello svolto oggi dal collega e giudicato con uno striminzitissimo 3 dalla Celentano.

Poi c’è la possibilità per Caterina, su richiesta di Rudy Zerbi, di presentare il suo inedito.

Infine, la sfida di Plasma, e anche lui riesce a superare lo sfidante e a garantirsi il diritto di rimanere nella scuola. Prima di chiudere due ospiti musicali in promozione con i loro brani: Carl Brave e l’ex Amici, alunno dello scorso anno: Luk3.

