Amici 25 e Verissimo, Canale 5 stravolge la sua domenica (e ‘taglia’ Maria De Filippi): la nuova programmazione Domenica prossima, 25 gennaio, il talent show Mediaset e il programma di Silvia Toffanin subiranno modifiche importanti. E il cambiamento potrebbe diventare definitivo.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Canale 5 cambia marcia e rimodella la sua domenica pomeriggio, toccando due dei titoli più forti del palinsesto. Si tratta di Amici 25 e di Verissimo, che dal 25 gennaio subiranno modifiche importanti, almeno a livello di durata complessiva della messa in onda. E non è ancora chiaro, al momento, se la nuova programmazione sarà solo temporanea o definitiva. Vediamo qui sotto tutti i dettagli della notizia.

Amici 25 e Verissimo, cambia il palinsesto domenicale di Canale 5

Finora la domenica di Canale 5 era scandita da uno schema fisso: Amici dalle 13.57 alle 16.00, poi Verissimo fino alle 18.40 e, a seguire, Caduta Libera. Dal 25 gennaio invece lo scenario cambierà in maniera sostanziale. Amici di Maria De Filippi andrà infatti in onda dalle 14.00 alle 15:30, mezz’ora in meno rispetto al solito. Mentre Verissimo, di conseguenza, inizierà alle 15.30 e andrà avanti fino alle 18:52 circa, guadagnando quindi una buona mezz’ora di trasmissione e superando di slancio le tre ore di durata.

Per ora la modifica è ufficialmente confermata solo per domenica 25 gennaio, ma né Mediaset né le produzioni dei programmi coinvolti hanno chiarito se si tratta di un test una tantum o dell’inizio di un nuovo assetto stabile. Di fatto, però, sarà Maria a doversi fare da parte per lasciare più spazio alla Toffanin. A dimostrazione di quanto il people show di quest’ultima stia andando alla grande negli ultimi tempi.

Perché Amici perde mezz’ora

La riduzione dello speciale domenicale di Amici sembra collegata a un trend già in corso da tempo. Sempre più spesso, infatti, le sfide, le eliminazioni e i compiti degli allievi vengono trasmessi nei daytime della settimana, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.25. E in questo modo anticipano molti contenuti che normalmente venivano mostrati al pubblico nell’appuntamento della domenica.

L’esempio più recente è quello dell’uscita di scena di Giorgia, eliminata dalla professoressa Veronica Peparini nel daytime del 13 gennaio scorso, senza passare dal pomeridiano di domenica. In questa logica, la puntata festiva può permettersi adesso di essere più ‘compressa’, lasciando ai daytime l’approfondimento su storie, dubbi e sfide varie.

La nuova domenica di Canale 5: orari e programma

Ecco, nel dettaglio, come sarà strutturato il pomeriggio della nuova domenica di Canale 5:

13:00 – Tg5

13:38 – L’Arca di Noè

13:57 – Amici di Maria De Filippi

15:30 – Verissimo

18:52 – Caduta Libera

20:00 – Tg5.

Rispetto al palinsesto classico, dunque, il talent di Maria perde una mezz’ora secca, mentre Verissimo allunga e si avvicina alla soglia delle tre ore e venti di messa in onda, tra interviste, storie e clip di vario genere.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

