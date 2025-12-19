Raoul Bova e Beatrice Arnera svelano i misteri dell'amore: la svolta della coppia Marco Castaldi dirige un dramma romantico sull'amore, l'amicizia, i problemi irrisolti e le ferite mai sanate

Dal prossimo 13 febbraio sarà disponibile in esclusiva in streaming su Paramount Plus Amici Comuni, film con Raoul Bova e Beatrice Arnera. Diretto da Marco Castaldi (Nel bagno delle donne), vanta nel proprio cast anche Francesca Inaudi e Lucca Vecchi. Quattro personaggi, tre amici, due coppie, una domanda: che cos’è l’amore? Raoul Bova e Beatrice Arnera in Amici Comuni in streaming su Paramount Plus proveranno a dare una risposta.

Di cosa parla la trama di Amici Comuni su Paramount Plus?

Marco (Bova) e Giulia (Arnera) sono sposati da diversi anni e un giorno ricevono la notizia del matrimonio imminente della loro amica Veronica (Inaudi) con Claudio (Vecchi), un ragazzo conosciuto solo pochi mesi prima. L’annuncio, un classico fulmine a ciel sereno, innesca una spirale emotiva che coinvolge entrambe le coppie e le costringe a confrontarsi con i propri veri bisogni, con desideri mai dichiarati e con ferite rimaste aperte nel tempo. Il tempo stringe, perché il matrimonio si avvicina sempre di più, come un’inevitabile resa dei conti che nessuno può più rimandare.

Il cast di Amici Comuni su Paramount Plus

Il cast di Amici Comuni, come detto, vede protagonisti Raoul Bova nel ruolo di Marco, Francesca Inaudi nei panni di Giulia, Beatrice Arnera nel ruolo di Veronica e Luca Vecchi in quello di Claudio. Il soggetto è curato da Clemente Meucci, mentre la sceneggiatura è firmata da Luca De Bei, Chiara Laudani e dallo stesso Meucci.

Alla regia troviamo Marco Castaldi, mentre Vito Frangione è alla fotografia, Michelangelo Garrone al montaggio, Gianni Brugnoli alla scenografia e Dominique Christine Brunet ai costumi. La direzione di produzione è affidata a Francesca Caciula e Francesco Incognito, con Dimitri Sassone nel ruolo di organizzatore generale. La produttrice esecutiva è Maria Pia Billi. Alla produzione Paolo Ansaldi per 102 Distributio, con la partecipazione di Time Media e Unicorn.

Dove vedere e quando esce Amici Comuni in streaming

Vi ricordiamo che Amici Comuni con Raoul Bova e Beatrice Arnera esce il 13 febbraio 2026 in esclusiva in streaming nel catalogo di Paramount Plus.

