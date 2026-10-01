Amici 26, la data di inizio ora è ufficiale: quando partirà il talent di Maria De Filippi (e tutte le novità in arrivo) Il profilo ufficiale del programma ha pubblicato su Instagram la data di partenza di quest'anno. Ma restano incognite sui professori e sulle nuove discipline sportive.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Il conto alla rovescia è terminato. Amici 26 tornerà su Canale 5 domenica 11 ottobre, alle ore 14.00, per la gioia di tutti gli appassionati. L’annuncio è arrivato dai canali social ufficiali del programma, con un messaggio che i fan aspettavano da settimane. Il debutto, atteso inizialmente per il 4 ottobre, è slittato quindi appena di sette giorni. E ora cresce l’attesa per questa nuova edizione del talent di Maria De Filippi, che promette di cambiare volto alla scuola radicalmente, tra nuove discipline mai viste e sfide imperdibili. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Amici 26, l’annuncio ufficiale sulla data di inizio del talent

Ci siamo. Il profilo ufficiale di Amici di Maria De Filippi, su Instagram, ha annunciato la data di partenza della nuova edizione del talent Mediaset. "È ufficiale! Amici 26 torna da domenica 11 ottobre alle 14.00 su Canale 5", è la didascalia che è apparsa oggi sotto il post di Amici, che mette la parola fine alle ipotesi sull’avvio di una stagione senza precedenti. Il programma di Canale 5 ripartirà da qualche certezza e parecchie novità, a cominciare dalle nuove discipline che si aggiungeranno al canto e al ballo.

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Come in molti ricorderanno, già ai primi di settembre si era diffusa l’indiscrezione su tre discipline sportive, boxe, pattinaggio artistico e judo, che sarebbero subentrate nel nuovo format di quest’anno. E a confermare definitivamente i rumors era stato poi il promo del programma, pubblicato sempre sui social, con figure di pattinatrici, judoka e boxeur chiaramente visibili nelle immagini. Tra i nuovi prof. che potrebbero occuparsi delle discipline è stato fatto il nome di Alessio Sakara, tra i più conoscenti combattenti italiani di MMA, ma ancora mancano conferme ufficiali in questo senso.

Non è in ogni caso la prima volta che Maria De Filippi tenta di aprire il programma a nuovi orizzonti. Nell’edizione del 2006, ad esempio, la scuola di Canale 5 aveva sperimentato con la ginnastica artistica, con i due atleti Mihaela Pohoata e Mircea Zamfir, allenati dall’insegnante Jury Chechi. Anche stavolta il focus verrà spostato, in parte, sulle pratiche sportive ad alto livello. Ma per i fan che temono meno attenzione dedicata al canto e al ballo, non è ancora chiaro quanto spazio verrà effettivamente dato all’esperimento.

Il toto-professori per la nuova edizione di Amici 26

Nel frattempo, è stata confermata la partecipazione di Amadeus nella veste di commissario tecnico, ruolo speciale che lo stesso conduttore ha salutato così parlando con Chi: "Maria mi fa sentire a casa, mi dà totale fiducia e libertà. E io ho deciso di fare le cose che mi fanno stare bene e mi fanno divertire".

Quanto ai professori, Anna Pettinelli ha fatto le valigie per dedicarsi a Tale e Quale Show, ma restano ancora alcune incognite da risolvere. Alessandra Celentano e Rudy Zerbi dovrebbero essere confermatissimi, mentre Lorella Cuccarini potrebbe tornare a occuparsi del ballo. E un altro nome caldo è quello di Angelo Madonia, ex di Ballando con le Stelle. Il quadro completo lo avremo solo con la prima puntata dell’11 ottobre. Intanto, cresce l’attesa per quella che si preannuncia come l’edizione della rinascita per il talent intramontabile di Maria De Filippi.

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