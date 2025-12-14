Trova nel Magazine
Amici, Celentano - Lo: scontro di fuoco su Alessio (ma affondano insieme Pierpaolo)

I due insegnanti di danza si coalizzano prima contro l'alunno di Veronica Peparini, poi si scontrano sull'esibizione di Alessio tirando dentro anche Emiliano: cosa è successo

Valentina Di Nino

Valentina Di Nino

Giornalista

Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

Anche in questa puntata di domenica 14 dicembre 2025 di Amici, a tenere banco sono le discussioni sui ballerini, in particolare sui due che più stanno dividendo i tre coach della categoria: Veronica Peparini (maestra di Pierpaolo), Alessandra Celentano e Emanuel Lo (insegnante di Alessio).

Pierpaolo riceve complimenti da tutti, tranne che da Celentano e Lo

I due ballerini in questione sono Pierpaolo e Alessio. Ancora una volta, al contrario di quello che pensa la Celentano, Pierpaolo piace alla giudice della gara di danza di oggi, ovvero Maura Paparo che spende parole di complimenti per il ragazzo. Maria De Filippi provoca la maestra: "Come va?" e lei risponde, un po’ stizzita: "Sono contenta che se Pierpaolo piace, io lo trovo molto banale come ballerino"

Maura Paparo aggiunge: "E’ meno immediato rispetto ad altri ballerini, a me piace la sua timidezza".

Ad affondare il ragazzo però, ci si mette anche Emanuel Lo che svela il suo voto al ballerino di Veronica Peparini: "Ho messo 5,5, perchè ha espressività ma ora è il momento di lavorare sui movimenti"

Veronica Peparini a questo punto esplode: "Una volta una cosa, una volta altra, non sapete cosa inventarvi". Lo risponde:"A me la tecnica non interessa, il suo movimento è un casino, poi a livello espressivo mi piace, ma finisce lì. La chiarezza è chiarezza, Pierpaolo non è chiaro!"

Alessandra Celentano e Emanuel Lo: lo scontro su Alessio e Emiliano

Se su Pierpaolo Alessandra Celentano ed Emanuel Lo sono d’accordo, la stessa cosa non si può dire su Alessio, alunno di Lo, messo alla prova da Alessandra Celentano che gli assegna un passo a due da fare con Giulia Puselli. Tra i due ballerini però c’è una differenza fisica che, a fine esibizione, subito Lorella Cuccarini sottolinea: "ma si sono scambiati i ruoli? Non capisco"… Celentano non trova nulla di strano sull’accoppiata e svela il suo voto per Alessio: 3.

A questo punto, Lo lancia la sfida: "se è normale questo accoppiamento, allora facciamo fare lo stesso passo a due a Emiliano". E mentre loro ancora litigano, il giovanissimo Emiliano sottolinea: "Io con una ballerina come Giulia Pauselli non…" E insomma, Emiliano sottolinea che ballare con una ballerina con un fisico più sostanzioso, per due ballerini come Alessio e Emiliano è molto più difficoltoso.

Alessandra Celentano dice: "Io ho fatto questa cosa per far rinforzare Alessio, tu invece la vuoi far fare solo per ripicca a Emiliano!"

Conclusione: Lo farà fare come compito un passo a due a Emiliano con Giulia.

