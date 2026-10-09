Amici 26, parte la rivoluzione: Mediaset prova a salvare il format con Ambra, Amadeus e gli sport Parecchie novità, volti nuovi e cattedre ridefinite per il talent di Maria De Filippi che nella scorsa stagione ha perso punti di share.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

ItaliaMedia

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In partenza domenica 11 ottobre 2026, la ventiseiesima edizione di Amici di Maria De Filippi si presenta ai blocchi di partenza con le sembianze di un vero e proprio cantiere aperto. I ragazzi pronti all’ingresso, ossia coloro che hanno ricevuto il primo sì (non ancora definitivo), sono 25 e ora, ma intanto le novità iniziano a far discutere. Dopo la stagione 2025/2026 segnata da un innegabile calo d’ascolti — con un Serale sceso verso la soglia del 22% di share, lontano dai fasti di un tempo — Cologno Monzese e la Fascino hanno deciso di mescolare le carte. Ma la domanda nasce spontanea: siamo di fronte a una reale evoluzione artistica o al solito "valzer di poltrone" pensato solo per far rumore sui social e salvare il salvabile?

L’effetto Amadeus e la scommessa urban con Samurai Jay

Il colpo di scena più chiacchierato riguarda la commissione di canto. Addio a volti storici e rassicuranti (con Anna Pettinelli impegnata in Tale e Quale Show): accanto all’inamovibile Rudy Zerbi si siedono due profili diametralmente opposti. La vera trovata di Maria De Filippi è l’ingaggio di Amadeus che, chiusa dopo soli due anni la parentesi non esaltante con il gruppo Warner Bros. Discovery, torna trionfalmente in Mediaset. Oltre al ruolo da professore a scuola — dove porterà la sua sterminata cultura musicale e discografica affinata nei cinque Festival di Sanremo dei record — per lui i vertici Mediaset hanno già in serbo altre novità, a cominciare dalla conduzione della serata de Il Volo mercoledì 14 ottobre. Al suo fianco arriva Samurai Jay, fresco reduce dall’ultima vetrina sanremese. La scelta punta chiaramente a intercettare il pubblico della Gen Z e le dinamiche dello streaming, portando in cattedra il linguaggio trap e urban. Ma se Zerbi rappresenta la tradizione e Amadeus il mercato radiofonico/generalista, c’è da chiedersi quale sarà il vero ruolo didattico della voce di Ossessione, oltre a firmare barre per gli inediti dei ragazzi.

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Il Valzer della Danza: Ambra Angiolini insegnate di ballo

Se il canto fa discutere, è sulla danza che le polemiche sono esplose ancora prima della messa in onda. Riconfermata Alessandra Celentano (senza di lei lo show non reggerebbe dieci minuti), l’addio di Emanuel Lo e Veronica Peparini ha costretto la produzione a reinventarsi. Ecco quindi lo "spostamento di cattedra" per Lorella Cuccarini, che torna alle origini e passa al ballo, e soprattutto l’ingresso in scena di Ambra Angiolini. Una scelta che ha fatto storcere la bocca ai cultori della disciplina: dopo le sue esperienze da giudice (prevalentemente sul versante canto a X Factor), Ambra viene paracadutata come insegnante di danza.

Certo, carisma da vendere e presenza scenica innegabile, ma sul piano puramente tecnico le critiche del pubblico web si sono già sprecate. È davvero la figura idonea per giudicare e far crescere ballerini professionisti? Almeno Maria De Filippi sembra esserne certa, affidandole non un ruolo in purezza, diciamo così, ma di responsabile artistico per il ballo. Questa è una figura che la redazione dello show ha deciso di inserire tra le novità di questa edizione: non terrà vere e proprie lezioni di danza, ma affiancherà gli allievi, ne valuterà l’interpretazione, l’espressività e la presenza scenica. Come andrà a finire non è ancora chiaro, quel che è certo è che i fan del programma non sembrano aver gradito questa new entry.

Solo cantanti già "ammessi" dalle label? La morte del sogno

Tra le indiscrezioni più inquietanti (mai ufficializzate è bene dirlo) che si rincorrono da qualche giorno, c’è poi la possibilità di aprire le porte della scuola esclusivamente ad artisti che hanno già un contratto o un accordo d’intento con una casa discografica. Se l’ipotesi dovesse confermarsi, si tratterebbe di un vero e proprio corto circuito concettuale. Nato come la scuola dei talenti inespressi, il luogo in cui un ragazzo qualunque con tanta passione e nessun mezzo poteva aspirare a un futuro sul palco, Amici rischia di trasformarsi definitivamente in una vetrina promozionale a uso e consumo delle major. Che senso ha chiamare "scuola" o "scoperta" un percorso che accoglie soltanto chi ha già superato la selezione spietata dei talent scout industriali? Snaturare il format in questo modo significa eliminare del tutto l’effetto "Cenerentola" e quella spontaneità grezza che in passato ha conquistato il pubblico. Ridurre il banco a un semplice palco d’esposizione per progetti già confezionati non solo delude i giovani emergenti senza appoggi, ma toglie al pubblico il gusto di vedere un artista nascere e modellarsi a poco a poco.

L’innesto dello sport: rischio effetto ‘Giochi della Gioventù’

Tra le novità più stravaganti spicca l’introduzione dello sport all’interno dell’offerta didattica. Gli allievi dovranno misurarsi con una gara parallela che coinvolgerà anche discipline dinamiche ed espressive come il judo e il pugilato. Un tentativo di espandere i confini del talent sulla scia del successo di format fisici o per catturare un audience ancora più ampia? Il rischio, tuttavia, è quello di trasformare un’accademia di spettacolo in una versione in miniatura dei Giochi della Gioventù, snaturando la centralità delle esibizioni sul palco. Tra i 25 ragazzi, infatti, ci sarebbero anche India, per il judo, e Gabriele, per il pugilato. I due nuovi allievi seguiranno un percorso parallelo rispetto a cantanti e ballerini, anche se questa novità non ha entusiasmato i fan più longevi e accaniti della trasmissione.

Basterà la "rivoluzione" a risollevare gli ascolti?

La verità è che Amici soffre da tempo dello stesso male che colpisce gran parte della TV generalista: l’usura del format. La passata edizione ha mostrato ampi segnali di stanchezza, incastrata tra dinamiche di gossip stanche e dinamiche di gara fin troppo prevedibili. Aggiungere uno spruzzo di sport, ingaggiare Amadeus per far battere le mani alla tribuna, mettere Ambra in una cattedra controversa e spostare la Cuccarini da un microfono a una scarpetta da ballo, garantiscono sicuramente titoloni e dibattito sui social nella prima settimana. Ma per fare davvero la differenza e riportare lo share ai livelli storici servirà una sola cosa: la qualità del talento e la capacità di raccontare storie autentiche, senza affogare nella solita liturgia del daytime. Staremo a vedere da domenica se l’effetto-novità basterà a fare il miracolo.

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