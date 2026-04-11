Amici 25 serale, recap quarta puntata: Caterina eliminata, due big sfiorano l'addio, D'Amario si scontra con Alessandra Celentano La quarta puntata del serale di Amici 25 è stata ricca di colpi di scena e non sono mancati i momenti di scontro tra insegnanti e giudici

Giulia Bertollini Giornalista Giornalista e appassionata di TV e spettacolo. Amo la musica classica, i libri, i dolci, gli animali e la danza.

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Sabato 11 aprile è andato in onda su Canale 5 il quarto appuntamento con il serale di Amici. Tra gli ospiti della puntata Orietta Berti e Pierpaolo Spollon, candidato nella categoria Migliore attore non protagonista alla quinta edizione dei Nastri d’argento – Grandi Serie. Gli allievi che si sono esibiti sono stati giudicati da Elena D’Amario, Amadeus, Cristiano Malgioglio e Gigi D’Alessio. Ecco cosa è successo nel corso della puntata.

Amici 25, serale puntata 11 aprile 2026: il guanto di sfida

Nel corso della puntata, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi lanciano una sfida diretta contro Emanuel Lo e Anna Pettinelli, accendendo subito la competizione in studio. Al centro della scena si esibiscono Alessio e Nicola, protagonisti del confronto artistico. La performance viene attentamente valutata dai giudici presenti. Elena D’Amario, insieme a Emanuel Lo, esprime la propria preferenza per la seconda esibizione e ne nasce un acceso confronto con la Celentano: "Al centro della performance avrebbe dovuto esserci il moderno, uno stile più vicino a entrambi". La ballerina sostiene infatti che la scelta della Celentano non sia stata equa. La decisione risulta determinante per l’esito della sfida. Il primo punto viene così assegnato alla squadra formata da Zerbi e Celentano.

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La seconda sfida della prima manche di Amici di Maria De Filippi vede contrapposti Gard e Caterina in un duello musicale molto atteso. Gard sceglie di presentare il proprio brano inedito, puntando sull’originalità, mentre Caterina si esibisce con "Whenever, Wherever" di Shakira, mettendo in mostra la sua versatilità. Le due performance convincono il pubblico ma spaccano la giuria. Gigi D’Alessio decide di premiare Gard, sottolineando la forza del suo singolo e la sua interpretazione. Anche Amadeus si trova sulla stessa linea, pur apprezzando lo stile internazionale di Caterina. Il conduttore sceglie di dare valore al brano originale presentato in gara. Alla fine, grazie ai giudizi favorevoli, è Gard ad aggiudicarsi la vittoria della sfida.

La terza sfida vede contrapposti Alessio e Gard. Nello studio di Amici di Maria De Filippi si accende un acceso confronto tra Alessio e Alessandra Celentano. La maestra aveva sostenuto che il ballerino rendesse meglio all’interno di un gruppo, insinuando una minore efficacia nelle esibizioni da solista. Alessio, visibilmente infastidito, replica con decisione ricordando di aver già dimostrato il proprio valore anche da solo durante il pomeridiano. Il ballerino precisa di non aver bisogno di alcun supporto, pur apprezzando il lavoro di squadra quando possibile. Di fronte alla sua risposta, Celentano ridimensiona le sue parole parlando di una semplice osservazione. A intervenire è anche Elena D’Amario, che prende le difese del ragazzo. Secondo lei, Alessio ha tutte le qualità per essere il leader di una crew. A perdere la sfida è proprio Alessio che rischia così l’eliminazione.

La seconda manche

La seconda manche di Amici di Maria De Filippi prende il via con la sfida tra le squadre guidate da Lorella Cuccarini e Giulio Peparini contro quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Ad aprire il confronto è Lorenzo, che presenta il suo nuovo brano inedito puntando su energia e originalità. A sfidarlo è Nicola, protagonista di una performance intensa. Il giudizio della giuria divide: Gigi D’Alessio sceglie Lorenzo, convinto del potenziale del pezzo, mentre Elena D’Amario assegna la preferenza a Nicola. A risultare decisivo è Amadeus, che opta per il cantante. Grazie a questo voto, la squadra Cuccarini-Peparini conquista il punto. Il team passa così in vantaggio nella manche.

