Dalla strada al palco, Amici perde terreno e la Rai affonda il colpo: l’ipotesi che fa tremare Maria De Filippi Con Amici di Maria De Filippi in crisi, la Rai medita sul futuro della concorrenza puntando su un programma che sta dando grandi soddisfazioni.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Lo scorso sabato abbiamo assistito a una nuova battaglia di ascolti tra Dalla strada al palco su Rai 1 e Amici di Maria De Filippi su Canale 5. Lo show con Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica e Bianca Guaccero, nonostante l’importante concorrenza, è riuscito a conquistare 2.711.304 spettatori con uno share del 19,33%, portandosi a casa anche un incremento del 3% rispetto al titolo che lo ha preceduto in quella stessa fascia oraria, ovvero Canzonissima. Numeri che hanno convinto i vertici di Viale Mazzini a valutare seriamente la permanenza del programma nella nuova collocazione del sabato sera, soprattutto a fronte del calo di ascolti che sta vivendo Amici, con share palesemente inferiori rispetto alle edizioni precedenti: ecco tutti i dettagli.

Amici cala negli ascolti, Dalla strada al palco tiene il passo

Era da tempo che i dirigenti Rai cercavano una risposta credibile alla macchina da guerra del sabato sera di Mediaset, ovvero Amici di Maria De Filippi, da sempre uno dei programmi più amati e seguiti. E in questo contesto Dalla strada al palco si sta rivelando uno strumento più efficace del previsto. Il format, ideato dallo stesso Carlo Conti e portato al successo negli anni scorsi con la conduzione di Nek, è tornato quest’anno in una veste rinnovata, che ha messo al centro la giuria composta da Conti, Venier, Frassica e Guaccero. Un cambiamento che è riuscito fin da subito a farsi apprezzare dal pubblico.

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Sul fronte opposto, Amici 25 risulta essere, in termini di spettatori, l’edizione meno vista della storia del programma. Lo show di Canale 5 sta infatti registrando share nettamente inferiori rispetto a quelli degli anni precedenti: dopo aver perso in termini di risultati contro la finale di The Voice con Antonella Clerici, il programma ha infatti risentito molto anche dell’avvento di Canzonissima con Milly Carlucci. Terminati i due programmi, con lo spostamento di Dalla strada al palco al sabato sera le cose non sono certo migliorate per la rete del Biscione. L’ultima puntata di Amici ha registrato 22.2% di share con 2.937 milioni di spettatori: un risultato non soddisfacente se pensiamo che la media share del serale di Amici nel 2025 era 26,74%.

Dalla strada al palco ancora contro Amici: l’ipotesi Rai

Davanti agli ottimi risultati dello show di Rai 1 e al continuo calo di ascolti del competitor, i vertici di Viale Mazzini starebbero dunque facendo attente valutazioni su come continuare a fare concorrenza al talent in maniera dignitosa, con anche la concreta ipotesi di mantenere Dalla strada al palco al sabato sera. "Si fa largo l’ipotesi, in attesa di ufficialità da parte di Rai, della permanenza del programma il sabato sera", ha infatti riportato Affari Italiani, rendendo pubblica l’indiscrezione. Al momento non è ancora arrivata una conferma ufficiale, ma se ciò dovesse avverarsi inevitabilmente comporterebbe lo spostamento del programma Milleunacover al venerdì e un ennesimo rimescolamento delle carte in tavola.

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