Lorenzo Salvetti, chi ha vinto Amici 25 e cosa è successo in finale: malore, capitombolo in diretta e il premio ricchissimo Chi è il vincitore di Amici 25? Il cantante Lorenzo Salvetti ha trionfato ieri sera nella finale dell'edizione 2026, battendo di un soffio il ballerino Alessio Di Ponzio.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

La venticinquesima edizione di Amici 25 si è chiusa con la vittoria di Lorenzo Salvetti. Il cantante veronese, già noto al pubblico per la partecipazione a X Factor 2024, ha conquistato il titolo al termine di una finale ricca di televoti, sfide dirette e colpi di scena. A contendersi la coppa fino all’ultimo è stato il ballerino Alessio Di Ponzio, vincitore del circuito danza e sconfitto d’un soffio nell’ultima votazione che decretato il vincitore. Una finale seguitissima sui social, costruita interamente sulle preferenze del pubblico da casa, che ha premiato il percorso artistico e la crescita del giovane cantautore del team di Lorella Cuccarini.

Amici 25 Serale, cosa è successo in finale (17 maggio)

La finale del Serale di Amici 25, trasmessa in diretta su Canale 5 nella serata di domenica 17 maggio 2026, si è aperta con il ballottaggio rimasto in sospeso dalla semifinale: Angie contro Lorenzo per l’ultimo posto disponibile tra i finalisti. Entrambi si sono esibiti più volte davanti al pubblico, affidando il verdetto al televoto. Durante una performance Angie è anche caduta sulle scale, riuscendo però a proseguire senza interrompere l’esibizione: "Sono stata sbadata", ha detto la cantante con un pizzico di imbarazzo, trovando però il sostegno di Mari De Filippi: "Hai ripreso, hai cantato, sei stata bravissima". Alla chiusura del televoto è stato Lorenzo a conquistare l’accesso alla finale vincendo il televoto con il 62% delle preferenze del pubblico (contro il 38% di Angie).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Subito dopo si è passati alla sfida tra i ballerini Alessio Di Ponzio, Emiliano Fiascoe Nicola Marchionni. Dopo diverse prove e un nuovo televoto, Nicola è stato eliminato. Per lui, però, sono arrivate anche due importanti opportunità professionali all’estero: una collaborazione con il New English Ballet Theatre per un trimestre e una proposta di lavoro dall’International Festival Ballet di Miami.

La gara è quindi proseguita con due sfide parallele: Lorenzo contro Elena per il canto e Alessio contro Emiliano per il ballo. Nel corso della puntata le percentuali del televoto sono cambiate più volte, mantenendo aperto il risultato fino all’ultimo. Lorenzo ha poi vinto il circuito canto, mentre Alessio ha conquistato il circuito danza.

Durante la diretta c’è stato anche un momento di preoccupazione per Emiliano, costretto a fermarsi temporaneamente a causa di un malore. Maria De Filippi ha rassicurato il pubblico riguardo alle condizioni di salute del ballerino: "Ore è con il medico. Poco dopo Emiliano è rientrato in studio.

Nel corso della serata sono stati assegnati anche i premi speciali. Emiliano ha vinto il Premio della Critica e il Premio Unicità Oreo. Angie si è aggiudicata il Premio delle Radio, mentre il Premio Marlù è stato consegnato a tutti i finalisti.

La finalissima ha visto quindi Lorenzo e Alessio sfidarsi per la vittoria assoluta. Dopo l’ultimo televoto, Maria De Filippi ha annunciato il risultato: Lorenzo Salvetti è il vincitore di Amici 25. Emozionato, il cantante ha commentato: "È stata un’esperienza unica, sono arrivato qui con tante paure, non pensavo di arrivare in finale". Per lui anche il ghiottissimo premio di 150mila assegnato al vincitore dell’edizione. Il risultato del televoto che ha deciso il vincitore di Amici 25 è stato deciso sul filo di lana. Ecco le percentuali della votazione:

Lorenzo 51,40%

Alessio 48,60%

Emozionatissimo, dopo la proclamazione, con la coppa in mano, Lorenzo ha detto:

Sembrerà una frase fatta, Amici è fatto di tantissime persone, io mi sono stupito in questi mesi, vorrei ringraziarle tutte quante, da Maria ai fonici, la produzione, le costumiste. Vorrei dire che è stata una esperienza unica, sono entrato qui dentro con tante paure e dubbi, non mi aspettavo trovare tutto questo e di arrivare fino a qui. Wow

Amici, tutti i premi assegnati durante la finale

Premio della Critica (Enel) : assegnato a Emiliano – 50.000 euro

: assegnato a Emiliano – Premio Unicità (Oreo) : assegnato a Emiliano – 30.000 euro

: assegnato a Emiliano – Premio Marlù : assegnato a tutti i finalisti – 7.000 euro ciascuno

: assegnato a tutti i finalisti – Premio delle Radio : assegnato ad Angie

: assegnato ad Angie Vincitore categoria Ballo: Alessio Di Ponzio – 50.000 euro

Alessio Di Ponzio – Vincitore assoluto di Amici 25: Lorenzo Salvetti – 150.000 euro

Chi è Lorenzo Salvetti, il vincitore di Amici 25

Lorenzo Salvetti ha 18 anni ed è originario di Verona. Cantante e polistrumentista, ha frequentato il liceo musicale e si è avvicinato alla musica fin da piccolo, studiando pianoforte e chitarra. Prima di arrivare ad Amici si era già fatto conoscere grazie alla partecipazione a X Factor 2024, dove era entrato nella squadra di Achille Lauro, arrivando fino alla finale. Nell’atto concluso del talent di Sky, a Piazza del Plebiscito a Napoli, si classifica al quarto posto dietro I Patagarri, Les Votives e Mimì, diventando – ad appena 16 anni – uno dei finalisti più giovani della storia recente del programma.

Dopo quell’esperienza televisiva Lorenzo ha attraversato un periodo di incertezza artistica, decidendo poi di rimettersi in gioco entrando nella scuola di Maria De Filippi. Nel corso del programma ha pubblicato tre inediti: Stupida vita, Prima di te e dopo e Dimmelo tu, riuscendo a costruire uno stile personale vicino al cantautorato italiano contemporaneo.

Durante il percorso ad Amici ha ottenuto anche il Premio Spotify Singles, confermandosi come uno degli allievi più apprezzati dell’edizione 2026 dello show di Canale 5. Con la vittoria finale, Lorenzo chiude un percorso di crescita iniziato due anni fa e si prepara ora al debutto ufficiale nel panorama musicale italiano. Il suo primo album "Stupida vita" (edito da Warner Music Italy) uscirà il prossimo 22 maggio 2026.

Potrebbe interessarti anche