Amici 26, svolta nella scuola: De Filippi verso le discipline sportive e spunta il nome di Alessio Sakara alla cattedra dei professori Dopo l'anticipazione di Candela, anche Parpiglia rilancia l'arrivo delle discipline sportive nella scuola. La boxe potrebbe diventare parte del percorso con Alessio Sakara.

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Le indiscrezioni circolavano già da qualche settimana, ma adesso trovano nuove conferme. Ad Amici 26 potrebbero davvero fare il loro ingresso anche le discipline sportive, ampliando ulteriormente il percorso formativo degli allievi. A lanciare per primo l’anticipazione era stato Giuseppe Candela, che nelle sue consuete indiscrezioni pubblicate su Chi aveva parlato dell’arrivo dello sport all’interno del talent di Maria De Filippi. Oggi è stato Gabriele Parpiglia, attraverso la sua newsletter, a rilanciare l’indiscrezione aggiungendo un dettaglio significativo: tra le attività previste ci sarebbe anche la boxe.

Amici 26: arrivano le discipline sportive e la formula si trasforma

Secondo quanto riferito dal giornalista, insieme alla nuova disciplina potrebbe arrivare nella scuola anche Alessio Sakara, volto storico delle arti marziali miste e da anni presenza fissa nel cast di Tu Si Que Vales. Parpiglia spiega infatti che, secondo le informazioni raccolte, il suo coinvolgimento sarebbe una possibilità concreta, rafforzando così quanto emerso nelle ultime settimane. Non sarebbe però l’unica novità destinata a cambiare il volto del programma. Lo stesso Parpiglia ha infatti ribadito che il racconto quotidiano degli allievi subirà una profonda trasformazione.

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L’attenzione, infatti, si sposterebbe sempre di più sui cantanti già inseriti nel mondo discografico, mostrando il lavoro che ruota attorno alla loro carriera: dalla produzione dei brani agli incontri con i manager, passando per concerti, eventi e attività promozionali. Un’impostazione che renderebbe le etichette discografiche ancora più centrali nel percorso dei ragazzi. Se questi rumor dovessero trovare conferma, è probabile però che il senso dell’introduzione della boxe venga interpretato nel modo sbagliato. L’idea che possano entrare nella scuola ragazzi il cui obiettivo sia diventare pugili o sportivi professionisti appare, almeno per il momento, piuttosto improbabile. Molto più verosimile è che discipline come la boxe diventino parte integrante della formazione dei cantanti e dei ballerini.

Le discipline sportive per fortificare cantanti e ballerini?

Un’attività di questo tipo, infatti, potrebbe servire a fortificare fisicamente e mentalmente gli allievi, migliorandone disciplina, concentrazione, resistenza allo stress e autocontrollo. Sarebbe anche un modo per offrire contenuti diversi durante il percorso televisivo, arricchendo i daytime con allenamenti, sfide personali e momenti di crescita che vadano oltre le tradizionali lezioni di canto e danza. In quest’ottica, un professionista come Alessio Sakara potrebbe tenere stage, allenamenti o lezioni speciali senza trasformare Amici in un talent dedicato allo sport. Soprannominato "Legionarivs", è stato uno dei più importanti atleti italiani nelle MMA, protagonista nelle principali organizzazioni internazionali come UFC e Bellator. Terminata la carriera agonistica, ha trovato spazio anche in televisione, diventando uno dei conduttori di Tu Si Que Vales, programma prodotto proprio dalla Fascino di Maria De Filippi. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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