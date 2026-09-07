Amici 26, svelate le nuove discipline: quali sono, quando inizia il talent e il ‘rebus’ sui professori in lizza
Il talent di Maria De Filippi, al debutto tra poche settimane, dovrebbe introdurre tre sport inediti nel meccanismo di gioco. Ecco tutti i particolari e le ultime novità.
Si avvicina la rivoluzione. Amici 26 è pronto a tornare in onda il 4 ottobre prossimo, e sarà un punto di (ri)partenza epocale per Maria De Filippi e colleghi, con nuove discipline all’orizzonte e un ‘reset’ notevole anche al tavolo dei professori. Come confermato dalle ultime indiscrezioni, nel regolamento della Scuola di Canale 5 dovrebbero entrare innanzitutto tre attività inedite, con allievi di nuove categorie pronti a darsi battaglia nel daytime e poi nel Serale. Sul fronte insegnanti, invece, l’addio di Anna Pettinelli ha lasciato varie incognite aperte. Ecco qui sotto tutti i particolari e le ultimissime novità.
Amici 26, la verità sulle nuove discipline sportive
Da domenica 4 ottobre 2026, su Canale 5, Amici 26 tornerà a fare compagnia agli appassionati. Con un prima, fondamentale novità che rischia di modificare in maniera radicale il volto della trasmissione targata Maria De Filippi. È infatti dato per assodato, ormai, che il talent finora dedicato a cantanti e ballerini aprirà i battenti anche a tre discipline sportive. Alcune delle quali davvero inattese, e molto lontane da quello che il pubblico si è abituato fin qui a vedere.
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Secondo le indiscrezioni, le nuove categorie di Amici saranno boxe, pattinaggio artistico su rotelle e judo. L’idea sarebbe quella di avere un allievo per ciascuna delle tre discipline, con allenamenti, sfide, e l’insegnamento di professionisti del settore durante il percorso televisivo. Si ampliano quindi le categorie del ‘talento’, e a fare innanzitutto più effetto sono i due sport estremamente fisici del judo e della boxe. Il pattinaggio a rotelle, invece, sembra avvicinarsi di più all’idea di professione artistica finora associata al programma Mediaset.
Resta da capire, comunque, quale e quanto spazio avranno i nuovi allievi. Come verrà rivisto il regolamento, le sfide, e soprattutto se il procedimento di accesso al Serale e di eventuale vittoria finale sarà lo stesso per tutti. O se invece le nuove categorie seguiranno un percorso parallelo.
Il rebus sugli insegnanti di Amici 26
In attesa di apprendere altri dettagli, resta in sospeso anche la questione dei professori al tavolo di Amici. Dopo l’uscita di Anna Pettinelli, sembrerebbero confermati Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, mentre Lorella Cuccarini potrebbe (ma non è certo) tornare alla categoria del ballo. Tra i nuovi nomi in lizza, invece, sembrerebbe sfumato quello di Ambra Angiolini, con Amadeus e Angelo Madonia che al contrario potrebbero fare il loro ingresso nella scuola di Canale 5. Per l’ex direttore artistico di Sanremo si parla ora di un ruolo come coach di canto, e lo storico volto di Ballando con le Stelle finirebbe ovviamente nella categoria ballo. Forse al posto dell’uscente Emanuel Lo. Niente di tutto ciò, però, è ancora stato definito in modo incontrovertibile dalla produzione.
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