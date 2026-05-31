Amici 26, Noemi tra i nomi più forti per la cattedra di canto: Maria De Filippi studia il colpo perfetto dopo il calo degli ascolti
Noemi non è stata scelta a caso: gli indizi che parlano chiaro sul suo futuro in tv e l'ipotesi prof di canto nella nuova edizione di Amici
Noemi professoressa nella prossima edizione di Amici di Maria De Filippi? Perché il nome della cantante è tra i più quotati per i cambi del format. Dopo un’edizione segnata da un calo importante di ascolti e consensi, la produzione mira a un cambio di rotta per permettere al talent di occupare, ancora, un posto di rilievo nella programmazione di Canale 5. L’interprete di Briciole sembra essere in pole position per un posto nella cattedra di canto: tutti i segnali che portano al sì.
Noemi prof di Canto ad Amici 26? L’ipotesi e i segnali lanciati da Maria De Filippi
La figura di Noemi ha giocato un ruolo di peso nell’edizione di Amici 25 da poco conclusasi su Canale 5. Maria De Filippi e la produzione hanno permesso a molti artisti di avere un ruolo attivo nella messa in onda delle puntate della domenica pomeriggio e in quelle del day time settimanali. Artisti come Fiorella Mannoia, Irene Grandi e appunto, Noemi, hanno preso parte a lezioni di canto, interpretazione e staging con i ragazzi. La cantante di Bianca è stata però presente in più occasioni e questo il pubblico lo ha notato. La sua puntata speciale è stata dedicata al vincitore Lorenzo Salvetti, ma poi, la De Filippi l’ha anche voluta anche come giudice nelle gare della domenica svariate volte. La regina della televisione italiana ha messo gli occhi su di lei per la prossima edizione? In effetti, Noemi potrebbe portare una ventata di freschezza e novità nel parterre degli insegnanti di canto, mettendo al servizio della nuova classe e dei telespettatori del talent, il suo bagaglio e la sua figura musicale.
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Amici 26: Noemi prof di canto? Mediaset gli affida anche il palco del Yoga Radio Estate con Enrico Papi
Non è solo la strategia di Maria De Filippi a far pensare che Noemi potrebbe essere il volto dal quale riparte la nuova era di Amici. Mediaset, proprio come sta facendo Rai con la figura di Elettra Lamborghini, l’ha scelta per il palco di Yoga Radio Estate. La cantante insieme a Enrico Papi presenterà su Italia 1 l’evento musicale che vedrà gli artisti del momento esibirsi in hit e tormentoni accompagnando il pubblico nelle calde prime serate che ci attendono. Un traguardo importante che ormai la lega a Mediaset e al mondo del piccolo schermo. Sarà davvero lei il via all’inizio della rivoluzione legata al futuro del talent più amato dagli italiani? I prossimi mesi saranno fondamentali per poterlo capire.
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