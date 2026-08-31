Amici 26, spoiler nuovo regolamento: le tre discipline extra, l’esodo da X-Factor e i nuovi prof La prossima edizione del talent show di Maria De Filippi darà il via a una vera e propria rivoluzione: arriva lo sport, i nuovi docenti e la ‘clausola’ cantanti

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi potrebbe portare con sé diverse novità, alcune delle quali destinate a modificare sensibilmente la struttura della scuola. Tra nuove discipline, criteri più selettivi per i cantanti e possibili cambiamenti nella squadra dei professori, gli spoiler sull’edizione 2026/27 stanno già alimentando la curiosità del pubblico. Scopriamo tutti i dettagli.

Amici 26: le nuove discipline, i cantanti da X Factor e i nuovi prof

Stando le indiscrezioni riportate da Il vicolo delle news Amici 26 potrebbe ampliare il numero delle discipline presenti nella scuola introducendo tre attività completamente nuove rispetto alla tradizionale impostazione del talent: pugilato, judo e pattinaggio. Un’ipotesi che trasformerebbe ulteriormente il programma, aprendolo anche al mondo dello sport. Sul fronte del canto, invece, il regolamento potrebbe diventare più rigido: per accedere alla scuola sarebbe necessario avere già un’etichetta discografica alle spalle oppure una presenza particolarmente forte sui social. Una scelta che rischierebbe di escludere gli aspiranti artisti completamente sconosciuti, favorendo invece profili con un percorso già avviato. In questo scenario, diversi ex concorrenti di X Factor che non sono riusciti a imporsi dopo il talent potrebbero tentare nuovamente la strada televisiva proprio ad Amici. Anche il corpo docente potrebbe essere interessato da un’importante rivoluzione. Con Anna Pettinelli che ha già fatto le valigie per sbarcare alla corte di Carlo Conti a Tale e quale show, resterebbero da chiarire le posizioni di Emanuel Lo e Veronica Peparini. Tra i punti fermi figurerebbero invece Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Tra le indiscrezioni era comparso anche il nome di Ambra Angiolini, ma l’attrice ha smentito personalmente la possibilità di entrare nel cast del programma. Resta invece in piedi il rumor relativo ad Amadeus, indicato tra i possibili nuovi ingressi come docente dopo l’esperienza da giudice del Serale.

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Quando inizia Amici 26? La possibile data della prima puntata

Per scoprire quale sarà il nuovo volto di Amici 26, tuttavia, bisognerà aspettare ancora qualche settimana. La nuova edizione del talent di Maria De Filippi dovrebbe infatti debuttare a settembre e, stando agli ultimi rumor, la data cerchiata in rosso sul calendario sarebbe domenica 20 settembre 2026. Al momento, però, non è arrivata alcuna conferma ufficiale da parte della produzione. La prima puntata potrebbe essere registrata qualche giorno prima della messa in onda: l’appuntamento in studio sarebbe quindi previsto per giovedì 17 settembre.

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