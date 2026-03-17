Serale Amici 25, ecco i 4 giudici: Amadeus silurato, De Filippi arruola due nuove stelle (tra i fischi del web) Sono stati ufficialmente svelati i nomi dei volti noti che, a partire da sabato 21 marzo, debutteranno come giudici nel programma Amici: chi sono.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Manca ormai pochissimo all’inizio della fase serale di Amici 25, che debutterà in prima serata su Canale 5 il prossimo sabato 21 marzo 2026. In questi giorni sono stati definiti gli ultimi dettagli, ma la produzione ha deciso di lasciare fino all’ultimo una grande incognita: chi saranno i nuovi 4 giudici di Amici? Dopo aver diffuso alcuni indizi per permettere al pubblico di farsi qualche idea più concreta, nelle ultime ore il mistero è stato ufficialmente svelato con due grandi riconferme e altre due new entry: ecco chi sono e come ha reagito il web.

Serale Amici 25, ecco chi saranno i 4 giudici

Nella precedente edizione di Amici, il ruolo di giurato è stato ricoperto da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. Secondo le ultime indiscrezioni fornite da Il Messaggero, due di loro sarebbero stati riconfermati anche quest’anno, con l’aggiunta di due new entry che, per la prima volta, debutteranno ad Amici in vesti di giudici del serale. Di chi parliamo? Di Elena D’Amario, Cristiano Malgioglio, Gigi D’Alessio e Alessandro Cattelan. Dopo tante indiscrezioni e ipotesi, ecco dunque svelati i 4 giudici di Amici 25.

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Negli ultimi giorni la produzione del programma aveva diffuso alcuni indizi proprio su di loro: un amante di New York, un collezionista di modellini d’aereo, un elefantino da Nuova Delhi e un portafortuna di SpongeBob. A questi si sono poi aggiunti altri quattro indizi: l’uncinetto, ovvero un hobby riconducibile alla bella ballerina Elena D’Amario, dato che lei stessa ha raccontato di utilizzarlo per alleggerire i momenti di tensione. Poi una borsetta rossa, chiaro riferimento a Cristiano Malgioglio e al suo stile inconfondibile; e ancora i cavalli, grande passione di Alessandro Cattelan. Ultimo indizio delle le scarpe bianche e nere, un chiaro rimando a Gigi D’Alessio e alle calzature indossate proprio da lui nel 2011 durante l’esibizione al Radio City Music Hall di New York.

Amici 25, svelati i giudici del serale: la reazione del web

Allo svelamento dei 4 nuovi giudici del serale di Amici 25, non tutti gli utenti del web hanno reagito positivamente. Al contrario, sui social è già possibile notare numerosi commenti negativi da parte di chi sperava, evidentemente, in giudici ben diversi. "Vi prego, non Elena D’Amario…", si legge in un commento social. E ancora: "Tutti tranne Malgioglio", "Cattelan c’entra come i cavoli a merenda!", "Vi prego di nuovo Malgioglio no", "Ma sto Cattelan non si può evitare?". Insomma, molti fan del programma si sono espressi in maniera particolarmente critica nei confronti dei giudici scelti e non rimane allora che scoprire cosa accadrà, e quali saranno le impressioni sul web, a programma iniziato.

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