Amici, cosa è successo: Rudy Zerbi blocca la sfida di Michele e fa una richiesta ai colleghi, Paola convince anche la Celentano

Cosa è successo nella puntata di domenica 7 dicembre del talent show guidato da Maria De Filippi: gara, classifica, sfide, compiti, polemiche, colpi di scena

Nuova domenica, nuovo appuntamento pomeridiano con Amici, lo storico talent show di Canale 5 creato da Maria De Filippi. L’appuntamento del 7 dicembre inizia subito con una sfida, quella di Alessio che ha la meglio sullo sfidante Austin, secondo Marcello Sacchetta, chiamato a giudicarli. Lo sfidante è talmente sportivo che, quando balla Alessio, ne accompagna i movimenti dal posto. Un atteggiamento molto apprezzato dalla conduttrice, che gli dà poi la possibilità di esibirsi insieme ad Alessio in un pezzo improvvisato hip hop.

Amici, cosa successo domenica 7 dicembre

Subito dopo iniziano le gare di ballo e canto con i talenti guidati da Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Veronica Peparini in pista che vengono giudicati, per il canto, da Cristiano Malgioglio, che presenta anche il suo ultimo singolo "Chi lo sa". Per la danza invece, da un tris di giudici ed ex alunni e professionisti del programma, ovvero Kledi Kadiu, Ambeta Toromani e Francesca Tocca.

Per la gara di canto trionfa Lorenzo, l’ex pupillo di Achille Lauro a X Factor dell’anno scorso che è entrato ad Amici una settimana fa, convince più di tutti gli altri Malgioglio con la sua versione di La donna del mio amico. Dietro di lui, sempre altissimi, si posizionano Valentina e Riccardo. Ultimi classificati invece, Flavia, Elena e Plasma.

La classifica di ballo a fine gara, vede invece al primo posto Alessio, seguito da Emiliano e Maria Rosaria. Ultimi invece, Giorgia e il solito Pierpaolo su cui Anbeta, al contrario di Eleonora Abbagnato la scorsa settimana, dà ragione ad Alessandra Celentano, in tema "piedi", però dice anche che ha grande musicalità nel movimento e che fuori lo vede comunque lavorare nel mondo della danza.

Dopo le gare è il momento della sfida di Michele. Rudy Zerbi ha scelto personalmente la sfidante Caterina. I due eseguono i loro inediti, poi è la volta delle cover, ma dopo che Michele ha eseguito la cover di Arcade c’è un clamoroso di scena: Rudy Zerbi annulla la sfida chiesta da lui (ma settimana prossima ne affronterà un’altra) perché, dice: "Ho cambiato idea, Michele non merita di uscire dalla scuola". Michele torna al suo banco, ma Zerbi chiede a Caterina di finire la sua esibizione nella speranza che i suoi colleghi le assegnino un banco. E così accade.

Poi è la volta del compito di Paola assegnato dalla maestra Alessandra Celentano, che le dà un bel 7,5, ma le chiede un po’ più di sfacciataggine ed energia.

