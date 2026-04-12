Serale Amici 25, scoppia il caos dopo l'eliminazione di Caterina: "Doveva uscire Riccardo", la polemica
Caterina è stata eliminata nel corso della quarta puntata del serale di Amici: ecco quali sono state le reazioni sui social
Nella quarta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, andata in onda su Canale 5 sabato 11 aprile, arriva il verdetto finale dell’eliminazione. A dover lasciare la scuola è Caterina Lumina, allieva della squadra guidata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. La cantante era finita al ballottaggio conclusivo insieme ad Alessio e Alex dopo una serata molto combattuta. Il confronto finale ha decretato la sua uscita dal programma. Nonostante la delusione, Caterina ha accolto il verdetto con grande maturità. Ha dichiarato che l’esperienza nel talent è stata per lei un’occasione unica e preziosa. La giovane artista ha ammesso di temere il ritorno alla vita fuori dalla scuola, ma con la convinzione di voler continuare a fare musica.
Amici 25, scoppia la polemica per l’uscita di Caterina
La puntata dell’11 aprile di Amici di Maria De Filippi ha scatenato un forte dibattito sui social dopo l’eliminazione di Caterina Lumina. La decisione della giuria non è stata accolta positivamente da una parte del pubblico, che ha espresso dubbi e critiche. Molti utenti hanno infatti ritenuto che l’uscita della cantante fosse ingiusta rispetto ad altri concorrenti ancora in gara. In particolare, diversi commenti hanno puntato il dito sulla permanenza di Riccardo nella competizione. Sui social si leggono infatti reazioni molto nette e polemiche: "Prima di lei doveva uscire Riccardo". Altri utenti hanno aggiunto: "E Riccardo ancora dentro, io non ho parole". C’è anche chi ha manifestato delusione per l’esito della puntata scrivendo: "Il mio serale finisce qui". Non sono mancati messaggi di forte sostegno per Caterina: "Non se lo meritava". Alcuni fan hanno sottolineato le sue performance con entusiasmo: "Stava spaccando troppo al serale non l’avrei mai eliminata".
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Se da un lato molti utenti hanno criticato la scelta della giuria, dall’altro non sono mancati commenti di approvazione per l’esito finale. Una parte del pubblico ha infatti ritenuto coerente la decisione di mandare a casa la cantante. Diversi spettatori hanno sottolineato il valore degli altri concorrenti rimasti in gara, come Alex e Alessio, considerati molto forti. Tra i commenti positivi si legge: "Ci può stare alla fine, Alex e Alessio sono fortissimi". Altri utenti hanno espresso soddisfazione più netta: "Era ora che uscisse finalmente". Non sono mancate opinioni più equilibrate, come "A malincuore devo dire che è giusto così". Alcuni hanno anche motivato la loro scelta confrontando i tre al ballottaggio: "Tra i tre mi è sembrato più giusto che uscisse lei".
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