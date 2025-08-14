Amici, Antonia Nocca e Senza Cri fanno esplodere il web con un video: "Com’è bello l’amore, non eravamo pazzi” Le due ex Amici mostrano la loro complicità in un tenero abbraccio al tramonto, scatenando reazioni emozionate sui social.

Due giorni fa, il 12 agosto, Senza Cri e Antonia Nocca hanno regalato ai fan un momento di pura tenerezza con un nuovo video su TikTok. Pubblicato da Antonia e ripostato da Senza Cri, il filmato le mostra in un prato al tramonto, avvolte in un tenero abbraccio mentre il cielo si tinge di arancio e azzurro. Un gesto semplice, accompagnato da una didascalia a forma di stella, ma sufficiente per scatenare una valanga di emozioni sul web.

Nei commenti, molti si sono lasciati trasportare dalla scena. C’è chi ha scritto: "Voglio una persona che mi guardi come Cri guarda Tota e come Tota guarda Cri", oppure: "Alla fine non eravamo pazzi… si gode", oppure: "Com’è bello l’amore". Qualcuno ha sintetizzato il concetto in poche parole: "Cos’è l’amore? Loro due in un video". Per molti, quello pubblicato dalle due ex Amici era "il video che tutti aspettavamo", la conferma di un legame che non ha bisogno di grandi gesti per essere evidente.

Il progetto ha debuttato al 13° posto nella classifica FIMI e ha partecipato a eventi come TIM Summer Hits e Battiti Live.

Senza Cri, 25 anni, dopo Amici ha rilasciato l’EP "Tokyo Nite" il 30 maggio 2025, con singoli come "Madrid" e "Grande Muraglia".

Il 28 settembre 2025 terrà il suo primo concerto live a Milano presso Santeria Toscana.

