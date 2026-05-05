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Amici, Arisa sceglie tre allieve tra le voci più belle d’Italia: chi sono (e perché le adora)  

La cantante di "Sincerità" ha rivelato durate il programma Say Waaad? quali sono, secondo lei, le voci femminili più interessanti del momento. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Arisa ha le idee chiare, anzi chiarissime, su quali siano oggi alcune delle voci femminili più interessanti d’Italia. E tre di queste, come ha rivelato la cantante durante il programma radio Say Waaad?, arriverebbero tutte dalla stessa "scuola": quella di Amici di Maria De Filippi. Ecco chi sono e come mai Arisa ha nominato proprio loro.

Amici, la classifica di Arisa sulle cantanti migliori d’Italia

Durante una recente ospitata a Say Waaad?, il programma di Radio Deejay condotto da Wad, Arisa ha stilato una sua personalissima classifica delle voci che più l’hanno colpita nel panorama italiano contemporaneo. Nel suo elenco ha citato nomi del calibro di Roshelle, Giorgia, Elisa e Laura Pausini, sottolineando quanto per lei conti l’originalità del timbro e la capacità di emozionare dal vivo. "Rochelle ha una voce pazzesca", ha spiegato, "vabbè Giorgia ed Elisa lo sappiamo tutti, su Laura Pausini trovo pareri discordanti ma per me ha una bellissima voce!".

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Ma è quando il discorso si è spostato sulle ex allieve di Amici, che Arisa ha davvero acceso la curiosità degli ascoltatori. Tra le voci più belle in circolazione, infatti, ce ne sarebbero almeno tre che per lei arrivano direttamente dai banchi – e dal palco – del talent di Canale 5.

La scelta delle tre ex allieve di Amici

D’altronde, il legame di Arisa con Amici resta fortissimo. Per diverse edizioni è stata una delle prof di canto della scuola di Maria De Filippi, dove ha guidato gli allievi tra assegnazioni, sfide e Serali, prima di lasciare il programma per concentrarsi sui propri progetti e tornare a pieno titolo alla sua carriera da artista. Dopo l’esperienza come coach, Arisa ha poi preso parte a vari show musicali, è stata in giuria in altri talent – come The Voice – e nel 2026 è tornata anche sul palco di Sanremo, confermando il suo doppio ruolo di interprete e "talent scout".

E proprio questa duplice prospettiva, da collega ed ex insegnante, rende particolarmente interessante il suo sguardo sulle nuove generazioni nate (o esplose) televisivamente ad Amici. Secondo Arisa, tra le migliori voci uscite dal talent vanno incluse "Sissi, e c’è anche Gaia, bravissima. E poi c’è Elodie che sembra che balli…però canta da paura!". In poche parole, ha condensato i tratti distintivi che rendono queste artiste speciali: la dolcezza intensa e contemporanea di Sissi, la versatilità di Gaia, capace di muoversi tra pop, urban e influenze internazionali, e la potenza scenica di Elodie, spesso percepita soprattutto come performer ma, secondo Arisa, dotata di un’interpretazione vocale di altissimo livello.

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