Amici 25 Serale, recap terza puntata: Plasma eliminato, fuori anche Valentina, lacrime e polemiche. Il discorso di Maria De Filippi La terza puntata del serale di Amici 25 è stata davvero ricca di momenti emozionanti, anche se come spesso capita non sono mancati gli attacchi reciproci tra insegnanti

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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"Amici 25" è giunto al terzo appuntamento del serale, in onda sabato 4 aprile 2026, che vede al momento tredici talenti in gara tra cantanti e ballerini suddivisi in tre squadre, quelle guidate da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Anna Pettinelli ed Emanuel Lo.

I momenti emozionanti grazie alle varie sfide in programma non mancheranno, ma nemmeno quelli di puro intrattenimento grazie agli ospiti previsti in scaletta.

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Amici 25, serale puntata 4 aprile 2026: Valentina eliminata al ballottaggio con Caterina

La serata parte con un ballottaggio che era rimasto in sospeso dalla scorsa puntata, quello che vede sfidarsi due cantanti, Valentina e Caterina, la prima punta sulla cover "You’ve got a friend", mentre l’altra sceglie di cantare sul suo ultimo singolo "Vuelve".

Sette giorni fa la loro sfida si era conclusa con un 2-2 tra i giurati, per questo Maria De Filippi aveva deciso di rinviare la decisione. A lasciare il programma alla fine è Valentina, che è la terza eliminata del serale di "Amici". La giovane cantante riesce però a ottenere i complimenti più che sinceri di Gigi D’Alessio, che si sta rivelando la vera punta di diamante del programma, con giudizi sempre misurati e mai scontati: il futuro che la attende, a suo dire, è decisamente positivo, deve però mettere da parte le insicurezze che a volte la frenano. "Sei nata per emergere", le dice.

Non è mancato un incoraggiamento anche da parte di Maria De Filippi, un’altra che sa sempre dosare al meglio le parole, consapevole di come i timori che lei ha spesso avvertito siano più che naturale, ma potranno essere messi da parte con il tempo: "Ce l’abbiamo tutti, hai 22 anni, ce la puoi fare", ha detto la conduttrice.

La prima sfida tra Zerbi-Celentano e Cuccarini-Peparini

Sono Zerbi-Celentano ad avere il pallino della partita e a decidere di sfidare la squadra di Cuccarini-Peparini.

Non è mancata una discussione accesa tra le due maestre di ballo. Tutto nasce dalla decisione di Alex di rifiutare il guanto di sfida che era stato proposto dalla maestra di danza classica dove avrebbe dovuto sfidare Nicola alla sbarra. I giudici hanno ritenuto la prova non equa, evitando quindi ogni disputa, ma questo non è bastato alla nipote del "Molleggiato". Alex ha spiegato il motivo del suo rifiuto, dicendo chiaramente di non poter pensare solo a se stesso: "Se ci dovessi rimettere solo io, accetterei. Ma non posso mettere in difficoltà i miei compagni di squadra", ha detto, mossa apprezzata da Peparini, che ha definito il tutto "una carognata". A quel punto è arrivata la replica di Alessandra, senza alcuna traccia di diplomazia: "Parla proprio lei, che ha lanciato un guanto di latino difficilissimo a Emiliano. Sei un lupo travestito da pecora, io almeno sono trasparente!".

A vincere sono stati Zerbi-Celentano con un punteggio di 2-1, con Nicola che ha ottenuto il punto decisivo nella sfida contro Alex. Si ritrovano in ballottaggio per l’eliminazione provvisoria Alex e Angie, alla fine a rischiare di finire la sua esperienza nel programma è la cantante.

La seconda sfida tra Zerbi-Celentano e Pettinelli-Emanuel Lo

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano decidono di sfidare Anna Pettinelli ed Emanuel Lo. La sfida decisiva è quella tra Caterina e Kiara, la prima propone Piccola anima di Ermal Meta, mentre la ballerina danza su Guapparia. Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D’Amario assegnano la vittoria alla ballerina. Sono quindi Pettinelli ed Emanuel Lo a vincere questa sfida.

La conduttrice radiofonica affronta il verdetto con la sua consueta ironia, rivolgendosi ovviamente a Rudy Zerbi, con cui i battibecchi, nemmeno troppo velati, non mancano mai. "Siete increduli? Può succedere, hanno contato benissimo. Metti via la bambolina (quella che la ricorda, ndr)", ma lui risponde: "La tengo qui per ricordarmi dei traumi".

