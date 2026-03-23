Sfida Amici-Canzonissima, Fiorello (spietato) ‘punge’ Pier Silvio: “Una vittoria schiacciante…” Nella puntata di oggi de La Pennicanza, il conduttore Rai ha commentato con malizia i risultai del duello inedito del sabato sera. Poi la stoccata a Enrico Mentana.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Dopo l’appassionante sfida in prime time tra Amici e Canzonissima, vinta dal talent Mediaset sabato scorso, non poteva mancare un intervento (pungente) da parte di Fiorello. E così lo showman de La Pennicanza se l’è presa con il patron del Biscione, Pier Silvio Berlusconi. Sottolineando lo scarto minimo nei dati di ascolto tra i due programmi, che lascia ampie speranze di ripresa a Milly Carlucci. E restando in tema di conduttori, una stoccata da manuale è stata riservata anche al direttore del Tg La 7, Enrico Mentana. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Fiorello, la stoccata a Mentana sul referendum

La puntata di oggi de La Pennicanza si è aperta con un messaggio di vicinanza a Pierluigi Diaco, che nelle scorse ore è stato vittima di vergognosi attacchi social (dopo aver dichiarato il suo ‘sì’ al referendum). Fiorello ha poi ripreso l’abituale tono canzonatorio chiamando in causa un altro collega: "Non appena finiranno le votazioni, inizieranno le maratone…i primi parenti intimi di Mentana chiameranno i carabinieri per dire che è scomparso Enrico Mentana!".

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A seguire, lo showman Rai ha raggiunto brevemente al telefono Sofia Goggia, per complimentarsi per la vittoria della Coppa del Mondo di Super G. "A livello di carriera cosa ti manca, a cui puoi ancora aspirare?", le ha chiesto Fiorello. "Non ho mai vinto i mondiali, quindi l’oro ai mondiali", è stata la risposta della sciatrice. A cui è andato l’augurio dello studio nella speranza che riesca a portare a casa, molto presto, anche quest’ultimo trofeo.

L’affondo di Fiorello a Pier Silvio Berlusconi

Il vero momento topico della puntata, però, ha riguardato il patron di Mediaset Pier Silvio Berlusconi. "Pensate", ha spiegato Fiore, "il figlio di Pier Silvio pare sia fortissimo a pugilato, si chiama Lorenzo Mattia Berlusconi, e noi gli facciamo i complimenti…". E a questo punto è intervenuto con una chiamata durissima proprio l’erede del Cavaliere (o meglio, un suo imitatore): "Intervengo in questo coacervo di inutilità, perché ci tenevo a complimentarmi per la monumentale vittoria di ieri, Lorenzo Mattia è stato fenomenale…ma del resto noi Berlusconi siamo abituati a randellare, ognuno nel suo campo d’azione". "Si riferisce alla vittoria di Amici su Canzonissima?", lo ha incalzato allora Fiorello. E Pier Silvio non ha esitato: "Sì, parlavamo della schiacciante vittoria delle reti Mediaset sabato sera". Ma il conduttore de La Pennicanza ha fatto notare, con grande nonchalance, come il distacco di Amici su Canzonissima non sia stato poi così ‘schiacciante’. Una precisazione a cui il ‘finto’ Berlusconi non ha saputo replicare con sufficiente convinzione.

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