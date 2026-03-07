Amici 25, via al Serale con rivoluzione: Maria De Filippi cambia tutti i giudici (e ‘taglia’ Amadeus). Chi sono Si avvicina la partenza del serale di "Amici 25", secondo quanto trapela Maria De Filippi sarebbe pronta a rivoluzionare il trio dei giudici, tra loro non ci sarà Amadeus

È iniziato il conto alla rovescia in vista della partenza di uno degli appuntamenti imperdibili della primavera di Canale 5, il serale di Amici 25", da cui uscirà il vincitore del talent show. Come capita sempre in casi simili, non è ovviamente detto che solo chi riuscirà a prevalere nell’ultima puntata possa costruirsi una carriera nel canto e nel ballo da professionista, gli esempi di chi ce l’ha fatta comunque sono sotto gli occhi di tutti, proprio per questo partecipare al programma rappresenta sempre un’occasione da sfruttare.

Maria De Filippi cerca sempre di curare ogni dettaglio, non solo per realizzare uno spettacolo che sia all’altezza delle aspettative del pubblico, ma anche per aiutare i ragazzi nel loro percorso di crescita. Proprio per questo è determinante anche scegliere con attenzione i giudici che saranno chiamati a dare la loro opinione alle esibizioni degli allievi nelle varie puntate.

"Amici 25": gli scelte di Maria De Filippi per i giudici del serale

Chi conosce bene Maria De Filippi la descrive sempre come una grande professionista, estremamente dedita al lavoro e instancabile, proprio per questo fa il possibile per curare i dettagli, ben sapendo come questi possano fare la differenza. Ed è in quest’ottica che diventa probabile un cambiamento totale ai giudici del serale di "Amici 25".

Le uniche certezze al momento riguardano i ragazzi che riusciranno ad accedere a questa fase del programma (saranno comunicati ufficialmente in occasione della puntata in onda domani), ma emergono già indiscrezioni importanti sulle possibili scelte della conduttrice. A rivelarle ci ha pensato Deianira Marzano, influencer sempre informatissima sulle vicende che riguardano i personaggi del piccolo schermo.

Secondo quanto da lei stessa rivelato, in pole position ci sarebbero Irama, Emma Marrone e Rossella Brescia, che non hanno mai avuto modo di ricoprire questo ruiolo. Se davvero questo venisse confermato nei fatti, sarebbe sintomo di un modo di agire ben preciso da parte di "Queen Mary", una vera inversione rispetto al passato. I primi due, infatti, sono non solo cantanti affermati, ma sono riusciti a emergere proprio partecipando alla trasmissione, sanno quindi bene cosa significhi essere dei giovani con grandi speranze nel cuore e dover avere a che fare con le ansie e le aspettative che possono esserci in questa fase della vita. Altrettanto significativo è il nome della ballerina, anche lei con un passato ad "Amici", oltre a una carriera di tutto rispetto nella danza, capace quindi di esprimere la sua opinione sulle coreografie con piena cognizione di causa.

Non può quindi che fare rumore l’assenza di Amadeus, che era stato il grande colpo della passata edizione, fortemente voluto dalla padrona di casa, che aveva compreso come fosse importante per lui riscattarsi dopo un addio alla Rai non del tutto positivo. Bocciato invece anche un altro personaggio che viene spesso legato al format come Alessandro Cattelan, ancora in cerca di una grande occasione in carriera che può permettergli di fare quel salto che sembra meritare da tempo.

Da stabilire ancora la data della prima puntata, papabile potrebbe essere il 21 marzo, così da scontrarsi con l’esordio di Canzonissima" in onda su Rai1, difficile si vada oltre il 28 marzo. Si fa strada invece a sorpresa la chiusura in anticipo di "C’è posta per te" per lasciare spazio al concerto in prima serata di Sal Da Vinci, il cantante del momento dopo la vittoria al Festival di Sanremo.

