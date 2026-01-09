Amici 25, spoiler clamoroso e polemiche, web in subbuglio per Flavia: “Letteralmente scioccata” Le anticipazioni trapelate dopo la registrazione della puntata domenicale del talent show di Maria De Filippi hanno scosso i social: perché e cos’è successo

Amici 25 riparte col botto. In ‘pausa’ dallo scorso dicembre, il talent show di Maria De Filippi è tornato in onda con il consueto appuntamento del daytime e tra soli due giorni andrà di scena la prima puntata domenicale dell’anno. Le anticipazioni trapelate dopo le registrazioni della puntata in onda domenica 11 gennaio 2026, tuttavia, hanno scosso il web. Il motivo? Lo spoiler di una clamorosa eliminazione non è andato giù ai fan, che si sono riversati sui social protestando. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli

Amici 25, polemiche sui social dopo la registrazione: perché

Amici 25 è da poco tornato in onda nel daytime di Canale 5 e, in vista della puntata domenicale, tutti gli occhi sono puntati su Flavia Buoncristiani. La cantante non ha digerito la decisione di Anna Pettinelli (che nell’ultima puntata del 2025 le ha sospeso la maglia) e, insieme a Opi, si è presa la rivincita esibendosi davanti a tutti i prof. con una canzone scelta da lei. La puntata di ieri ha scatenato le polemiche tra l’insegnante di canto e il collega Rudy Zerbi, mentre le registrazioni della puntata in onda domenica 11 gennaio 2026 hanno sollevato il web. Come emerso dalle prime anticipazioni trapelate dopo le riprese, infatti, Flavia avrebbe riottenuto la maglia con la gara di canto, salvo poi essere clamorosamente eliminata durante la gara cover dalla prof. Pettinelli. L’insegnante non avrebbe digerito la performance fiacca sulle note di Diamonds della sua allieva e avrebbe deciso di eliminarla subito, scatenando le proteste (e la reazione di Flavia, che ha lasciato lo studio arrabbiata promettendo di continuare a cantare con persone in grado di capirla, un atteggiamento condannato anche da Lorella Cuccarini).

Le proteste del web contro il talent di Maria De Filippi

La decisione di Anna Pettinelli ad Amici 25 – come detto – ha suscitato le proteste del pubblico. Quanto emerso dalle anticipazioni della prossima puntata del talent show di Maria De Filippi, infatti, ha scatenato il putiferio sui social: "Quando dico che hanno le orecchie foderate di bistecche intendo questo. Ma come accidenti si fa? La vergogna, quella sconosciuta", "Io sono letteralmente scioccata da questa registrazione", "Pensa eliminare Flavia quando in squadra hai Opi la vittima brava Anna sempre peggio", "Follia, che anticipazioni ho appena letto" "Apro e scopro che hanno eliminato Anna e Flavia (Pierpaolo e Opi ancora là dentro) boh io non ho parole", "La sto vivendo proprio male, non se lo meritava proprio" si legge sul web, e ancora: "Vabbè seguivo quest’edizione solo per Flavia quindi che dire adieu amici, grazie per la liberazione. Ci vediamo alla prossima", "Mettessero Giordana al posto della Pettinelli subito, tanto succederà a settembre", "Boh ma ci rendiamo conto di quanto è imbarazzante e non meritocratico questo programma", "Ci rendiamo conto che hanno eliminato Flavia, l’unica persona che portava dinamiche", "Comunque Flavia è la seconda dopo Tommaso che viene eliminata non per il talento ma per il carattere", "Io non capisco come abbiano fatto a eliminare Flavia quando li c’è gente che sta dando il nulla mischiato con il niente!". Non mancano però chi ha preso le difese della prof. Pettinelli ("Unpopular opinion avete rotto con la questione che Anna Pettinelli non è una buona insegnante, quando non è l’unica che durante gli anni ha fatto scelte discutibili. abbiamo visto Rudy e Celentano cacciare alunni per molto meno, ma tutto sto odio non si è mai visto") e anche chi rilancia un futuro per Flavia, magari nel team di Rudy Zerbi: "Solo io penso che Flavia non sarà eliminata e che nel daytime di lunedì vedremo che Rudy la prende come allieva?".

