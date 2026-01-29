Amici 25, i cantanti non piacciono più: stream dei nuovi inediti a picco. Il dato che preoccupa Caterina guida la classifica dei nuovi brani più ascoltati del talent show di Maria De Filippi, ma nessuna canzone riesce neanche a sfiorare la Top200

Amici 25 non sfonda, o almeno non con nuova musica. Se da un lato, infatti, il talent show continua a macinare ascolti tv, dall’altro i nuovi inediti dei cantanti della scuola di Maria De Filippi usciti lo scorso 27 gennaio stentano a decollare. Caterina Lumina guida la classifica dei brani più ascoltati con oltre 35mila stream, ma nessuna canzone riesce ad avvicinarsi neanche alla Top200. Scopriamo tutti i numeri nel dettaglio e analizziamo la situazione.

Amici 25, gli ascolti (deludenti) degli inediti: le cifre

I numeri delle ultime edizioni di Amici hanno evidenziato un dato incontrovertibile: gli inediti faticano sempre di più. I brani dei cantanti della scuola di Maria De Filippi, infatti, stentano a scalare le classifiche dopo l’uscita. Tracce di qualità non sono certo mancate (basti pensare, tra gli altri, agli inediti di Antonia lo scorso anno o ai successi di Petit e Lil Jolie l’anno precedente), ma le statistiche sembrano non pagare gli sforzi. L’allarme è scattato anche quest’anno, forse più che mai: le prime 24 ore dopo l’uscita dei nuovi inediti degli allievi di Amici 25 sono state a dir poco fiacche, con Caterina Lumina a guidare la classifica con i quasi 20mila stream di ‘RoseRovi’ (seguita da Lorenzo Salvetti con ‘Stupida vita’ e Riccardo Stimolo con ‘Mi fido di te’ a completare il podio). Numeri tutt’altro che esaltanti, soprattutto se confrontati col passato; la canzone più ascoltata – oggi a circa 38mila stream – di fatto non raggiunge nemmeno la Top200 di Spotify, dove il singolo in 200esima posizione tocca i 46mila ascolti.

Le sorprese tra i cantanti e l’allarme inediti: cosa succederà

Sebbene i numeri delle prime 48 ore degli inediti di Amici 25 abbiano deluso le aspettative ed evidenziato un generale calo di interesse nei confronti dei cantanti della scuola di Maria De Filippi, dall’altro non si può non notare con sorpresa una interessante ‘anomalia’. In testa alla classifica degli inediti più ascoltati ci sono Caterina Lumina e Lorenzo Salvetti, proprio i due cantanti che attualmente occupano gli ultimi due posti in classifica ad Amici dopo la puntata di domenica. Riccardo, secondo molti tra i favoriti, si deve invece accontentare della terza posizione. Quel che è certo è che gli inediti fanno ormai un discorso a sé e che rischiano di passare in secondo piano, a meno che non ci sia un boom all’orizzonte pronto a rilanciarli.

