Amici 25, Peparini (spietata) scarica anche Giorgia: la ribellione dell’allieva eliminata
L’insegnante di ballo ha deciso di eliminare un’altra allieva dal talent show di Maria De Filippi: cos’è successo nella puntata di ieri, lo sfogo di Giorgia
Nuovo appuntamento e nuova eliminazione ad Amici 25. Nella puntata del daytime di ieri del talent show di Maria De Filippi, infatti, si è chiuso il percorso di un’altra allieva. Dopo Paola, Veronica Peparini ha scelto di eliminare anche Giorgia. La giovane, ovviamente, non ha preso affatto bene la decisione dell’insegnante di ballo. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli
Amici 25, Veronica Peparini elimina Giorgia: perché
Nella puntata di ieri Amici è arrivata un’altra eliminazione a sorpresa. Dopo l’uscita di scena di Paola, infatti, Veronica Peparini ha deciso di eliminare anche Giorgia Foglini e le ha comunicato la sua decisione (che, come prevedibile, non è andata giù all’allieva). La 25esima edizione del talent show di Maria De Filippi perde così un’altra ballerina quasi a un passo dal Serale. Le motivazioni sono molto simili a quelle che hanno portato all’eliminazione di Paola: Veronica Peparini ha fatto sapere a Giorgia di non essere soddisfatta del suo percorso ad Amici, anche e soprattutto perché non ha visto in lei i miglioramenti che si aspettava.
"Mi sei piaciuta all’inizio, quando sei entrata. Non ti ho visto peggiorare, ma rimanere là… e forse mi aspettavo di più. Pensavo che avresti potuto fare uno scatto in avanti, invece ho visto un po’ uno stallo" ha spiegato la prof. Peparini, aggiungendo: "Fondamentalmente quando tu balli cerchi di catturare l’attenzione". L’insegnante ha parlato di "una serie di cose che va dal carattere allo stare in sala fino all’arrivare qui e ballare, tante cose che mi hanno portato a prendere questa decisione" scatenando la reazione di Giorgia: "Mi sta eliminando?".
La reazione della ballerina: cos’è successo, lo sfogo
Giorgia Foglini – come anticipato – non si è trovata affatto d’accordo con Veronica Peparini, che ha scelto di eliminarla da Amici 25. L’allieva ha pagato a caro prezzo alcuni lati del suo carattere, ma anche e soprattutto i pochi miglioramenti mostrati nel corso del suo percorso; quel che è certo è che non si aspettava di dovere lasciare il talent show di Maria De Filippi prima del Serale. "Il problema è il tuo carattere, la tua insicurezza, non sai quello che vuoi e chi sei" si è unita la maestra Celentano. "Nelle nuove coreografie credo di aver messo un lato diverso di me" ha spiegato Giorgia, ribattendo alle critiche delle insegnanti. Poi lo sfogo: "Ci trovo tanta incoerenza, io entro con tre ‘sì’ e ora non sto capendo. Il problema adesso è il mio carattere, scusate ma mi girano".
