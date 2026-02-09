Raoul Bova e Beatrice Arnera sempre più affiatati, ora condividono (quasi) tutto: i due attori insieme nel film per Paramount+ Tutto quello che dobbiamo sapere sul film diretto da Marco Castaldi; nel cast anche Francesca Einaudi

Raoul Bova sta per approdare su Paramount+ con un film, Amici Comuni, che affronta una delle grandi domande della vita: cos’è l’amore? Diretto da Marco Castaldi, nel cast anche Beatrice Arnera, Francesca Inaudi e Luca Vecchi. Ecco tutto ciò che dovete sapere sulla pellicola e quando esce Amici Comuni in streaming.

Amici Comuni: la trama e quando esce il film con Raoul Bova su Paramount+

La trama di Amici Comuni ruota attorno a quattro personaggi, divisi in due coppie, messi davanti a una delle grandi questioni irrisolte dell’esistenza, ovvero cosa sia l’amore. Da una parte Marco e Giulia (Bova e Inaudi), sposati da diversi anni. I due ricevono la notizia delle imminenti nozze della loro amica Veronica con Claudio (Arnera e Vecchi), un ragazzo conosciuto solo pochi mesi prima. La notizia innesca una spirale emotiva che coinvolge entrambe le coppie e le costringe a confrontarsi con i propri veri bisogni, con desideri mai dichiarati e con ferite rimaste aperte nel tempo. Il tempo stringe, perché il matrimonio si avvicina sempre di più, come un’inevitabile resa dei conti che nessuno può più rimandare.

Il cast di Amici Comuni

Dietro la cinepresa di Amici Comuni troviamo, come detto Marco Castaldi. Il soggetto è stato curato da Clemente Meucci, mentre la sceneggiatura è firmata da Luca De Bei, Chiara Laudani e dallo stesso Clemente Meucci. Il cast tecnico include Vito Frangione alla fotografia, Michelangelo Garrone al montaggio, Gianni Brugnoli alla scenografia e Dominique Christine Brunet ai costumi. La direzione di produzione è affidata a Francesca Caciula e Francesco Incognito, con Dimitri Sassone nel ruolo di organizzatore generale. La produttrice esecutiva è Maria Pia Billi. Prodotto da Paolo Ansaldi per 102 Distribution – con la partecipazione di Time Media e Unicorn – il film è realizzato con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Veneto e con il sostegno della Veneto Film Commission.

Nel cast abbiamo Raoul Bova nei panni di Marco, Francesca Inaudi in quelli di Giulia, Beatrice Arnera come Veronica e Luca Vecchi a dare il volto a Claudio. Vi ricordiamo che Amici Comuni esce venerdì 13 febbraio in esclusiva in streaming su Paramount+. A questo link potete trovare il trailer di Amici Comuni.

