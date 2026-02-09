Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Raoul Bova e Beatrice Arnera sempre più affiatati, ora condividono (quasi) tutto: i due attori insieme nel film per Paramount+

Tutto quello che dobbiamo sapere sul film diretto da Marco Castaldi; nel cast anche Francesca Einaudi

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Raoul Bova sta per approdare su Paramount+ con un film, Amici Comuni, che affronta una delle grandi domande della vita: cos’è l’amore? Diretto da Marco Castaldi, nel cast anche Beatrice Arnera, Francesca Inaudi e Luca Vecchi. Ecco tutto ciò che dovete sapere sulla pellicola e quando esce Amici Comuni in streaming.

Amici Comuni: la trama e quando esce il film con Raoul Bova su Paramount+

La trama di Amici Comuni ruota attorno a quattro personaggi, divisi in due coppie, messi davanti a una delle grandi questioni irrisolte dell’esistenza, ovvero cosa sia l’amore. Da una parte Marco e Giulia (Bova e Inaudi), sposati da diversi anni. I due ricevono la notizia delle imminenti nozze della loro amica Veronica con Claudio (Arnera e Vecchi), un ragazzo conosciuto solo pochi mesi prima. La notizia innesca una spirale emotiva che coinvolge entrambe le coppie e le costringe a confrontarsi con i propri veri bisogni, con desideri mai dichiarati e con ferite rimaste aperte nel tempo. Il tempo stringe, perché il matrimonio si avvicina sempre di più, come un’inevitabile resa dei conti che nessuno può più rimandare.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il cast di Amici Comuni

Dietro la cinepresa di Amici Comuni troviamo, come detto Marco Castaldi. Il soggetto è stato curato da Clemente Meucci, mentre la sceneggiatura è firmata da Luca De Bei, Chiara Laudani e dallo stesso Clemente Meucci. Il cast tecnico include Vito Frangione alla fotografia, Michelangelo Garrone al montaggio, Gianni Brugnoli alla scenografia e Dominique Christine Brunet ai costumi. La direzione di produzione è affidata a Francesca Caciula e Francesco Incognito, con Dimitri Sassone nel ruolo di organizzatore generale. La produttrice esecutiva è Maria Pia Billi. Prodotto da Paolo Ansaldi per 102 Distribution – con la partecipazione di Time Media e Unicorn – il film è realizzato con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Veneto e con il sostegno della Veneto Film Commission.

Nel cast abbiamo Raoul Bova nei panni di Marco, Francesca Inaudi in quelli di Giulia, Beatrice Arnera come Veronica e Luca Vecchi a dare il volto a Claudio. Vi ricordiamo che Amici Comuni esce venerdì 13 febbraio in esclusiva in streaming su Paramount+. A questo link potete trovare il trailer di Amici Comuni.

Potrebbe interessarti anche

Paramount plus, Raoul Bova e Beatrice Arnera in questo film svelano i misteri dell'amore

Raoul Bova e Beatrice Arnera svelano i misteri dell'amore: la svolta della coppia

Marco Castaldi dirige un dramma romantico sull'amore, l'amicizia, i problemi irrisol...
Paramount plus, Raoul Bova e Beatrice Arnera in questo film svelano i misteri dell'amore

Raoul Bova e Beatrice Arnera finalmente insieme in Tv dopo i gossip sulla coppia: l'annuncio bomba

Dopo i gossip che li vogliono nuova coppia, Raoul Bova e Beatrice Arnera esordiscono...
Beatrice Arnera

Beatrice Arnera, messaggi d’odio e insulti social per la relazione con Raoul Bova: la denuncia dell’attrice

L’attrice si è lasciata andare a un duro sfogo sui social attraverso il quale ha den...
Raoul Bova

Raoul Bova, addio a Rocío e nuovo amore con Arnera: “Era finita da tempo, con Beatrice ci stiamo lavorando”

L'attore di Don Matteo ha parlato in una lunga intervista delle ultime vicende che l...
raul-bova

Don Matteo, Raoul Bova con Beatrice Arnera sul set: il gesto (inaspettato) della troupe

Raoul Bova accoglie Beatrice Arnera sul set di Don Matteo: la coppia felice tra sorr...
Andrea Iannone - Rocio Munoz Morales

Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales insieme: esplode il gossip. Cosa ha fatto Elodie

Il pilota motociclistico e l’attrice ex compagna di Raoul Bova sono stati paparazzat...
Stefano De Martino ha una nuova fidanzata

Affari Tuoi, faccia a faccia De Martino e Raoul Bova dopo i rumors su Stefano e Rocio Morales: cosa succede

Affari Tuoi speciale Lotteria Italia riunisce Stefano De Martino e Raoul Bova: tra o...
Raoul Bova

Raoul Bova senza filtri su Don Matteo: "Rocio? Dicevano che mi avrebbero licenziato"

Raoul Bova tornerà in Tv a partire da giovedì 8 gennaio in "Don Matteo 15" dove vest...
Rocío Muñoz Morales

Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio: "Io e Iannone? Ecco com'è andata”, poi chiarisce su De Martino

L’ex compagna di Raoul Bova ha parlato anche della chiacchieratissima rottura e dei ...

Lucart

Economia circolare e Climate Neutrality

Un sistema di produzione che trasforma i rifiuti in risorse

LEGGI

Personaggi

Rocío Muñoz Morales

Rocío Muñoz Morales
Levante

Levante
Andrea d'Inghilterra

Andrea d’Inghilterra
Brunello Cucinelli

Brunello Cucinelli

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963