Amici 25 Serale, pubblico furioso per l’eliminazione di Gard: “Come Nicolò Filippucci”. Bufera per l’addio in lacrime di Riccardo Nella puntata di Amici 25 Serale in onda ieri 2 maggio, doppia eliminazione choc: Gard e Riccardo fuori e Lorenzo salvo, tra lacrime, tensioni in studio e polemiche sul web.

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Due addii, lacrime e polemiche durante e dopo la serata. La settima puntata del Serale rischia di diventare il punto di svolta della stagione di Amici 25. Al termine della serata trasmessa ieri sera, 2 maggio, su Canale 5, Maria De Filippi ha svelato l’esito del ballottaggio a tre tra Gard, Riccardo e Lorenzo, che ha prodotto due eliminazioni pesantissime che inevitabilmente hanno scatenato discussioni e proteste sui social.

Amici 25 Serale: cosa è successo nella puntata del 2 maggio

I giudici Amadeus, Gigi D’Alessio, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario hanno deciso di salvare Lorenzo, condannando così Gard e Riccardo all’eliminazione. La scelta è arrivata al termine di una puntata ricca di colpi di scena e momenti di tensione tra i prof, tra cui lo scontro in cui Emanuel Lo ha dato dell’ignorante ad Alessandra Celentano durante i commenti alla sfida tra Elena e Alessio ("Ignorante sarà tua sorella", la replica della prof piccatissima).

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Tra il ritorno in studio delle ex Sarah Toscano e Gaia, l’ospitata degli attori Marco Bocci e Giulia Michelini e le ennesime scintille tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli ("Non capisci niente", è stata l’accusa della prof al giudice), la serata è scivolata tra mille emozioni fino all’epilogo crudelissimo del ballottaggio che ha dato una doppia sforbiciata al cast di allievi che parteciperanno alla semifinale in programma sabato prossimo.

Chi è stato eliminato: fuori Gard e Riccardo, Lorenzo salvo

Prima del verdetto, il più agitato era Riccardo, che ha tenuto banco per alcuni minuti in un monologo/sfogo relativo alla sua situazione, essendo l’unico cantante rimasto in gara a non aver firmato un contratto con una casa discografica:

"Sono l’unico a non avere ricevuto alcuna proposta. Tornerò a fare l’elettricista perché non c’è nessuno fuori da Amici che crede nel mio progetto. In questo momento sono quello che ha bisogno più di tutti di restare qua, non merito di non avere nessuno che crede in me. Non sapevo cantare e ho imparato a cantare. Non posso uscire in questo modo. Ho bisogno di più tempo degli altri."

Più sereni gli altri due allievi a rischio addio. "Sono contento, mi sono ritrovato – le parole di Gard –. Lo scorso anno cantavo alla fiera del pesto e quest’anno Amici mi ha cambiato la vita. Se dovessi uscire, comincerò a lavorare subito". Mentre Lorenzo ha svelato di sentire meno la pressione grazie a una promessa fatta pochi giorni fa ai genitori: "I miei erano un po’ preoccupati e mi hanno fatto giurare che l’avrei vissuta col sorriso: devo mantenere la promessa. Mi dispiacerebbe uscire perché siamo in dirittura d’arrivo, ma sono pronto a quello che verrà fuori".

I tre si sono sfidati per l’ultima volta in modo da permettere alla giuria di decidere chi eliminare. Dopo le esibizioni, tutti gli allievi sono rientrati in casetta e Maria De Filippi ha quindi ufficializzato la decisione dei quattro giudici: Gard e Riccardo sono eliminati, mentre Lorenzo resta in gara con il sogno di accedere alla finalissima del 16 maggio.

Le lacrime di Riccardo Stimolo dopo l’addio

Il verdetto pronunciato da ‘Queen Mary’ ha fatto piombare il gelo in casetta. Lorenzo Salvetti, pur salvato dalla giuria, è rimasto in silenzio con lo sguardo fisso al suolo. Gard ha provato a complimentarsi con il collega e lo ha abbracciato:

"Te lo meriti, ciccio, spacca tutto"

Riccardo, invece, è rimasto senza parole, con le mani davanti al volto e in lacrime, provatissimo dalla notizia di dover lasciare la scuola di Amici 25 senza il "paracadute" di un contratto discografico già firmato.

