Amici Comuni, il matrimonio che fa tremare Raoul Bova su Paramount Plus Arriva in streaming la commedia di Marco Castaldi che mette a nudo le fragilità di coppia: un matrimonio imminente scatena una resa dei conti tra amici

Il catalogo di Paramount+ in Italia si arricchisce di una nuova produzione originale proprio in concomitanza con la festa degli innamorati. Amici Comuni, il nuovo lungometraggio diretto da Marco Castaldi, debutterà in esclusiva sulla piattaforma domani 13 febbraio (qui il trailer), promettendo di offrire uno sguardo disincantato e profondo sulle dinamiche relazionali contemporanee. Protagonisti della pellicola sono Raoul Bova, Francesca Inaudi, Beatrice Arnera e Luca Vecchi, che oggi hanno ufficialmente presentato il progetto davanti ai flash dei fotografi durante l’evento di lancio tenutosi per celebrare l’imminente uscita in streaming.

Amici Comuni e… un matrimonio che fa facillare le relazioni

Al centro della narrazione ci sono quattro personaggi legati da profondi vincoli di amicizia, ma messi improvvisamente di fronte a un bivio esistenziale che mette in discussione le fondamenta delle loro vite. La trama si mette in moto quando Marco, interpretato da Raoul Bova, e sua moglie Giulia, ovvero Francesca Inaudi, ricevono la notizia dell’imminente matrimonio della loro amica Veronica con Claudio, un ragazzo conosciuto solo da pochi mesi. Questa comunicazione inaspettata agisce come un catalizzatore psicologico, innescando una spirale emotiva che travolge entrambe le coppie e le obbliga a un confronto serrato e talvolta doloroso con la propria realtà quotidiana.

Il film non si limita alla superficie della commedia romantica tradizionale, ma scava nelle ferite rimaste aperte nel tempo e nei desideri mai dichiarati dei protagonisti, che emergono prepotentemente sotto la pressione degli eventi. Mentre la data delle nozze si avvicina inesorabilmente, il tempo diventa un fattore cruciale per tutti, trasformando i preparativi per il lieto evento in una vera e propria resa dei conti sentimentale. Ogni personaggio è costretto a interrogarsi sui propri veri bisogni, cercando di rispondere alla domanda universale e misteriosa che fa da filo conduttore a tutta l’opera: che cos’è davvero l’amore e come evolve all’interno di una relazione duratura.

Il cast tecnico dietro alla pellicola

La sceneggiatura, firmata da Luca De Bei, Chiara Laudani e Clemente Meucci, che è anche l’autore del soggetto originale, costruisce un intreccio narrativo in cui il passato e il presente si scontrano continuamente. Il lavoro del cast tecnico, dalla fotografia di Vito Frangione al montaggio di Michelangelo Garrone, contribuisce a creare un’atmosfera di tensione sospesa, supportata dalle scenografie curate da Gianni Brugnoli e dai costumi di Dominique Christine Brunet.

Prodotto da Paolo Ansaldi per 102 Distribution con la partecipazione di Time Media e Unicorn, Amici Comuni ha beneficiato del sostegno fondamentale del Ministero della Cultura, della Regione Veneto e della Veneto Film Commission.

Vi ricordiamo che, in attesa dell’arrivo nelle sale del film, potete ritrovare Raoul Bova anche in tv, stasera, con Don Matteo.

