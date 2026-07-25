Amici 26, svolta nel cast fisso: De Filippi elimina i professori, ecco la nuova figura che prenderà il loro posto Le indiscrezioni sul talent di Maria De Filippi parlano di una rivoluzione senza precedenti: i professori potrebbero diventare "commissari tecnici"

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Le indiscrezioni su Amici 26 continuano a moltiplicarsi e, se dovessero trovare conferma, la prossima edizione del talent di Maria De Filippi potrebbe essere una delle più rivoluzionarie degli ultimi anni. Dopo le anticipazioni sull’introduzione delle discipline sportive nella scuola, nelle ultime ore è emerso anche un ulteriore dettaglio destinato a far discutere: il tradizionale ruolo dei professori potrebbe infatti lasciare spazio a una nuova figura, quella dei "commissari tecnici". L’indiscrezione è stata rilanciata da Dagospia, che parla di un profondo restyling del format. L’idea sarebbe quella di alleggerire la struttura tradizionale del programma, senza necessariamente rinunciare ai volti storici. Alcuni degli insegnanti dell’ultima edizione potrebbero infatti essere riconfermati, ma con un ruolo differente rispetto al passato.

Amici 26 cambia volto: dai professori ai "commissari tecnici"

Secondo quanto emerso, la trasformazione non riguarderebbe soltanto il corpo docente. Anche il daytime potrebbe essere completamente ripensato, con un racconto meno incentrato sulla convivenza tra gli allievi e più focalizzato sul loro percorso artistico. L’obiettivo sarebbe quello di mostrare con maggiore attenzione la preparazione tecnica, il lavoro in sala prove e il confronto con il mondo della musica e della danza, riducendo invece lo spazio dedicato alle dinamiche della casetta. Tra le altre novità ci sarebbe anche una revisione dei casting. La produzione sembrerebbe orientata a selezionare concorrenti con un bagaglio artistico già più strutturato, privilegiando giovani talenti che abbiano già maturato esperienze professionali o una preparazione più solida. Una scelta che andrebbe nella direzione di un’edizione ancora più competitiva. A spingere verso questo cambio di rotta, secondo i rumor, sarebbe anche la volontà di rinnovare un format che, dopo tanti anni di successo, avrebbe bisogno di una nuova veste per mantenere alta l’attenzione del pubblico.

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Sport nella scuola e Alessio Sakara tra i nomi più chiacchierati

Continua a prendere quota anche l’ipotesi dell’ingresso delle discipline sportive all’interno della scuola. Dopo le anticipazioni lanciate da Giuseppe Candela, anche Gabriele Parpiglia ha confermato che il progetto sarebbe realmente sul tavolo della produzione, aggiungendo un dettaglio importante: tra le attività previste potrebbe esserci persino la boxe. Proprio in quest’ottica è spuntato il nome di Alessio Sakara, storico campione di MMA e volto di Tu Si Que Vales. Secondo Parpiglia ci sarebbero già stati contatti tra il programma e il conduttore, che potrebbe entrare a far parte della squadra dei nuovi "commissari tecnici". L’ipotesi più accreditata, almeno al momento, non è quella di trasformare Amici in un talent dedicato allo sport. Discipline come la boxe verrebbero utilizzate come strumento di preparazione fisica e mentale per cantanti e ballerini, aiutandoli a migliorare resistenza, concentrazione, autocontrollo e gestione dello stress. Restano invece numerosi interrogativi sul futuro del cast. Dagospia dà per probabile la riconferma di Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, mentre Anna Pettinelli sarebbe destinata a lasciare il programma. Tra i nomi circolati per un possibile ingresso figurano Ambra Angiolini, Amadeus, Angelo Madonia e, appunto, Alessio Sakara. Al momento, però, nessuna delle indiscrezioni ha ricevuto conferme ufficiali da Fascino o da Maria De Filippi.

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