Al ballottaggio tre allievi. Riccardo canta "Un minuto in più", Emiliano si esibisce con una coreografia, Caterina propone "Nothing Compares 2 U". I giudici mandano la cantante alla sfida finale per l’eliminazione.

Il gioco delle password

Non manca ovviamente anche on questa puntata di "Amici 25" il gioco delle password, che abbiamo imparato a conoscere, che vede per protagonisti alcuni dei volti di questa edizione, oltre ad alcuni ospiti arrivati per l’occasione.

Questa volta a gareggiare sono Lorella Cuccarini e Amadeus, accoppiati rispettivamente a Nicolas Maupas ed Elisabetta Canalis. A vincere sono il conduttore e l’ex velina, che non sbagliano quasi niente, dal canto suo l’attore è apparso un po’ timoroso, ma forse anche perché non si è mai trovato a essere protagonista di una scena simile. L’attore e la showgirl si ritrovano alle prese con l’ormai consueta penitenza a suon di uova da rompere sulla testa.

La terza manche: sfida tra Anna Pettinelli ed Emanuel Lo contro Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Anna Pettinelli ed Emanuel Lo sfidano la squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Si parte con un guanto di sfida sull’intonazione, che dovrebbe essere la base per un cantante, ma che non è sempre così facile ritrovare. Protagonisti sono Gard e Plasma con "Se bastasse una canzone" di Eros Ramazzotti, Plasma decide di rifiutare, ma Gigi D’Alessio e Amadeus, questo porta Zerbi e Celentano a perdere un punto.

A imporsi alla fine di tre sfide sono ancora una volta Pettinelli ed Emanuel Lo, che scelgono tre allievi per il ballottaggio: Plasma, Nicola ed Elena. Impossibile non commuoversi per il pianto a dirotto di Nicola, che non ha trattenuto le lacrime durante l’esibizione di Riccardo, che si è esibito in un brano dedicato alla mamma. Quel momento ha fatto scattare nel ballerino un dolore che è ancora vivissimo, legato alla scomparsa della mamma, avvenuta solo poche settimane fa. Maria ha compreso appieno il momento, per questo si è avvicinata a lui, lo ha abbracciato e baciato sulla fronte, esattamente come una mamma sa fare. Ed è quello che lui aveva bisogno in quel momento.

A rischiare l’eliminazione è Plasma.

Il momento comico con Enrico Brignano

Non manca anche in questa puntata di "Amici 25" uno sketch divertente, questa volta con protagonista Enrico Brignano. L’attore utilizza la sua consueta ironia in merito a temi che fanno parte della quotidianità di molti di noi, come l’ossessione di tanti giovani a usare il cellulare per video, selfie e social, dimenticando di viversi in prima persona. Chiude con una frase "Amatevi consapevolmente", che dà l’idea si riferisca a evitare rischi nel modo di vivere la sessualità, per poi precisare si riferisca a puntare innanzitutto sui rapporti one to one, la tecnologia viene dopo.

In tre al ballottaggio finale

Angie, Plasma e Caterina si ritrovano al ballottaggio finale a rischio eliminazione.

Angie apre la sfida proponendo il suo secondo inedito Millemila Missili, è poi la volta di Plasma, che canta il suo singolo "Perdere te", chiude Caterina che si esibisce con "RoseRovi".

Plasma eliminato

La puntata si chiude con i tre ragazzi che si ritrovano in casetta, come accade spesso ai protagonisti del talent show, pronti a confidarsi sulle sensazioni del momento prima tra di loro e poi con Maria, con cui dialogano solo con la voce, ma come una mamma pronta a mettere una mano su di loro, consapevole della tensione che possono avvertire. Angie e Plasma appaiono davvero vulnerabili, non hanno timore di ammettere di ritenere "un fallimento" l’idea di lasciare il programma in questa fase, anche se la De Filippi prova a farli ragionare sottolineando che un eventuale addio ora non porta a precludersi niente.

Una volta ascoltate le loro confidenza, "Queen Mary" li invita a mettersi in gradinata, dove ci sono anche i loro compagni, pronti a ricevere il verdetto. A lasciare il talent show è Plasma.

La serata termina con l’esibizione in studio di Tommaso Paradiso, che canta "I romantici".

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