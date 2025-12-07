Amici, cosa è successo: Rudy Zerbi blocca la sfida di Michele e fa una richiesta ai colleghi, Paola convince anche la Celentano
Cosa è successo nella puntata di domenica 7 dicembre del talent show guidato da Maria De Filippi: gara, classifica, sfide, compiti, polemiche, colpi di scena
Nuova domenica, nuovo appuntamento pomeridiano con Amici, lo storico talent show di Canale 5 creato da Maria De Filippi. L’appuntamento del 7 dicembre inizia subito con una sfida, quella di Alessio che ha la meglio sullo sfidante Austin, secondo Marcello Sacchetta, chiamato a giudicarli. Lo sfidante è talmente sportivo che, quando balla Alessio, ne accompagna i movimenti dal posto. Un atteggiamento molto apprezzato dalla conduttrice, che gli dà poi la possibilità di esibirsi insieme ad Alessio in un pezzo improvvisato hip hop.
Amici, cosa successo domenica 7 dicembre
Subito dopo iniziano le gare di ballo e canto con i talenti guidati da Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Veronica Peparini in pista che vengono giudicati, per il canto, da Cristiano Malgioglio, che presenta anche il suo ultimo singolo "Chi lo sa". Per la danza invece, da un tris di giudici ed ex alunni e professionisti del programma, ovvero Kledi Kadiu, Ambeta Toromani e Francesca Tocca.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Per la gara di canto trionfa Lorenzo, l’ex pupillo di Achille Lauro a X Factor dell’anno scorso che è entrato ad Amici una settimana fa, convince più di tutti gli altri Malgioglio con la sua versione di La donna del mio amico. Dietro di lui, sempre altissimi, si posizionano Valentina e Riccardo. Ultimi classificati invece, Flavia, Elena e Plasma.
La classifica di ballo a fine gara, vede invece al primo posto Alessio, seguito da Emiliano e Maria Rosaria. Ultimi invece, Giorgia e il solito Pierpaolo su cui Anbeta, al contrario di Eleonora Abbagnato la scorsa settimana, dà ragione ad Alessandra Celentano, in tema "piedi", però dice anche che ha grande musicalità nel movimento e che fuori lo vede comunque lavorare nel mondo della danza.
Dopo le gare è il momento della sfida di Michele. Rudy Zerbi ha scelto personalmente la sfidante Caterina. I due eseguono i loro inediti, poi è la volta delle cover, ma dopo che Michele ha eseguito la cover di Arcade c’è un clamoroso di scena: Rudy Zerbi annulla la sfida chiesta da lui (ma settimana prossima ne affronterà un’altra) perché, dice: "Ho cambiato idea, Michele non merita di uscire dalla scuola". Michele torna al suo banco, ma Zerbi chiede a Caterina di finire la sua esibizione nella speranza che i suoi colleghi le assegnino un banco. E così accade.
Poi è la volta del compito di Paola assegnato dalla maestra Alessandra Celentano, che le dà un bel 7,5, ma le chiede un po’ più di sfacciataggine ed energia.
Potrebbe interessarti anche
Amici 25 anticipazioni: una nuova concorrente, un big 'sospeso' e Celentano furiosa con tutti
Anche oggi, domenica 7 dicembre 2025, nuovo appuntamento con Amici 25 su Canale 5: t...
Amici 25: Rudy Zerbi a sorpresa salva Opi e scoppia il putiferio con Anna Pettinelli. Chi è stato eliminato
Cosa è successo nella puntata di domenica 16 novembre 2025 dello storico talent show...
Amici 25, cosa è successo: altro scontro di fuoco Zerbi-Pettinelli su Opi, due nuovi alunni entrano nella scuola
Cosa è successo nella puntata di Amici di Maria De Filippi di domenica 30 novembre 2...
Amici 25, cosa è successo: Celentano sprona Emiliano e affonda Pierpaolo, De Filippi interviene. Valentina canta Angelina Mango
Cosa è successo nella puntata di domenica 23 novembre 2025 del talent show di canale...
Amici 25, le pagelle: Maria De Filippi ricorda tutto (8), le urla assurde di Pettinelli e Rudy Zerbi (4)
Promossi e bocciati e top e flop della puntata di domenica 19 ottobre dello storico ...
Amici, la bordata di Anbeta alla maestra Celentano: "Anche la maestra è capace di tolleranza!" Gelo in studio
Momento di gelo tra la ex alunna e giudice della gara del ballo della puntata di dom...
Amici 25, anticipazioni: addio choc di Isobel e lite furiosa tra Celentano e Peparini
Oggi, domenica 30 novembre 2025, nuova puntata di Amici 25 su Canale 5: ecco ospiti,...
Amici 25, anticipazioni: torna Chiamamifaro, Peparini furiosa e tensione alle stelle tra prof
Oggi domenica 19 settembre 2025 nel pomeriggio di Canale 5 va in onda il quarto appu...