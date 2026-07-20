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Amici 26, Giordana Angi nuovo giudice dopo Anna Pettinelli. Arriva la versione ufficiale della cantante: “Confermo quanto detto”

La cantautrice è intervenuta sul suo profilo social per rispondere alle voci che si erano intensificate negli ultimi giorni. Ha già avuto ruoli ricorrenti nel talent di Maria De Filippi.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Giordana Angi ha scelto di mettere un punto (definitivo) alle voci che la volevano nuova professoressa di canto ad Amici 26, al posto dell’uscente Anna Pettinelli. Dopo giorni di rumor, voci insistenti e discussioni social, la cantautrice – resa nota proprio dal talent di Maria De Filippi – è intervenuta via social ricondividendo un’intervista rilasciata a maggio proprio sulla questione. E stavolta le sue parole non lasciano spazio a dubbi. Ecco che cosa ha rivelato in dettaglio.

Amici 2026, la verità di Giordana Angi sul (possibile) ruolo da prof di canto

La corsa alla successione di Anna Pettinelli, in uscita da Amici e pronta per Tale e Quale Show, aveva messo Giordana Angi al centro delle ipotesi più accreditate. Si pensava che l’ex allieva fosse in pole position per un posto in cattedra, nel ruolo di insegnante di canto, ma a quanto pare i fan dovranno aspettare. Perché la stessa artista è intervenuta all’interno delle sue storie Instagram per smentire una volta per tutte i rumor. E lo ha fatto in modo semplice ma efficace, riprendendo un’intervista a SuperGuida TV dello scorso maggio.

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All’epoca Angi, che già negli ultimi anni si è vista ad Amici con apparizioni ricorrenti, come coach e mentore per i ragazzi, aveva spiegato: "In realtà il ruolo che ho adesso mi piace tantissimo, perché è un ruolo che non ha limiti. Lavoro con tutti e questa è una cosa che apprezzo davvero molto. Non devo giudicare nessuno: sono semplicemente una ragazza che ha qualche anno in più di loro e che ha vissuto la stessa esperienza".

E sulla questione insegnamento, era stata ancora più chiara poco dopo: "Altri ruoli, invece, ti mettono nella posizione di dover decidere, di dover scegliere. Invece, concentrandoti soltanto sulla musica, come faccio io, tutto diventa più bello. E forse anche più semplice".

Il post di Giordana Angi per i fan di Amici

Proprio questa intervista è stata ricondivisa puntualmente da Giordana sui social. E il commento in aggiunta non ha lasciato spazio a fraintendimenti: "Confermo quanto detto a maggio a Superguida TV. Grazie però della stima inaspettata che mi avete regalato attraverso tutti i vostri messaggi".

Insomma, per adesso la cantante non sembra destinata a fare compagnia ai veterani di Amici, da Rudy Zerbi ad Alessandra Celentano. Ma il talent di Maria De Filippi ha sempre dato prova di saper ascoltare l’umore della gente. Adeguandosi al volo, senza il timore di cambiare. E se davvero i fan vorranno la Angi in cattedra, allora un giorno questo sogno potrebbe diventare realtà.

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