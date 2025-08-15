Amici 25, svelata la data d’inizio: quando riparte e perché la sfida a Domenica In sarà più dura
Il talent di Maria De Filippi dovrebbe iniziare su Canale 5 poco dopo la nuova stagione del talk show (rinnovato) di Mara Venier su Rai 1
Amici sta per ripartire. Vera e propria certezza del palinsesto Mediaset (su cui è in onda dal 2001), il talent show di Maria De Filippi tornerà in onda in autunno con quella che sarà la 25esima edizione. A ‘rovinare’ la festa dell’ennesimo traguardo del talent show più longevo di sempre della televisione italiana ci proverà ancora una volta Mara Venier che, al timone di Domenica In, lancerà la sfida a Maria a suon di novità. Scopriamo quando inizia Amici 25 e tutti i dettagli.
Amici 25, quando torna in onda il talent di Maria De Filippi
Appuntamento fisso di Canale 5, Amici tornerà in onda il prossimo autunno. Stando a quanto riportato dal portale Affari Italiani, ci sarebbe anche una data: domenica 28 settembre 2025. Il talent show di Maria De Filippi è giunto alla 25esima edizione ed è dunque pronto a ripartire con la consueta formula del daytime e del Serale nel 2026. Per il talent più longevo della tv italiana, ovviamente, non c’è motivo di cambiare una ricetta a dir poco consolidata. Come si suole dire "squadra che vince non si cambia"; motivo per il quale Maria De Filippi punterà ancora sui suoi confermatissimi insegnanti di canto Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli e Alessandra Celentano ed Emanuel Lo per il ballo. L’unica new entry (che in realtà è una vecchia conoscenza) sarà la rientrante Veronica Peparini, già prof. di danza dal 2013 al 2022.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La sfida di Mara Venier e Domenica In: la Rai ci prova
Se da un lato, dunque, Maria De Filippi punterà su una formula consolidata e sempre vincente in passato su Canale 5, dall’altro Mara Venier proverà a incalzare Amici negli ascolti della domenica con una nuova stagione di Domenica In all’insegna delle novità su Rai 1. Lo storico talk show condotto dovrebbe tornare in onda domenica 14 settembre per anticipare Maria De Filippi e presentare un format rinnovato, a partire proprio dalla conduzione. Al fianco di ‘zia Mara’ ci dovrebbero infatti essere Enzo Miccio, Tommaso Cerno e anche Teo Mammucari (dopo il rifiuto di Gabriele Corsi). Domenica In punterà su una formula più contemporanea, mirata proprio a ‘svecchiare’ il format di Rai 1 e attirare più pubblico, andando a caccia di Amici negli ascolti tv.
Potrebbe interessarti anche
Domenica In, “Teo Mammucari affianca Mara Venier”: il retroscena (e il caso)
Dopo il gelo con ‘zia Mara’ e il rifiuto di Gabriele Corsi spunta un nuovo nome come...
Domenica In, tre conduttori con Mara Venier: svelati i nomi (sorprendenti)
Nuove ipotesi accreditate sui volti che affiancheranno Mara Venier a Domenica In: ec...
Amici 25, torna Veronica Peparini: il colpo di scena che ‘brucia’ Deborah Lettieri. Cosa succede
Stando agli ultimi rumor l’ex prof starebbe partecipando ai provini per la prossima ...
Ufficiale: Veronica Peparini torna ad Amici. Perché la nuova prof farà bene al talent (ma non alla Celentano)
La ballerina e moglie di Andreas Muller è pronta a rifare il suo ingresso nella Scuo...
Domenica In, Mara Venier ci ripensa: Tommaso Cerno e un altro big in lizza per affiancarla. Cosa succede
Ancora dubbi e ipotesi su quella che sarà la conduzione della prossima stagione del ...
Amici 25, la svolta è ‘interna’: l’appello di Elena D’Amario e l’ipotesi che ribalta il cast
La ballerina si dice pronta a tornare come giudice del talent show di Maria De Filip...
Domenica In, la Rai trova due alternative a Gabriele Corsi. La reazione di Mara Venier
Confermata la rinuncia del conduttore, la rete ammiraglia avrebbe ritentato con nuov...
Amici 25, prime anticipazioni: la nuova prof, l’addio scontato e la rivoluzione dell’orario
Grandi manovre in vista della nuova edizione del talent di Canale 5: da Veronica Pep...