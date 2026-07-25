Amici 26, provini anche ai vip: da Will a Shari passando per Matteo Romano, De Filippi apre le porte a cantanti già famosi Non solo nuovi talenti sconosciuti: ai casting della prossima edizione sarebbero arrivati anche cantanti già passati dal Festival di Sanremo e volti noti della musica italiana

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Amici 26 potrebbe essere l’edizione della svolta. Dopo anni in cui il talent di Maria De Filippi ha puntato soprattutto sulla scoperta di nuovi artisti, questa volta la scuola potrebbe accogliere anche cantanti con un percorso già avviato alle spalle. Secondo le indiscrezioni lanciate da All Music Italia, infatti, ai casting della nuova edizione sarebbero comparsi diversi nomi già conosciuti dal pubblico, compresi alcuni ex concorrenti del Festival di Sanremo.

Amici 26: i Big ai casting per la nuova edizione del talent

Tra i cantanti che avrebbero sostenuto il provino ci sarebbero Will, Shari e Matteo Romano, tre artisti che hanno già calcato il palco dell’Ariston. Will e Shari hanno partecipato alla kermesse nel 2023 nella categoria Big: lui con il brano Stupido, lei con Egoista. Entrambi avevano ottenuto un piazzamento nella parte bassa della classifica, rispettivamente al ventiseiesimo e ventisettesimo posto. Matteo Romano, invece, aveva partecipato al Festival già nel 2021 con Virale, riuscendo a conquistare l’undicesima posizione. Per tutti e tre, però, il passaggio da Sanremo non ha portato il successo esplosivo che forse ci si aspettava. Il possibile nuovo corso di Amici 26 non riguarderebbe soltanto i tre ex Big del Festival. Sempre secondo quanto riportato da All Music Italia, ai provini sarebbero stati avvistati anche altri volti già noti nel panorama musicale. Tra questi ci sarebbe Seltsam, arrivato dall’ultima edizione di Sanremo Giovani, ma anche Tellynonpiangere, reduce dall’esperienza a X Factor. A sorpresa sarebbe comparsa anche Michelle Cavallaro, già concorrente di Amici nella passata stagione: per lei si tratterebbe di un ritorno particolare, visto che aveva lasciato il programma dopo un ritiro volontario. Il punto centrale dell’indiscrezione è però uno: sostenere un casting non significa automaticamente conquistare un banco nella scuola. Come sottolineato dalla testata, si tratta soltanto di una fase di selezione e nessuno degli artisti citati avrebbe al momento un ingresso assicurato nel programma.

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Perché Amici potrebbe puntare su cantanti già conosciuti

La possibile apertura verso nomi già affermati potrebbe nascondere una precisa strategia. Per All Music Italia, dietro questa scelta ci sarebbe la necessità di rilanciare il percorso musicale del talent, dopo alcune stagioni in cui i vincitori e i finalisti hanno faticato a trasformare il successo televisivo in un vero fenomeno discografico. Negli ultimi anni, infatti, il programma ha continuato a sfornare cantanti molto amati dal pubblico, ma non tutti sono riusciti a imporsi sul mercato musicale dopo la fine dell’esperienza televisiva. L’obiettivo potrebbe quindi essere quello di creare una classe più competitiva, con artisti capaci di portare nella scuola non solo talento, ma anche esperienza e una fanbase già costruita. Se confermata, la presenza di nomi come Will, Shari e Matteo Romano segnerebbe un cambio di rotta importante: Amici non sarebbe più soltanto il luogo dove nascono nuove promesse, ma anche uno spazio in cui artisti già conosciuti possono provare a reinventarsi.

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