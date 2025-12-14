Amici, Celentano - Lo: scontro di fuoco su Alessio (ma affondano insieme Pierpaolo)
I due insegnanti di danza si coalizzano prima contro l'alunno di Veronica Peparini, poi si scontrano sull'esibizione di Alessio tirando dentro anche Emiliano: cosa è successo
Anche in questa puntata di domenica 14 dicembre 2025 di Amici, a tenere banco sono le discussioni sui ballerini, in particolare sui due che più stanno dividendo i tre coach della categoria: Veronica Peparini (maestra di Pierpaolo), Alessandra Celentano e Emanuel Lo (insegnante di Alessio).
Pierpaolo riceve complimenti da tutti, tranne che da Celentano e Lo
I due ballerini in questione sono Pierpaolo e Alessio. Ancora una volta, al contrario di quello che pensa la Celentano, Pierpaolo piace alla giudice della gara di danza di oggi, ovvero Maura Paparo che spende parole di complimenti per il ragazzo. Maria De Filippi provoca la maestra: "Come va?" e lei risponde, un po’ stizzita: "Sono contenta che se Pierpaolo piace, io lo trovo molto banale come ballerino"
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Maura Paparo aggiunge: "E’ meno immediato rispetto ad altri ballerini, a me piace la sua timidezza".
Ad affondare il ragazzo però, ci si mette anche Emanuel Lo che svela il suo voto al ballerino di Veronica Peparini: "Ho messo 5,5, perchè ha espressività ma ora è il momento di lavorare sui movimenti"
Veronica Peparini a questo punto esplode: "Una volta una cosa, una volta altra, non sapete cosa inventarvi". Lo risponde:"A me la tecnica non interessa, il suo movimento è un casino, poi a livello espressivo mi piace, ma finisce lì. La chiarezza è chiarezza, Pierpaolo non è chiaro!"
Alessandra Celentano e Emanuel Lo: lo scontro su Alessio e Emiliano
Se su Pierpaolo Alessandra Celentano ed Emanuel Lo sono d’accordo, la stessa cosa non si può dire su Alessio, alunno di Lo, messo alla prova da Alessandra Celentano che gli assegna un passo a due da fare con Giulia Puselli. Tra i due ballerini però c’è una differenza fisica che, a fine esibizione, subito Lorella Cuccarini sottolinea: "ma si sono scambiati i ruoli? Non capisco"… Celentano non trova nulla di strano sull’accoppiata e svela il suo voto per Alessio: 3.
A questo punto, Lo lancia la sfida: "se è normale questo accoppiamento, allora facciamo fare lo stesso passo a due a Emiliano". E mentre loro ancora litigano, il giovanissimo Emiliano sottolinea: "Io con una ballerina come Giulia Pauselli non…" E insomma, Emiliano sottolinea che ballare con una ballerina con un fisico più sostanzioso, per due ballerini come Alessio e Emiliano è molto più difficoltoso.
Alessandra Celentano dice: "Io ho fatto questa cosa per far rinforzare Alessio, tu invece la vuoi far fare solo per ripicca a Emiliano!"
Conclusione: Lo farà fare come compito un passo a due a Emiliano con Giulia.
Potrebbe interessarti anche
Amici 25, il riassunto della puntata: Valentina spiazza Orietta Berti, scintille tra Alessandra Celentano e Emanuel Lo
Cosa è successo nella puntata di domenica 14 dicembre del talent show di Canale 5 gu...
Amici: Eleonora Abbagnato loda Pierpaolo, la Celentano fa il finimondo e Maria mostra il suo piede
Scoppia il finimondo in studio su Pierpaolo, la maestra si scaglia contro Abbagnato ...
Amici 25, cosa è successo: Celentano sprona Emiliano e affonda Pierpaolo, De Filippi interviene. Valentina canta Angelina Mango
Cosa è successo nella puntata di domenica 23 novembre 2025 del talent show di canale...
Amici 25, cosa è successo: altro scontro di fuoco Zerbi-Pettinelli su Opi, due nuovi alunni entrano nella scuola
Cosa è successo nella puntata di Amici di Maria De Filippi di domenica 30 novembre 2...
Amici, cosa è successo: Rudy Zerbi blocca la sfida di Michele e fa una richiesta ai colleghi, Paola convince anche la Celentano
Cosa è successo nella puntata di domenica 7 dicembre del talent show guidato da Mari...
Amici 25 anticipazioni: una nuova concorrente, un big 'sospeso' e Celentano furiosa con tutti
Anche oggi, domenica 7 dicembre 2025, nuovo appuntamento con Amici 25 su Canale 5: t...
Amici 25 anticipazioni, Celentano ed Emanuel Lo ai ferri corti, Peparini furiosa e un'allieva crolla
Oggi, domenica 14 dicembre 2025, non perdete un nuovo appuntamento con Amici 25 su C...
Amici 25, anticipazioni e caos: lite furiosa tra prof e Alessandra Celentano 'scappa' dallo studio
Questa domenica, 9 novembre, un nuovo e super atteso appuntamento con Amici 25, tale...