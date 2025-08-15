Amici 25, svelata la data d’inizio: quando riparte e perché la sfida a Domenica In sarà più dura Il talent di Maria De Filippi dovrebbe iniziare su Canale 5 poco dopo la nuova stagione del talk show (rinnovato) di Mara Venier su Rai 1

Amici sta per ripartire. Vera e propria certezza del palinsesto Mediaset (su cui è in onda dal 2001), il talent show di Maria De Filippi tornerà in onda in autunno con quella che sarà la 25esima edizione. A ‘rovinare’ la festa dell’ennesimo traguardo del talent show più longevo di sempre della televisione italiana ci proverà ancora una volta Mara Venier che, al timone di Domenica In, lancerà la sfida a Maria a suon di novità. Scopriamo quando inizia Amici 25 e tutti i dettagli.

Amici 25, quando torna in onda il talent di Maria De Filippi

Appuntamento fisso di Canale 5, Amici tornerà in onda il prossimo autunno. Stando a quanto riportato dal portale Affari Italiani, ci sarebbe anche una data: domenica 28 settembre 2025. Il talent show di Maria De Filippi è giunto alla 25esima edizione ed è dunque pronto a ripartire con la consueta formula del daytime e del Serale nel 2026. Per il talent più longevo della tv italiana, ovviamente, non c’è motivo di cambiare una ricetta a dir poco consolidata. Come si suole dire "squadra che vince non si cambia"; motivo per il quale Maria De Filippi punterà ancora sui suoi confermatissimi insegnanti di canto Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli e Alessandra Celentano ed Emanuel Lo per il ballo. L’unica new entry (che in realtà è una vecchia conoscenza) sarà la rientrante Veronica Peparini, già prof. di danza dal 2013 al 2022.

La sfida di Mara Venier e Domenica In: la Rai ci prova

Se da un lato, dunque, Maria De Filippi punterà su una formula consolidata e sempre vincente in passato su Canale 5, dall’altro Mara Venier proverà a incalzare Amici negli ascolti della domenica con una nuova stagione di Domenica In all’insegna delle novità su Rai 1. Lo storico talk show condotto dovrebbe tornare in onda domenica 14 settembre per anticipare Maria De Filippi e presentare un format rinnovato, a partire proprio dalla conduzione. Al fianco di ‘zia Mara’ ci dovrebbero infatti essere Enzo Miccio, Tommaso Cerno e anche Teo Mammucari (dopo il rifiuto di Gabriele Corsi). Domenica In punterà su una formula più contemporanea, mirata proprio a ‘svecchiare’ il format di Rai 1 e attirare più pubblico, andando a caccia di Amici negli ascolti tv.