L’addio di Riccardo incendia il web: le reazioni

L’uscita di Riccardo Stimolo è stata letteralmente una bomba deflagrata sul web. Il 19enne di Malnate è stato infatti uno dei concorrenti più discussi di questa edizione di Amici 25, nel bene e nel male. Nel corso dei mesi, ha fatto spesso notizia con atteggiamenti sopra le righe ma anche grazie a un percorso di crescita artistica notevole, alimentando schiere quasi equivalenti di fan ed haters. E questi ultimi hanno fatto festa grande dopo la sua eliminazione dal Serale. "Riccardo Stimolo finalmente a casa", si legge in un commento su ‘X’. "L’uscita di Riccardo ha dato un minimo di senso al programma, anche se doveva uscire prima", scrive un altro utente. Ma sono tanti i detrattori che gongolano con un pizzico di perfidia grazie all’addio del cantante, come questo: "Riccardo taci per piacere, siamo ad Amici non al Grande Fratello tutte queste sceneggiate non servono a nulla".

Il rovescio della medaglia è la schiera di sostenitori che su X hanno difeso il giovanissimo artista lombardo difendendolo da accuse e provocazioni. C’è chi scrive: "Riccardo per me hai vinto tu", oppure: "Riccardo eliminato, non se lo meritava proprio. Io Amici non lo guardo più. Sempre al tuo fianco", e ancora: "Mi dispiace per Riccardo io sono in lacrime", "Ma in che senso Riccardo è eliminato? Già non lo guardo tanto Amici perché non è più Amici come negli anni passati e mi buttate fuori il migliore che poteva vincere questo programma", "Un’edizione retta sugli insulti social a Riccardo Stimolo. Pensa te…", "Ragazzi ha 18 anni e non ha ucciso nessuno, certi commenti li fate anche voi a casa vostra, non fate sempre i puritani falsi. Avete danneggiato un ragazzo. Siete capaci a offendere solo dietro a una tastiera".

Gard eliminato dal Serale di Amici 25: il paragone con Nicolò Filippucci

Se l’uscita di Riccardo ha scatenato reazioni contrastanti, quella di Gabriele Gardè stata accolta dal popolo del web con un sentimento unico fatto di delusione, tristezza e rabbia. Per molti infatti il 20enne genovese era il cantante più talentuoso del gruppo di Amici 25. "L’eliminazione di Gard una delle cose più ingiuste della storia di Amici, dovrebbe tornare di moda la vergogna" è il commento infuocato di un suo fan. Altri aggiungono: "Io sono SENZA PAROLE! un trattamento vergognoso nei confronti di Gard. L’avete fatto esibire a malapena una volta a puntata (a parte stasera) per poi eliminarlo ad un passo dalla semifinale. Voi non ve lo meritate proprio. Quest’anno state facendo proprio tutto al contrario: eliminate i talenti", "Gard è il vero vincitore".

Sfogliando la time-line di ‘X’, in molti accostano l’eliminazione di Gard a quella di Nicolò Filippucci lo scorso anno. Anche quest’ultimo fu fatto fuori dalla giuria a pochi passi dalla finale, causando per la prima volta una rivolta partita sul web e arrivata fino all’esterno degli studi di registrazione del programma. Filippucci poi si è preso la sua vendetta vincendo il Festival di Sanremo 2026 nella sezione "Nuove proposte" con il brano Laguna e si sta costruendo una carriera musicale importante. Un percorso, questo, che secondo molti attende anche Gard: "Spero avrai la tua rivincita come Nicolò", "Gard is the new Nicoló Filippucci", "Gard meritava molto di più, lo rivedremo sicuramente a Sanremo come Nicolò".

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