Amici 26, primo spoiler (con rivoluzione): Lorella Cuccarini cambia, Peparini out. Ambra Angiolini e la stella di Sanremo nel cast Le prime registrazioni della nuova edizione del talent, avvenute oggi, ci hanno regalato diverse anticipazioni inattese. Tra cui i nomi della judoka e del pugile tra gli allievi.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

La prima puntata di Amici 26, in programma domenica 11 ottobre alle 14, è sempre più vicina. E stando alle primissime anticipazioni trapelate, dopo le registrazioni avvenute oggi, le novità che attendono il pubblico sono parecchie e molto rilevanti. Oltre alla centralità di Amadeus, è stata confermata la partecipazione di un giovane cantante passato da Sanremo. Mentre Lorella Cuccarini ha definitivamente abbandonato la categoria di cui si era occupata negli ultimi anni. E spicca, tra i prof., la presenza dell’ex giudice di X Factor Ambra Angiolini. Ecco qui sotto tutti i dettagli e le anticipazioni.

Amici 26, le anticipazioni della prima puntata: da Ambra Angiolini alla stella di Sanremo

Oggi le prime registrazioni di Amici 26 ci hanno regalato diversi verdetti interessanti. Secondo quanto riportato da SuperGuidaTv, la prima novità sostanziale nella puntata di domenica 11 ottobre sarà la presenza del cantante Samurai Jay tra i responsabili della categoria canto. In studio, infatti, il cantante era seduto dietro al banco dei professori al fianco di Rudy Zerbi e Amadeus. E quindi dovrebbe avere un ruolo centrale in questa nuova edizione, insieme all’ex conduttore di Sanremo e al veterano della trasmissione di Maria De Filippi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

MILO INFANTE, RE INDISCUSSO DEL CASO GARLASCO



Chi invece non ci sarà, come noto da tempo, è Anna Pettinelli. Impegnata al momento come concorrente a Tale e Quale Show di Carlo Conti. Quanto a Lorella Cuccarini, dopo diverse stagioni alla guida della categoria canto tronerà invece a occuparsi di ballo. E sempre secondo le anticipazioni di SuperGuidaTv, a farle compagnia ci sarà anche Ambra Angiolini, che ha già maturato esperienza nei talent grazie alla sua partecipazione a X Factor. Terza responsabile del ballo sarà Alessandra Celentano, confermatissima, mentre sono in uscita Emanuel Lo e Veronica Peparini.

Il cast della nuova edizione di Amici 26

Le anticipazioni di SuperGuidaTv ci regalano infine alcuni dettagli sul cast di ragazzi già entrati nella Scuola di Amici. Per le nuove discipline, judo e pugilato, sono stati presi rispettivamente India e Gabriele, mentre fra sette giorni entrerà un altro sportivo (presumibilmente nella terza disciplina introdotta quest’anno, il pattinaggio artistico su rotelle). I cantanti che invece hanno ottenuto il banco sarebbero Nicolò, Kashmire, Andrea, Tìaso, Posniak, Jed, Erness, Saitta, Aura, Shari, Heros e Manuel. E i ballerini scelti sono Clara, Celeste, Napo, Anna, Anna Messina, Lollo e Riccardo. In tutto i concorrenti sono 25, e nel corso della prima puntata saranno accolti da un’esibizione del vincitore dell’ultima stagione, Lorenzo Salvetti, protagonista del suo inedito al fianco di Erocaddeo.

Quando torna Amici in tv

La nuova edizione di Amici 26 andrà in onda da domenica 11 ottobre, alle ore 14 su Canale 5. Come sempre, la puntata sarà visibile anche su Mediaset Infinity, sia in diretta streaming che a seguire in modalità on demand.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Potrebbe interessarti anche