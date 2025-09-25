Amici 25, svolta nel cast: Gigi D’Alessio arruolato da Maria De Filippi, il retroscena e cosa farà I primi rumors sul serale della nuova edizione del talent rivelano l’intenzione della conduttrice di invitare il cantante come nuovo giurato.

La 25esima edizione di Amici di Maria De Filippi non è ancora iniziata, ma già emergono i primi rumors sul serale e i nomi che potrebbero sedere sulle poltrone rosse in vesti di giudici. Secondo le voci che stanno circolando in questi giorni, nella giuria potrebbe infatti arrivare una sorprendente novità: Maria De Filippi starebbe pensando di arruolare l’amico Gigi D’Alessio. Scopriamo di più.

Amici 25, novità in giuria: Maria De Filippi vuole Gigi D’Alessio

Ebbene sì, da quanto emerge dalle ultime indiscrezioni fornite da Vanity Fair, Maria De Filippi starebbe valutando sostanziali modifiche all’interno della giuria del serale di Amici. In particolare, la conduttrice sarebbe intenzionata a invitare il cantante Gigi D’Alessio in vesti di nuovo giurato. "Maria De Filippi è pronta a riaprire le porte della scuola dei talenti di musica e danza. Tra tante conferme si annunciano anche grandi novità. In pole position per il famoso Serale di Amici 25 e quindi la fase finale del talent c’è un nome che mette tutti d’accordo: Gigi D’Alessio", scrive nel dettaglio il giornalista Santo Pirrotta nella newsletter Celebrity Watch di Vanity Fair.

Dopo aver ricoperto per diverso tempo il ruolo di coach nel programma Rai The Voice of Italy, Gigi D’Alessio potrebbe dunque approdare su Canale 5 nelle vesti di giudice. Il cantante napoletano ha già partecipato al talent come giudice esterno durante le puntate del pomeridiano, senza contare che proprio suo figlio, LDA, è stato allievo della scuola in una precedente edizione. Di conseguenza, Gigi conosce già molto bene il format e la sua lunga e grande carriera come cantante lo rende la persona giusta per giudicare le performance dei ragazzi. Al momento, queste sono però soltanto indiscrezioni non confermate, e per saperne di più occorrerà aspettare ancora un po’.

Amici 25, i maestri della nuova edizione

Il pomeridiano di Amici 2025 partirà domenica 28 settembre, e nelle ultime settimane sono stati ufficialmente svelati i nomi degli insegnanti che anche quest’anno siederanno in cattedra e seguiranno gli allievi nel loro percorso. Per il canto ritroveremo dunque Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi; mentre per il ballo rivedremo nuovamente l’iconica Alessandra Celentano, l’immancabile Emanuel Lo e il grande ritorno di Veronica Peparini.

L’unico cambiamento rispetto alla scorsa edizione riguarda dunque la sostituzione dell’insegnante di ballo Deborah Lettieri con la coreografa Veronica Peparini, che in passato ha già vestito il ruolo di insegnante ad Amici molte volte, e proprio nella scuola ha conosciuto l’attuale marito Andreas Muller.

