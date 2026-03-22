Amici 25 Serale, le pagelle: Amadeus leader autorevole (7), Alessandro Cattelan valletto (6), Riccardo il più bravo (9) Promossi e bocciati e top e flop della prima puntata del Serale di Amici 25 in onda sabato 21 marzo, tra eliminazioni choc e scontri imprevisti.

Giulia Bertollini Giornalista Giornalista e appassionata di TV e spettacolo. Amo la musica classica, i libri, i dolci, gli animali e la danza.

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Sabato 21 marzo prende il via il serale di Amici 25, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, con una prima puntata ricca di emozioni, musica e spettacolo; nello studio si alternano esibizioni intense e sfide avvincenti tra gli allievi, chiamati a dare il massimo per conquistare la giuria. Tra i giudici spiccano Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario, Gigi D’Alessio e Amadeus, che commentano con attenzione ogni performance. La gara entra subito nel vivo tra canto e danza, con momenti di tensione ma anche grande intrattenimento.

Tra i momenti della serata (QUI il recap completo) una menzione merita lo scontro tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli. Durante il serale di Amici 25 scoppia un acceso confronto sull’esibizione di Lorenzo e Gard, che divide nettamente i giudici. Gigi D’Alessio si mostra entusiasta, mentre Anna Pettinelli esprime forti perplessità. La discussione si infiamma rapidamente, con toni sempre più diretti, tanto da spingere Maria De Filippi a intervenire con ironia. La puntata è proseguita poi con il ballottaggio tra Valentina e Opi e quest’ultimo è stato eliminato. Secondo eliminato della puntata è Michele. Anche Antonio ha dovuto abbandonare la scuola dopo aver perso nello scontro contro Emiliano. Prima volta poi per Alessandro Cattelan che è sbarcato nel programma alla conduzione di "Password". Vediamo ora i promossi e bocciati, secondo noi, nelle pagelle della prima puntata del serale di Amici 25 di sabato 21 marzo 2026.

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Amici, le pagelle di sabato 21 marzo 2026

Riccardo è il più bravo (voto: 9) Continua a confermarsi protagonista indiscusso del serale di Amici 25, dominando la scena con carisma e una voce potente. La sua esibizione nel guanto di sfida, cantando "Urlo e non mi senti", mette in mostra tecnica impeccabile e capacità interpretativa, convincendo pienamente i giudici, in particolare Amadeus che lo definisce un vero interprete. Performance dopo performance Riccardo conferma di essere tra i favoriti assoluti alla vittoria finale nel canto. La sua crescita artistica è evidente, con ogni prova affrontata con cuore e dedizione. Dimostra una versatilità rara, capace di adattarsi a stili diversi senza perdere personalità, la sua presenza scenica e l’abilità vocale lo rendono un punto di riferimento di questa edizione.

Il duetto di Lorenzo e Michele (voto: 9). Uno dei momenti più emozionanti della prima puntata del serale arriva con l’esibizione di Lorenzo e Michele, capaci di costruire qualcosa di davvero speciale sulle note di "Don’t Let the Sun Go Down". I due artisti danno vita a una performance intensa e raffinata, fondendo le loro voci così diverse in un equilibrio sorprendente, il risultato è un’interpretazione ricca di sfumature, capace di esaltare ogni passaggio del brano. La loro sintonia sul palco si trasforma in pura emozione, coinvolgendo pubblico e giuria. Ogni nota sembra trovare il suo spazio in un racconto musicale potente e delicato allo stesso tempo, un’esibizione che dimostra maturità artistica e grande sensibilità, senza dubbio uno dei picchi più alti e memorabili dell’intera serata.

Elena D’Amario coglie nel segno (voto: 8). Si conferma una presenza impeccabile nel serale di Amici 25, con uno stile personale e raffinato, che unisce semplicità ed eleganza. I suoi giudizi sono sempre chiari, diretti e oggettivi, senza mai perdere il rigore che la contraddistingue; puntuale negli interventi, riesce a esprimere valutazioni precise e motivate, rendendo ogni commento utile e costruttivo.

Amadeus sempre più convincente (voto: 7). Tra i giudici del serale di Amici 25, Amadeus si distingue per uno stile sempre misurato e autorevole, capace di emergere senza bisogno di interventi eccessivi. Il suo modo di porsi trasmette competenza e credibilità, qualità che lo rendono un punto di riferimento nel ruolo. Ogni suo commento è ponderato e mai sopra le righe, segno di grande professionalità, riesce a lasciare il segno anche con poche parole, mantenendo equilibrio nei giudizi. Particolarmente apprezzato il momento in cui si è lasciato andare a una risata spontanea dopo l’errore di Cristiano Malgioglio sul cha cha di un ballerino.

Scontro tra Anna Pettinelli e Gigi D’Alessio (voto: 7) Tra i momenti più accesi del serale di Amici 24 spicca lo scontro tra Anna Pettinelli e Gigi D’Alessio, nato da un giudizio su Lorenzo che ha rapidamente infiammato lo studio; la Pettinelli si mostra combattiva e senza filtri, arrivando a usare toni duri che vengono subito evidenziati da Maria De Filippi. Un atteggiamento che divide, tra chi apprezza la schiettezza e chi lo considera eccessivo. Dall’altra parte D’Alessio mantiene il punto e risponde con una battuta destinata a restare, "Tu metti i dischi, io li faccio. I successi non li create, li trasmettete", che sintetizza esperienza e sicurezza.

Alessandro Cattelan valletto (voto: 6). Alessandro Cattelan approda su Amici 24 per presentare il nuovo gioco "Password", dimostrando immediata padronanza del ruolo e grande naturalezza davanti alle telecamere. Il format, basato sull’indovinare la password attraverso indizi, risulta chiaro e funzionale, convincente soprattutto nelle prime fasi. Cattelan riesce a mantenere ritmo e coinvolgimento, grazie a simpatia e spontaneità che rendono il gioco accessibile e piacevole. Nonostante l’energia del conduttore, il meccanismo potrebbe diventare ripetitivo e rischiare di annoiare nel lungo periodo. Assomiglia molto all’Intesa vincente del programma di Rai1 Reazione a Catena.

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