Amici 25, Alessandra Celentano e Sergio Bernal, la rivelazione che spiazza Maria De Filippi: "Non me l'aspettavo da te!" Inaspettato botta e risposta a tre, tra la maestra, la conduttrice e il giudice della gara di ballo Sergio Bernal: cosa è successo

Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

Colpo di scena ad Amici! Alessandra Celentano ha un cuore, capace di infiammarsi per un affascinante collega. E la cosa si scopre quando questo collega famoso, spagnolo, bello, alto, moro e con gli occhi azzurri arriva in studio, domenica 23 novembre, per giudicare la gara di ballo dei giovani talenti di Amici.

Lui è Sergio Bernal e quando entra, Maria De Filippi non può fare a meno di notare un particolare sorriso stampato in faccia all’austera maestra, veterana del talent show di Canale 5. La conduttrice, come suo solito, non perde occasione di prendere un po’ in giro la coreografa, ma stavolta, a essere presa in contropiede dalle risposte di Alessandra Celentano, è lei.

Alessandra Celentano e la cena con Sergio Bernal: Maria De Filippi senza parole

"Lo sa che sei single?" attacca, con tono beffante Maria De Filippi. "Sì, sì" risponde la maestra con un sorrisino furbo: "Sì, sì, sa tutto". "Sì sì, la conosco bene" , interviene Sergio Bernal, prendendo in contropiede la conduttrice che, a questo punto, vuole approfondire, e chiede a Celentano: "Ma, gli hai scritto?" "Ma sì, ogni tanto ci scriviamo", risponde la maestra, per poi svelare che la sua conoscenza con il bel collega va anche oltre: "Ci siamo visti anche", svela il coreografo spagnolo. "Ma sì, in Sardegna, siamo stati anche a cena insieme, e allora?" dice Alessandra Celentano, a testa alta, tra gli applausi del pubblico in studio. "Una cena noiosa?" chiede allora, con fare provocatorio Maria De Filippi al suo ospite. "No, no abbiamo vissuto delle cose meravigliose", la sorprende lui e, a questo punto, la conduttrice di Amici rimane senza parole: "Ma veramente???" "Ma perché ti stupisci tanto Maria?" chiede Lorella Cuccarini, e De Filippi risponde: "Perché non me l’aspetto da lei! Hai pagato tu?" chiede poi, ancora sfottendo la maestra Alessandra Celentano, che sempre alzando la testa può dire: "No no, non me l’avrebbe mai permesso Bernal".

Insomma, un siparietto veramente impensabile, che anima l’inizio della nona puntata del domenicale di Amici in onda domenica 23 novembre 2025 nel pomeriggio di Canale 5

Ma gli ammiccamenti non finiscono qui, perchè quando Bernal, commenta con un "Capolavoro!" l’esibizione di Pierpaolo, che alla maestra proprio non piace, lui dice che sbaglia a non credere in questo ragazzo che a lui ha colpito così tanto. "Ne parleremo" dice Sergio Bernal, e lei chiude la discussione con "Sì ne parleremo a cena Bernal!" con un grande sorriso ad accompagnare le sue parole. "Ti aspetto", conclude lui" con un altro gran sorriso.

