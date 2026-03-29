Amici 25 Serale, le pagelle: Belen si 'vendica' (7), Amadeus giusto (9), Celentano polemica (4) Nella puntata del 28 marzo di Amici 25, tanti litigicon Alessandra Celentano, ma anche la rivincita di Belen Rodriguez e un D'Alessio pieno di sé: le pagelle

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

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La seconda puntata del Serale di Amici 25 termina con un grande punto di domanda: chi sarà eliminata tra Valentina e Caterina? Le due ragazze sono finite al ballottaggio finale, che è stato annullato perché finito in parità, ma ne sapremo di più sabato prossimo, il 4 aprile 2026. La sfida, infatti, si terrà all’inizio della prossima puntata, lasciando per ora in sospeso sia le due concorrenti – Valentina ha già l’ansia ed è preoccupata per la sua voce – sia il pubblico a casa. Per il resto, la serata è volata, tra star internazionali – Zendaya e Robert Pattinson -, ospiti di spicco dall’Italia – Luca Argentero, Alessandro Cattelan e Belen Rodriguez – e guanti di sfida infuocati da parte di Alessandra Celentano, oltre all’eliminazione di Simone. Ecco le pagelle (personalissime) della puntata del 28 marzo 2026 di Amici 25.

Amici 25 Serale, puntata 28 marzo 2026: le pagelle

Amadeus giusto, voto 9. Amadeus è il giudice più obiettivo di questa edizione, perché non si accontenta di dare un voto, né li dà in base alle proprie preferenze. No, Amadeus è un po’ come Marco Masini, ovvero giustifica sempre ciò che dice e lo spiega sempre con grande chiarezza. Sono giudizi ponderati i suoi, come accade dopo l’esibizione di Gard, quando gli dice che in alcuni punti "questa canzone va cantata un po’ meno".

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Elena D’Amario dice la cosa più sensata della serata, voto 9. Nel trambusto generale in studio, una voce si fa forte durante il Serale di Amici ed è quella di Elena che, parlando del guanto di sfida tra Alessio e Nicola, ricorda: "Non ha più alcun senso stabilire una gerarchia tra stili. Ogni linguaggio portato all’eccellenza è difficile, cambia il codice, ma la complessità è la stessa". E soprattutto non ha bisogno di urlare per farsi sentire, come fanno altre persone.

Plasma vs Angie, che sfida piena di emozioni, voto 8. Due tra le voci più belle di Amici 25 si sfidano e portano nel programma grandi emozioni, tra parole ben pensate (Plasma, con le sue barre nel testo storico dei Pink Floyd) e vocalità che arrivano al cuore, in particolare quella di Angie, così intensa e delicata allo stesso tempo nell’interpretare il suo brano.

Emiliano onesto (e bravissimo), voto 8. Tante liti nella prima serata di Canale 5, ma pensa Emiliano a dire come stanno esattamente le cose. Lamentele su lamentele per il guanto di sfida lanciato da Alessandra Celentano, sempre sul pezzo quando si tratta di mettere in difficoltà l’avversario, in questo caso Alex, ballerino della squadra Cuccarini-Peparini, ma Emiliano puntualizza: "Però a me era arrivato un guanto su Samba contro Alex e l’ho accettato, penso sia un po’ la stessa cosa". Ed è così: se non fosse difficile (perché non rientra nella confort zone del ballerino o cantante), che sfida sarebbe? Che poi, se accetti il guanto di sfida, mica puoi lamentarti dopo, no? E ovviamente ci riferiamo ai professori in questo caso. È diverso, però, per la sfida tra Nicola e Alessio, perché se sai che un ballerino si è appena ripreso dal secondo infortunio, chiedergli un genere di ballo distante dai suoi studi – tra l’altro molto tecnico come la danza neoclassica – è proprio una cattiveria. E forse ha ragione Emanuel Lo nel dire che Alessandra Celentano ha proposto quest’ultimo guanto per ripicca dopo la sfida sull’hip hop.

