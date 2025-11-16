Amici 25: Rudy Zerbi a sorpresa salva Opi e scoppia il putiferio con Anna Pettinelli. Chi è stato eliminato Cosa è successo nella puntata di domenica 16 novembre 2025 dello storico talent show di Maria De Filippi "Amici"

Nuova domenica, nuovo appuntamento con il pomeridiano dello storico talent creato e guidato da Maria De Filippi, Amici.

Anche nella puntata di domenica 16 novembre, i ragazzi della scuola, guidati dai loro coach Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Veronica Peparini si sono sfidati a colpi di esibizioni tra canzoni, coreografie e tante emozioni. E non sono mancate le sorprese nè, ovviamente, le polemiche.

I ragazzi che sognano di diventare cantanti professionisti sono stati giudicati da Ermal Meta (che ha anche presentato il suo nuovo brano) e Alessandro Cattelan. Per giudicare gli aspiranti ballerini invece, sono arrivati in studio Giuseppe Giofrè e Francesco Mariottini.

Amici, cosa è successo domenica 16 novembre 2025

La puntata si è aperta con Maria De Filippi che ha posto l’attenzione sulla tshirt indossata dalla maestra Alessandra Celentano, con su scritto "Il tuo parere appoggialo là, grazie". E lei dice, a testa alta: "E’ un messaggio per Emanuel Lo". E insomma, si parte in quarta.

S entra poi subito nel vivo del pomeriggio con la sfida di Maria Rosaria che, dopo ben due esibizioni, una delle quali in coppia con Mattia Zenzola, è riuscita a battere lo sfidante Damiano.

Subito dopo è iniziata la gara, Maria De Filippi ha presentato il primo giudice di canto, Ermal Meta, che si è esibito con il suo ultimo brano davanti ai ragazzi della scuola e del pubblico. "Loro sono fantastici, hanno fatto più della metà della mia performance" ha detto, molto carinamente il cantautore albanese.

E’ entrato poi Alessandro Cattelan e Maria De Filippi dice: "C’è chi ha avuto un mancamento, ti ho visto Michele!" e il ragazzo "colto in castagna" ammette: "Lui lo seguo molto", e Cattelan: "Ti seguirò tanto anch’io".

Entrati anche i due giudici della gara di ballo. Subito dopo inizia la gara, ad aprirla è Flavia, la cantante della squadra di Anna Pettinelli. Subito dopo scende in pista il ballerino Alex su cui Giofrè dice: "Ha dominato il palco!"E addirittura Cattelan dice: "Non sono riuscito a trattenermi, ho ballato anch’io, questo vale mezzo punto in più".

E’ poi la volta della cantante Angie. Subito dopo Emiliano si prende i complimenti di Francesco Mariottini, ma la maestra Celentano lo interrompe perchè per lei, questo bravissimo ragazzo deve ancora migliorare. Maria De Filippi sottolinea al giudice: "Come vedi non è cambiato niente da quando eri tu qui". "No infatti, sono passati 18 anni, ma la maestra professionista era e professionistaè ". Poi Plasma inorgoglisce Rudy Zerbi, quando Ermal Meta gli dice che è molto credibile e Cattelan che ha un talento importante nel tenere in pugno il pubblico.

Alessio balla con Giulia Stabile e Giofrè lo definisce "una forza della natura" Valentina esegue un compito assegnatole da Lorella Cuccarini, che il suo insegnante Rudy Zerbi ha apprezzato. Il brano è La Cura di Franco Battiato. Addirittura Ermal Meta dice che in un attimo gli ha ricordato Tory Amos e le augura di trovare altre sfide musicale che la spaventano per poter mettere in luce fragilità ma anche forza.

Poi è la volta di Anna che balla con Elena D’Amario. Riccardo canta "Sono solo parole", e quando finisce è visibilmente emozionato. Spiega il ragazzo a Maria De Filippi: "Cantavo, per una canzone importante, per tanto mi sono emozionato". Ermal Meta si complimenta: "Hai fatto una cosa bella, hai pensato a qualcuno e si è visto tutto, mi auguro che questa persona possa vedere questa performance".

Poi balla Maria Rosaria e mentre balla la maestra Celentano le fa cenno che deve sorridere. Le da ragione anche Giofrè. Poi Gard convince tutto con "Un’ora sola ti vorrei". Subito dopo scende in pista Pierpaolo. Naturalmente la Celentano si meraviglia molto che la sua esibizione sia piaciuta molto a Giofrè e Martinotti, che però gli dice di stare più attento alla tecnica, e su questo Celentano è d’accordo. Michelle canta Britney Spears.

Tra i cantanti il vincitore della puntata è stato Gard, davanti a Valentina e Michele. A finire in sfida sono stati Michelle, ultima in classifica e Riccardo. Tra i ballerini invece, il trionfatore della domenica è stato Alex, mentre a finire in sfida sono stati il fanalino di coda Maria Rosaria e Pierpaolo.

Dopo la sfida vista di Maria Rosaria in apertura di puntata, c’è la sfida di Opi che canta un pezzo di Ligabue e uno di Emma Marrone. E il giovane cantante, mentre esegue "Una vita da mediano" si commuove, pensando al papà". A sorpresa è proprio la sua insegnante, Anna Pettinelli a dire che per lei il ragazzo è insufficiente su entrambi i brani, mentre Lorella Cuccarini lo trova migliore delle altre volte. E, a salvare Opi, a sorpresa, è il suo più instancabile critico: Rudy Zerbi. "Quello che è successo oggi mi fa immensamente piacere, perchè sei riuscito a far cambiare idea a Rudy Zerbi ed è una cosa che non succede molto facilmente". E a questo punto scoppia il putiferio: "Ci vuole la faccia come…" dice Rudy Zerbi "Oggi tu dovresti solo stare in silenzio. E non togliere questo momento a Opi che se l’è fatto tutto da solo!" urla Zerbi. "Ma roba da pazzi!" urla Anna Pettinelli "Sei stato a criticarlo fino a oggi, veramente vergognoso sei".

I ragazzi aspiranti cantanti, per la prima volta in questa edizione, hanno potuto presentare i propri inediti: Michelle ha cantato la sua "Gipsy", Gard ha presentato "Inferno", Angie ha eseguito "Poco, poco" e Plasma ha cantato "Perdere te" e Opi con "Fahrenheit".

