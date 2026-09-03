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Amici 26, Emanuel Lo pronto ad abbandonare la cattedra: terremoto per il programma e la svolta con Angelo Madonia

Il cast dei professori di Amici 26 potrebbe cambiare ancora: nelle ultime ore si fa strada la voce di un possibile addio di Emanuel Lo, a sostituirlo spunta già un nome noto.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Con l’arrivo di settembre torna anche l’attesa per la nuova stagione di Amici, e proprio mentre il pubblico aspetta di conoscere le novità della ventiseiesima edizione, iniziano a circolare indiscrezioni sempre più insistenti sulla composizione del corpo docente. Tra le voci che stanno attirando maggiormente l’attenzione ce n’è una che riguarda direttamente Emanuel Lo, il quale potrebbe non essere presente nella nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Al momento, però, è fondamentale sottolineare che si tratta esclusivamente di un’indiscrezione e che non è arrivata alcuna conferma ufficiale.

L’ipotesi dell’addio di Emanuel Lo ad Amici

A rilanciare il possibile cambiamento è stato Amedeo Venza attraverso una storia pubblicata su Instagram. Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip, Emanuel Lo potrebbe lasciare la cattedra di Amici 26, aprendo così uno scenario completamente diverso rispetto alle aspettative di una parte del pubblico che si era ormai abituato alla sua presenza all’interno della scuola. La voce, in realtà, non sarebbe nata soltanto nelle ultime ore. Già nel corso del mese di agosto erano circolate indiscrezioni relative a possibili cambiamenti nel gruppo dei professori, alimentando l’ipotesi di una stagione caratterizzata da diverse novità. Nulla, tuttavia, permette al momento di considerare l’uscita di Emanuel Lo come una decisione definitiva.

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Angelo Madonia potrebbe prendere il suo posto

Ed è proprio qui che entra in gioco un nome particolarmente curioso: quello di Angelo Madonia. Qualora l’addio di Emanuel Lo venisse confermato, il ballerino e coreografo potrebbe essere indicato come possibile sostituto, andando così a occupare una delle cattedre della scuola più famosa della televisione italiana. Madonia è un volto già noto al pubblico dei talent e dei programmi dedicati alla danza, soprattutto per la sua esperienza a Ballando con le stelle. La sua eventuale presenza ad Amici rappresenterebbe quindi un passaggio televisivo interessante, considerando anche il percorso che lo ha portato lontano dal programma di Rai 1 dopo una diatriba piuttosto movimentata.

In attesa di conferma da parte della produzione di Amici

Nonostante le indiscrezioni stiano alimentando la curiosità degli spettatori, né Emanuel Lo né Angelo Madonia hanno confermato ufficialmente questo scenario. Per il momento, dunque, bisogna parlare soltanto di una possibile sostituzione e non di un cambio già deciso. I tempi, però, sembrano essere ormai stretti. Con l’avvicinarsi della ripartenza di Amici 26, il quadro dei professori potrebbe diventare più chiaro proprio in occasione delle prime registrazioni. Non è quindi escluso che eventuali nuovi ingressi vengano svelati insieme ai primi allievi della stagione, trasformando l’esordio della nuova edizione in un appuntamento ancora più ricco di sorprese oltre a quelle già paventate.

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