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Serale Amici 25, svelato il ruolo di Cattelan: condurrà uno show dentro al talent. Le anticipazioni

Il conduttore sarà al timone di un gioco che si svolgerà nel corso della puntata del Serale: protagonisti i giudici e gli insegnanti, cosa vedremo

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

In un ruolo ben diverso da quello che tutti si aspettavano, ma Alessandro Cattelan è sbarcato ad Amici. Il nome del conduttore era il più quotato per sedersi sulla quarta poltrona della nuova giuria del Serale del talent show di Maria De Filippi, invece – come da lui stesso chiarito – affronterà una sfida del tutto inedita. Come trapelato dalle registrazioni della prima puntata, infatti, Cattelan sarà al timone di uno show parallelo, che si svolgerà all’interno del Serale e vedrà i giudici e gli insegnanti protagonisti. Scopriamo tutti i dettagli.

Amici 25, Alessandro Cattelan e il suo nuovo ruolo nel Serale

Doveva essere la grande novità della nuova giuria ‘extra-large’ composta da quattro membri, poi la smentita e la conferma del ritorno di Amadeus (non senza polemiche): Alessandro Cattelan è approdato ad Amici 25, ma non nei panni di giudice. Il conduttore aveva già anticipato sui social che avrebbe avuto un ruolo inedito nel talent show di Maria De Filippi, ma quale? Ieri si sono tenute le registrazioni della prima puntata del Serale e, finalmente, Cattelan ha scoperto le sue carte. Come emerso dalle prime anticipazioni, infatti, l’ex volto di MTV e Rai condurrà Password, uno storico format statunitense riportato in auge negli ultimi anni da Keke Palmer e Jimmy Fallon. Si tratta di un gioco a due squadre – due coppie composte da un vip e da una persona comune – che si sfidano a suon indizi per cercare l’intesa giusta e trovare una parola chiave (la password, per l’appunto).

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Ma come funzionerà ad Amici? A quanto pare Alessandro Cattelan condurrà questo show ‘parallelo’ all’interno delle puntate del Serale del talent show di Maria De Filippi, un po’ come accaduto con Lip Sync Battle a Tú sí que vales, altro programma ‘mariano’. La padrona di casa Fascino avrebbe cercato di ricreare la situazione di ‘stacco’ dalla sfida vera e propria con una parentesi più leggera e, in questo caso, affidandosi ad Alessandro Cattelan, il quale secondo voci sempre più insistenti sarebbe stato scelto come suo erede.

Cos’è successo nella prima ‘puntata’ di Password: le anticipazioni

Con le registrazioni della prima puntata del Serale di Amici, dunque, si è anche tenuto il primo appuntamento con Password, condotto da Alessandro Cattelan. Stando alle anticipazioni diffuse da Superguida Tv nella prima sfida si sarebbero affrontati Amadeus in coppia con Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini con Cristiano Malgioglio. Ad avere la meglio sarebbero stati ‘Ama’ e Celentano, con Cuccarini e Malgioglio costretti a spaccarsi delle uova in testa come penitenza.

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