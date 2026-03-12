Trova nel Magazine
Amici 25, rivoluzione al Serale: Cuccarini con Peparini e Pettinelli-Lo, squadre ribaltate e le novità del regolamento

L’inizio ufficiale della fase finale del talent show di Maria De Filippi è anticipato al prossimo 21 marzo: 17 allievi e finale a maggio, la programmazione

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il gioco si fa duro ad Amici 25. L’inizio del Serale, infatti, è fissato: sabato 21 marzo 2026 partirà ufficialmente la fase finale del talent show di Maria De Filippi, che presenterà non poche novità, a partire dalle squadre (e, forse, dalla giuria). Il via era inizialmente previsto per il 28 marzo, ma il tutto è stato anticipato e il debutto avverrà già la prossima settimana, a sfidare Milly Carlucci e il ritorno di Canzonissima. Scopriamo tutti i dettagli.

Amici 25, si parte: svelati i team, incognita giuria e tutte le novità

Archiviate le polemiche per il cambio di regolamento, il Serale di Amici 25 è pronto a partire. La cifra massima dei concorrenti (precedentemente fissata a 12) è stata alzata e in gara vedremo ben 17 allievi, ma la più grande novità è rappresentata probabilmente dalle squadre. Confermato il quasi indissolubile duo Zerbi-Cele (il vincitore della scorsa edizione Daniele Doria faceva parte propriod ella squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano), sono previsti dei clamorosi avvicendamenti. La seconda squadra sarà infatti formata da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, una coppia tutta al femminile che sfiderà anche Anna Pettinelli ed Emanuel Lo, altra coppia inedita. Per quanto riguarda la giuria (lo scorso anno composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario), invece, non ci sono ancora conferme ufficiali: circolano con sempre più inisstenza i nomi di Emma Marrone, Irama e Rossella Brescia, ma è difficile pensare che Maria De Filippi possa rivoluzionare l’intero trio e, soprattutto, privarsi di un suo ‘fedelissimo’ come Malgioglio. Il debutto – come detto – è fissato per il prossimo 21 marzo; il Serale di Amici dovrebbe articolarsi in 9 puntate, quindi la finale sarebbe fissata per sabato 16 maggio, salvo cambi di programmazione. Difficile pensare infatti che il talent possa comptere con l’Eurovision Song Contest 2026, quando l’Italia sarà rappresentata da Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo. Più probabile che la finalissima ‘slitti’ alla settimana successiva.

Le squadre del Serale Amici

Di seguito l’elenco completo degli allievi che costituiscono le tre squadre in sfida nella fase Serale di Amici 25.

Team Zerbi-Cele:

  • Caterina
  • Emiliano
  • Antonio
  • Plasma
  • Nicola
  • Riccardo
  • Elena
  • Caterina

Team Cucca-Pepa:

  • Angie
  • Lorenzo
  • Michele
  • Alex
  • Simone

Team Petti-Lo:

  • Alessio
  • Kiara
  • Opi
  • Gard
  • Valentina

Personaggi

Nicolò Filippucci

Nicolò Filippucci
Matteo Canzi

Matteo Canzi
Mina

Mina
Claudio Lauretta

Claudio Lauretta

Programmi

