Amici, Antonia Nocca e Senza Cri fanno esplodere il web con un video: "Com’è bello l’amore, non eravamo pazzi”
Le due ex Amici mostrano la loro complicità in un tenero abbraccio al tramonto, scatenando reazioni emozionate sui social.
Due giorni fa, il 12 agosto, Senza Cri e Antonia Nocca hanno regalato ai fan un momento di pura tenerezza con un nuovo video su TikTok. Pubblicato da Antonia e ripostato da Senza Cri, il filmato le mostra in un prato al tramonto, avvolte in un tenero abbraccio mentre il cielo si tinge di arancio e azzurro. Un gesto semplice, accompagnato da una didascalia a forma di stella, ma sufficiente per scatenare una valanga di emozioni sul web.
Nei commenti, molti si sono lasciati trasportare dalla scena. C’è chi ha scritto: "Voglio una persona che mi guardi come Cri guarda Tota e come Tota guarda Cri", oppure: "Alla fine non eravamo pazzi… si gode", oppure: "Com’è bello l’amore". Qualcuno ha sintetizzato il concetto in poche parole: "Cos’è l’amore? Loro due in un video". Per molti, quello pubblicato dalle due ex Amici era "il video che tutti aspettavamo", la conferma di un legame che non ha bisogno di grandi gesti per essere evidente.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
rounded px-px py-[0.2rem] transition-colors duration-100 ease-in-out">Oggi Antonia Nocca e Senza Cri continuano a coltivare le rispettive carriere musicali, senza rinunciare a sostenersi a vicenda. Antonia, 20 anni, ha pubblicato il singolo "Relax" il 6 maggio 2025, seguito dall’EP omonimo il 23 maggio, che include brani come "Giganti" e "Romantica". Il progetto ha debuttato al 13° posto nella classifica FIMI e ha partecipato a eventi come TIM Summer Hits e Battiti Live. Senza Cri, 25 anni, dopo Amici ha rilasciato l’EP "Tokyo Nite" il 30 maggio 2025, con singoli come "Madrid" e "Grande Muraglia". Il 28 settembre 2025 terrà il suo primo concerto live a Milano presso Santeria Toscana. Fuori dal palco, trovano sempre il tempo per trascorrere momenti insieme: cene, viaggi, giornate in relax e, naturalmente, contenuti social cone il suddetto video che fanno felici i fan.
Potrebbe interessarti anche
Amici 24, boom di vendite per TrigNO (e gli altri ex allievi spariscono). I dati inaspettati
Dopo il boom iniziale, quasi tutti gli ex cantanti di Amici 24 sono spariti dalla To...
Amici 24, i 'big' a rischio flop: tra Nicolò, TrigNO e Jacopo Sol si salva solo Luk3. Perché
I risultati FIMI mostrano un drastico calo per i cantanti dell’ultima edizione: Nico...
Amici 24, i cantanti affondano (tranne uno): chi si salva tra Luk3, TrigNO e Nicolò Filippucci
A un mese dalla vittoria di Daniele Doria, solo tre cantanti di Amici 24 restano in ...
Amici 24, flop (quasi) totale dei cantanti: TrigNO ‘crolla’ e la rivincita inattesa di Luk3
La classifica FIMI ‘boccia’gli ex Amici: tutti fuori dalla top 100 tranne Luk3 che f...
Amici 24, allarme vendite: chi affonda tra Nicolò Filippucci, Luk3 e TrigNO. I dati sorprendenti
Solo Trigno e Luk3 resistono nella classifica FIMI degli album più venduti, Nicolo F...
Amici 24, Senza Cri e Antonia avvistate mano nella mano: i fan sognano, cosa c’è tra loro
L’amicizia tra le due ex allieve del talent show di Maria De Filippi continua a mand...
Amici 24, tra Senza Cri e Antonia è amore: la storia social dopo l'eliminazione fa sperare i fan
Il gesto della cantante di Madrid sui social per Antonia dopo l'eliminazione dal tal...
Amici 24, Senza Cri rompe il silenzio sul flirt e i baci con Antonia: “Non mostrati per scelta nostra”
La giovane cantante recentemente eliminata dal talent show di Maria De Filippi ha me...