Nel corso della seconda manche di Amici di Maria De Filippi, la seconda sfida mette a confronto Elena e Angie in un duello tutto al femminile. Elena interpreta "Per Elisa", mentre Angie sceglie "Mi sei scoppiato dentro al cuore", offrendo entrambe esibizioni intense e coinvolgenti. Le performance convincono la giuria, ma a spuntarla è Elena. La sua interpretazione viene premiata come la più efficace della sfida. Grazie a questo punto, la squadra formata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano conquista la manche. L’esito riporta così le due squadre in perfetto equilibrio.

Nell’ultima sfida della seconda manche di Amici di Maria De Filippi si affrontano Riccardo e Alex in un confronto decisivo. Riccardo si esibisce con il brano "L’uomo che cade", mostrando grande intensità interpretativa. La sua performance riceve anche i complimenti di Anna Pettinelli, che lo elogia per l’interpretazione di un pezzo di Tredici Pietro. Dall’altra parte Alex risponde con un’esibizione convincente che divide la giuria. Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario assegnano il punto ad Alex. Tuttavia Amadeus e Gigi D’Alessio premiano Riccardo. Il risultato finale è quindi un pareggio che annulla la prova.

Nella terza sfida della seconda manche, la sfida è tra Emiliano e Angi. Emiliano apre la sfida con una coreografia sulle note di "Friend Like Me", mentre Angie risponde con una potente interpretazione di "Don’t Rain on My Parade"; Cristiano Malgioglio rimane colpito dalla cantante e le assegna il punto dichiarandosi sorpreso, anche Amadeus premia Angie con una standing ovation simbolica, mentre Elena D’Amario sceglie invece di valorizzare la performance del ballerino Emiliano; infine Gigi D’Alessio decide di dare la vittoria alla squadra guidata da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, chiudendo così una sfida molto equilibrata ma vinta dal team Cuccarini-Peparini. Si apre così il ballottaggio tra Caterina, Elena ed Emiliano. Il secondo eliminato provvisorio è Caterina.

Il gioco delle password

Non manca anche in questa puntata di Amici di Maria De Filippi il tradizionale gioco delle password, ormai diventato un momento fisso del programma, che coinvolge concorrenti e ospiti. Questa volta le coppie in gara sono Orietta Berti insieme ad Amadeus contro Anna Pettinelli affiancata da Pierpaolo Spollon. La sfida si sviluppa tra indizi, intuizioni rapide e risposte da indovinare nel minor tempo possibile. La coppia Berti-Amadeus dimostra grande affiatamento e precisione lungo tutta la prova. I due riescono a non commettere alcun errore dall’inizio alla fine del gioco. Al contrario, la squadra Pettinelli-Spollon fatica maggiormente a trovare le soluzioni corrette. Il risultato finale premia nettamente Orietta Berti e Amadeus come vincitori della sfida. Per loro arriva così la soddisfazione di un percorso perfetto senza sbavature. Anna Pettinelli e Pierpaolo Spollon sono invece costretti alla consueta penitenza prevista dal gioco.

La terza manche: ecco cosa è successo

Nel corso della terza e ultima manche di Amici di Maria De Filippi, il guanto di sfida a tema latino ideato da Veronica Peparini dà il via a un confronto molto acceso tra Alex ed Emiliano. I due concorrenti si esibiscono in una prova intensa e fisicamente impegnativa. Emiliano affronta la performance nonostante le non perfette condizioni fisiche, mostrando grande determinazione. Alex riesce però a convincere maggiormente la giuria e si aggiudica la vittoria della sfida. Nonostante il risultato, Emiliano riceve numerosi complimenti per la sua prova coraggiosa. L’esibizione viene apprezzata per energia e presenza scenica. Tuttavia, Alessandra Celentano interviene criticando l’equità del guanto di sfida. Secondo la maestra, la prova non sarebbe stata bilanciata in modo corretto tra i due allievi. A perdere la terza e ultima manche è stato Alex. E’ lui a rischiare l’eliminazione.

In tre al ballottaggio finale: chi è stato eliminato

Alex, Caterina e Alessio si ritrovano al ballottaggio finale a rischio eliminazione. Ad essere eliminata è stata Caterina. La ragazza ha dovuto abbandonare il talent ma prima ha ricevuto l’abbraccio affettuoso degli altri allievi della scuola: "Mi raccomando, continuate a lavorare sodo", è il monito di Caterina.

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