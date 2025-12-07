Amici, la bordata di Anbeta alla maestra Celentano: "Anche la maestra è capace di tolleranza!" Gelo in studio Momento di gelo tra la ex alunna e giudice della gara del ballo della puntata di domenica 7 dicembre 2025 e la sua ex maestra

Momento di gelo nello studio di Amici durante la puntata andata in onda domenica 7 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.

Si è nel pieno della gara di danza, per giudicare la quale oggi sono ospiti del talent show di Maria De Filippi un trio di ex alunni e ex professionisti del talent, ovvero Francesca Tocca, Kledi Kadiu e Anbeta Toromani. Arriva il momento di esibirsi per l’ultima ragazza entrata nella scuola, la new entry Giorgia, ballerina specializzata in classico, fresca di pass concessogli dalla maestra Alessandra Celentano, la più severa, almeno considerata tale, di tutti i maestri-coach di Amici e particolarmente attenta alla tecnica, soprattutto quando si tratta di danza classica.

Anbeta affonda Giorgia e Alessandra Celentano

Insomma, Giorgia è una scommessa su cui l’esigentissima maestra Celentano ha deciso di puntare, e quanto ci creda in questa sua nuova alunna è rivelato anche dalla scelta della variazione che le assegna per la sua prima esibizione in studio: il pas de deux di tchaikovsky.

Finito di ballare, come di consueto, la ballerina deve ascoltare le opinioni dei giudici di puntata, e Maria De Filippi mette già le mani avanti: "Tu lo sai che ti è capitata la giuria peggiore che ti poteva capitare per il classico ,sì?" dice a Giorgia, e il riferimento è a Kledi e Anbeta, definiti "molto precisini sul classico". E infatti De Filippi non si sbaglia. Il primo a parlare, cercando le parole, è Kledi che si chiede "Ma chi l’ha scelta la variazione?…è molto…complicata." per arrivare a dire alla ragazza: "Eh insomma, devi lavorare tanto…ma tanto tanto". Accanto a lui Anbeta, pur inquadrata non proferisce verbo, ma la sua espressione dice già molto, tanto che Maria De Filippi le chiede: "Anbeta? Che ne pensi?" Il viso della ballerina, pur in silenzio, fa scoppiare in una risata la conduttrice, Anbeta si guarda attorno, un po’ tergiversa e dice: "Se parlo mi disereda (la maestra Celentano ndr)". "No, ma perchè?" chiede la maestra, mentre Anna Pettinelli sbotta: "Ma che avete paura della Celentano?"

Anbeta le risponde subito diretta: "No, paura non abbiamo di nessuno, ma lei è stata mia maestra, c’è una sorta di rispetto, e questo è qualcosa che nessuno mi toglierà mai". Poi, invitata anche dalla stessa Celentano che forse se ne è pentita, Anbeta parla e lancia una bordata polemica clamorosa nei confronti della sua ex maestra: "Questa è una ballerina che la maestra Celentano non sceglierebbe", "L’ha scelta invece", dice Maria De Filippi e Anbeta punge: "Anche la maestra Celentano quindi è capace di tolleranza, allora adesso dovrà utilizzarla anche per tutti gli altri ballerini!" Alla faccia del timore reverenziale!

A fine gara, Giorgia finisce in sfida insieme all’ultimo classificato Pierpaolo.

