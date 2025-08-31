Ex Amici, Deborah Iurato è diventata mamma: da Alessandra Amoroso a Laura Pausini una valanga di auguri vip La cantante, vincitrice del talent di Maria De Filippi nel 2014 ha avuto il piccolo Salvatore, Totò, dal compagno e l'annuncio è stato commentato con gioia da tanti colleghi

Nel 2014 ha vissuto un’emozione fortissima, alzando al cielo l’ambita coppa simbolo della vittoria del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Una conquista arrivata dopo tanti mesi di studio, prove, esibizioni. Ma l’emozione che ha provato nelle scorse ore Deborah Iurato, talentuosa cantante lanciata dal seguitissimo programma Mediaset, siamo certi, è stata sicuramente più grande di quella del suo trionfo nel talent.

Un’emozione unica, che spazza via tutto il resto e travolge l’esistenza. Stiamo parlando dello tsunami rappresentato dalla nascita del primo figlio. Deborah Iurato è diventata infatti mamma per la prima volta, nelle scorse ore, di un bel bimbo che si chiama Salvatore, ma che già tutti chiamano con il diminutivo di Totò. Totò è dunque arrivato a portare gioia nella vita della cantante, ex concorrente di Amici, e ad allargare la famiglia composta oltre che da mamma Deborah, da papà Placido Salamone, anche lui musicista.

Debora Iurato è mamma: è nato Salvatore

Ad annunciare il lieto evento a follower e fan è stata la stessa neomamma Deborah Iurato, con un post sul suo profilo Instagram. Nello scatto si vede la manina del piccolino tenuta dalla mamma e dalla mano del papà. Poche parole a spiegare uno scatto che non ha in realtà davvero bisogno di alcuna spiegazione: "È arrivato il nostro piccolo!"

Sotto la foto, tanti messaggi di felicitazioni e auguri da follower, fan e amici, tra cui non mancano i personaggi noti. Marianna Morandi, figlia di Gianni Morandi scrive, ad esempio: "Benvenuto Totò", completando il messaggio con una serie di cuoricini azzurri, mentre Vittoria Belvedere commenta: "Auguri cara Debora, benvenuta nel club dei genitori, e benvenuto al piccolo Totò", anche qui con una scia di emojii innamorate e di cuoricini rossi. Cuori rossi anche da parte di Laura Pausini che scrive: "Deby, Placido, siamo così felici per voi, amici cari! Non vediamo l’ora di conoscerlo. Laura, Paolo e Paola". Auguri anche da Alessandra Amoroso (che presto vivrà la stessa emozione, visto che è agli sgoccioli la dolce attesa della sua Penelope Maria), Bianca Atzei, Virginio, Cristina Scuccia e tanti altri.

Un benvenuto davvero niente male per il primogenito della vincitrice di Amici 2014 e del compagno Placido, che avevano annunciato la dolce attesa a febbraio, sempre tramite il profilo Instagram della cantante su cui si leggeva "Il cuore colmo di gioia, e un armadio pieno di vestiti che non mi entrano più. Mamma, papà e Thiaghino (il quattrozampe di casa) non vedono l’ora di conoscerti, ti aspettiamo".

E l’attesa ormai è finita, e il piccolo può godersi una calorosissima accoglienza per le sue prime ore di vita. Auguri!

