Amici 25, Anna Pettinelli attacca Flavia e la sospende: "Inespressiva e stagnante". La cantante sbotta: "Non serve" L'insegnante durissima contro la sua allieva decide di sospenderle la maglia paventandone una eliminazione: cosa è successo nella puntata di domenica 21 dicembre

La puntata di Amici di Maria De Filippi di domenica 21 dicembre, l’ultima prima della pausa natalizia, inizia subito con un colpo di scena. Anna Pettinelli infatti, apre un importante confronto tra la cantante Flavia, e ha un annuncio da fare. La coach ha infatti deciso di sospenderle la maglia perché sostiene che la ragazza continua a non essere abbastanza espressiva e a non fare progressi nel suo percorso.

Amici 25, Anna Pettinelli e Flavia: confronto acceso e maglia sospesa

La giovane cantante appare del tutto spiazzata e dice la sua in modo piuttosto diretto alla sua insegnante: "Non condivido, non condivido per niente. Sfido chiunque a passare un periodo come quello che ho passato io, un continuo di ballottaggi e sfide, l’ultimo posto ti fa anche pensare non sempre ti fa solo bene. Ho avuto dei problemi con l’ansia, ho avuto qualche momento di insicurezza però, nell’ultimo mese tutte le lezioni sono andate bene, mi sembra di andare meglio." Anna Pettinelli cerca di spiegarsi meglio: "Io sto solo dicendo che ho bisogno di riflettere, in questo momento sono perplessa su di te, quindi ti sospendo la maglia."

La ragazza davvero sembra sorpresa e delusa, e propone: "Posso cantare comunque il mio pezzo? Quello che era previsto come cover". E spiega il suo spaesamento: "Mi dispiace tanto, non me l’aspettavo per niente perché non avevo capito. Mi sono rivista e ho pensato che il mio comportamento non mi piaceva. L’eliminazione eventuale però, non la trovo giusta, perché non è così che le persone crescono". "Non crescono nemmeno illudendole le persone" sottolinea Pettinelli che, ormai la sua decisione l’ha presa.

A questo punto interviene Rudy Zerbi, invitando la sua collega ad essere più chiara: "Non capisce Flavia ma non capisce il 95% delle persone che stanno guardando: che senso ha questa sospensione?"

Anna Pettinelli a questo punto è molto più diretta: "Ho visto Flavia in settimana, l’ho vista demotivata, il rendimento di Flavia è stagnante, sono preoccupata, o cambia passo o verrà eliminata". Flavia conclude dicendo: "Le cose sono già cambiate comunque. Io penso che siamo umani, momenti di sconforto ci sono soprattutto a 19 anni siamo ragazzi giovani, l’ho superata". "Mi darai conto di questo, ti sto sospendendo la maglia proprio per questo" risponde la sua insegnante. La ragazza canta il suo brano. Poi Maria De Filippi la invita ad uscire dallo studio. Lei esce con gli occhi lucidi e saluta con un: "Buon Natale"

