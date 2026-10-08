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Amici 26, tutti gli allievi nel cast e chi è già famoso: c’è una ex Sanremo (a cui Amadeus ha detto no)

Svelata la composizione della classe della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi: India e Gabriele per lo sport, Shari si rimette in gioco

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

La nuova edizione di Amici è pronta a entrare nel vivo e la prima puntata, in programma domenica 11 ottobre su Canale 5, svelerà subito parecchie novità. La classe conta 25 allievi, tra cantanti, ballerini e due concorrenti impegnati in discipline sportive. E tra i nuovi volti non mancano nomi già conosciuti dal pubblico: uno, in particolare, ha un legame molto curioso proprio con il nuovo insegnante di canto Amadeus. Scopriamo tutti i dettagli.

Amici 26, chi sono tutti gli allievi della nuova classe

La classe di Amici 26 parte con 25 allievi, anche se il posto definitivo nella scuola dovrà ancora essere conquistato. Il meccanismo prevede infatti che l’ingresso iniziale sia legato al giudizio positivo di almeno un responsabile artistico: sarà poi il lavoro quotidiano a stabilire chi meriterà davvero il banco. Se i consensi saranno almeno due, l’allievo potrà inoltre scegliere quale docente seguire. Sul fronte del canto figurano Kashmire, Saitta, Jed, Aura, Shari, Nicolò, Andrea Heros, Manuel, Tìaso, Posniak ed Erness. La squadra dei ballerini comprende invece Napo, Celeste, Anna, Anna Messina, Clara, Riccardo e Lollo. A completare il gruppo ci sono India, specialista nel judo, e Gabriele, che pratica pugilato. Per loro è stato pensato un percorso differente: ogni settimana dovranno misurarsi con atleti esterni e superare le rispettive prove per poter proseguire l’esperienza. Una delle caratteristiche più interessanti della nuova classe è dunque proprio la sua composizione, ampliando il tradizionale binomio canto-ballo. Di seguito l’elenco completo degli allievi in ordine alfabetico:

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  • Andrea Heros (canto)
  • Anna (ballo)
  • Anna Messina (ballo)
  • Aura (canto)
  • Celeste (ballo)
  • Clara (ballo)
  • Erness (canto)
  • Gabriele (pugilato)
  • India (judo)
  • Jed (canto)
  • Kashmire (canto)
  • Lollo (ballo)
  • Manuel (canto)
  • Napo (ballo)
  • Nicolò (canto)
  • Posniak (canto)
  • Riccardo (ballo)
  • Saitta (canto)
  • Shari (canto)
  • Tìaso (canto)

Shari torna ad Amici dopo Sanremo: il curioso precedente con Amadeus

Tra i nomi della classe quello di Shari è probabilmente quello destinato a suscitare maggiore curiosità. La cantante, infatti, on è una perfetta sconosciuta per il pubblico televisivo, anzi: ha già partecipato al Festival di Sanremo, esperienza che ha creato un precedente piuttosto singolare con Amadeus, oggi seduto al tavolo dei responsabili artistici di Amici 26. Durante la prima puntata, il conduttore e cantante ha ricordato proprio quel passato comune. Shari si era già presentata a Sanremo sotto la direzione artistica di Amadeus e, quando si è trovata davanti a lui ad Amici, ha ricevuto un nuovo ‘no’. Una decisione motivata non da una bocciatura del suo talento, ma dal fatto che i due avessero già condiviso un percorso professionale.

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