Belen Rodriguez ‘rimprovera’ Luca Argentero e Amadeus perché non accetta le ingiustizie (o di perdere), voto 7. Come si scalda Belen quando vede che le regole non vengono rispettate appieno. Gli avversari guadagnano punti facendo i "furbi" e Belen non lo può accettare, giustamente. Ma nel momento in cui vince (grazie a Casper) ottiene la sua rivincita, e come gode! Ci riferiamo al momento in cui lei e Malgioglio devono giocare contro Amadeus e Luca Argentero a indovinare delle parole. Nessuno dovrebbe mimare il termine scritto sul cartoncino, ma "Ama", per far dire "Bacio" a Luca, accenna un movimento (leggerissimo) delle labbra e a Belen questo particolare non sfugge. Anzi, lo fa notare anche a Cattelan, che regola la partita, ma alla fine il punto va ad Amadeus e Argentero. Una piccola ingiustizia seguita da una grande soddisfazione.

Maria De Filippi e Belen si odiano? Macché. Voto 6. Tempo fa Fabrizio Corona aveva detto che tra Maria De Filippi e Belen era bufera, ma stasera l’impressione è un’altra: le due donne si abbracciano forte appena Belen entra in studio. È la prima cosa che fanno, avvicinarsi per salutarsi. E se a qualcuno può sembrare innaturale, forse a causa della velocità con cui tutto avviene, come se volessero dimostrare che tra loro non c’è alcun problema, la sensazione che arriva a noi è molto diversa: vediamo semplicemente due donne che si vogliono bene. Ricordiamo, infatti, che Belen era ospite fissa nel programma quando ha conosciuto Stefano De Martino, tra i concorrenti del talent al tempo, quindi è un rapporto, quello tra le due donne, che ha radici lontane e – pare – solide. Se poi è successo altro in passato, è un problema loro e non dovrebbe riguardarci.

Gigi D’Alessio contro Anna Pettinelli, voto 4. Questa sera Gigi D’Alessio ci piace molto poco perché si mostra troppo pieno di sé nel confronto con Anna Pettinelli dopo le esibizioni di Riccardo e Gard nel canto. E ciò emerge ancora di più quando risponde alla Pettinelli e parla della sua carriera. Un esempio, tra gli altri, è il momento in cui le dice: "Vuoi insegnare a me come si fa musica?", o quando le ricorda di aver cantato addirittura con i rapper, perché lei dice che D’Alessio ha uno stile molto simile a quello di Riccardo ("Che dobbiamo dire, che sei Damiano dei Maneskin?", e lui: "Neanche Damiano è me"). Insomma, non proprio un re di umiltà in questa occasione. D’Alessio ha spesso detto che non si finisce mai di imparare, ma dalle sue risposte non si direbbe. E il grosso lo fa il tono. Il secondo punto riguarda ciò che una giuria dovrebbe fare: ci si aspetta che il voto sia imparziale e basato sulla tecnica, ma con D’Alessio, almeno questa sera, vince il gusto personale nel confronto tra Gard e Simone. E allora sì, anche noi possiamo dire di preferire che le canzoni non vengano stravolte, ma a giudicare così siamo capaci tutti.

Alessandra Celentano polemica, voto 4. Passare la serata a sentire polemiche sulla qualunque non è certamente quello che vogliamo, soprattutto quando viene a mancare il rispetto, come accade in diverse occasioni con Alessandra Celentano. Un esempio è quando dice che Simone "sta dirigendo il traffico" per quanto muove le mani, oppure quando chiede caramelle a Maria De FIlippi mentre parla Elena D’Amario, come se delle sue parole non gliene importasse nulla. Se da una parte non ha tutti i torti sui guanti di sfida, dall’altra pensiamo che un ridimensionamento dell’atteggiamento potrebbe essere la mossa più saggia per il quieto vivere, soprattutto in studio, anche visto che pure Maria De Filippi la riprende nel corso della serata: "Alessandra! Ti si sente… (quando dice ‘che noia’ mentre Lorella Cuccarini parla, ndr)".

Cristiano Malgioglio, dove sei finito? Voto 3. Sono ormai finiti i tempi in cui sentivamo Malgioglio polemizzare su tutto: ora pensano i professori a farlo, oltre a Gigi D’Alessio. Ma dov’è finita la sua verve polemica? È già tanto se lo abbiamo sentito parlare durante il gioco con Alessandro Cattelan, Belen Rodriguez e Luca Argentero. Un paio di anni fa ne aveva per tutti, ora di quella persona che voleva sempre avere ragione non è rimasto più nulla, o quasi.

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