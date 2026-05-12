Amici Serale 25, la finale cambia giorno e due grossi guai per Maria De Filippi: cosa succede Grande attesa per l’ultima puntata del talent che questa volta non andrà in onda di sabato sera: ecco il motivo e quando potremo vederla.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Manca ormai pochissimo alla finalissima di Amici 25, che questa volta non andrà in onda come di consueto al sabato sera. L’ultima puntata sarà totalmente in diretta con un ruolo attivo da parte del pubblico a casa, chiamato a esprimere le proprie preferenze attraverso il televoto. Proprio per questo Mediaset ha scelto di cambiare giorno di messa in onda evitando una concorrenza troppo forte da parte della Rai e la possibilità di perdere pubblico dopo i cali di ascolto già registrati. Quest’anno il talent si è infatti ritrovato a fare i conti con ascolti fortemente in calo rispetto agli anni precedenti e, negli ultimi giorni, a questo gratta capo si sono aggiunte anche numerose polemiche social. Vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo.

Amici 25, la finale slitta a domenica 17 maggio: colpa di Sal Da Vinci

Chi aveva già pianificato il sabato sera sul divano con pizza e televoto dovrà riorganizzarsi. La finale di Amici 25 andrà in onda domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5, con inizio intorno alle ore 21.30. Mediaset ha infatti deciso di spostare la messa in onda dell’ultima puntata per questioni puramente strategiche, ovvero evitare lo scontro con l’Eurovision. Sabato 16 maggio Rai 1 trasmetterà in prima serata la finale dell’Eurovision Song Contest 2026 da Vienna, con l’Italia rappresentata da Sal Da Vinci. Un evento amatissimo che indubbiamente catalizzerà l’attenzione di milioni di spettatori.

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Dato che la finale di Amici sarà totalmente in diretta, e il televoto del pubblico da casa sarà il meccanismo principale che decreterà il vincitore, sarà dunque essenziale evitare la dispersione di voti preziosi e dell’attenzione del pubblico stesso. In altre parole, andare in onda contro l’Eurovision sarebbe un vero e proprio autogol senza senso. In più, non è la prima volta che Amici cede il passo alla kermesse europea: lo stesso era già successo nel 2023 e nel 2025. Una strategia consolidata che protegge l’appuntamento più importante della stagione evitando uno scontro frontale che nessuno potrebbe davvero vincere.

Amici Serale 25, due guai per Maria De Filippi: cosa succede

A movimentare gli animi attorno ad Amici, vi sono poi anche un paio di guai ai quali Maria De Filippi deve far fronte proprio alle porte della grande finale. Il primo riguarda i tanto chiacchierati ascolti in calo. Il serale di Amici 25 ha tenuto la leadership del sabato sera per la maggior parte della sua messa in onda, ma i numeri registrati, seppur ancora notevoli, se confrontati con le edizioni precedenti non sono certo soddisfacenti. Ecco i dati puntata per puntata:

21 marzo: 3.295.000 spettatori, share 23,8%

28 marzo: 3.361.000 spettatori, share 24,1%

4 aprile: 3.100.000 spettatori, share 23,2%

11 aprile: 3.248.000 spettatori, share 23,1%

18 aprile: 3.009.000 spettatori, share 22,4%

25 aprile: 2.881.000 spettatori, share 21,8%

2 maggio: 2.937.000 spettatori, share 22,2%

9 maggio: 2.904.000 spettatori, share 22,2%

La media di questa edizione si aggira intorno al 22-23% di share, un dato che impallidisce se confrontato con la stagione precedente, quando la media del serale superava il 26,7%.

Il secondo guaio per Maria De Filippi è scoppiato invece sabato scorso, durante la semifinale del 9 maggio. Alla fine di una serata lunghissima, la conduttrice si è trovata davanti a un pareggio nel ballottaggio tra i cantanti Angie e Lorenzo Salvetti e, piuttosto che forzare un cambio di voto, ha preferito far accedere entrambi alla puntata finale, lasciando la decisione al televoto del pubblico. In pratica, una semifinale senza eliminazione, con il verdetto rimandato alla finalissima.

Una scelta che ha fatto esplodere le polemiche sul web. Sui social, infatti, in molti si sono lamentati per questa decisione che, inevitabilmente, tende a snaturare il senso stesso di una semifinale. Al momento regna dunque un certo malcontento da parte del pubblico, nonostante non manchino nemmeno voci di chi difende questa scelta. Ad ogni modo, domenica sera si partirà subito con un ballottaggio infuocato tra Angie e Lorenzo, per poi lasciare spazio alla gara tra i finalisti. E questa è ad oggi l’unica certezza.

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